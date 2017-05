Redaktionen tippar finalen: ”Pittsburgh överkommer alla hinder”

SvenskaFans skribenter säger sitt inför Stanley Cup-finalen mellan Pittsburgh och Nashville.

Simon Strömberg, Florida Panthers



Ryan Johansens skada till trots – jag tippar att Predators tar hem serien med 4-2 i matcher. Jag tror att Nashvilles fantastiska försvar trumfar Pittsburghs spets i anfallet och blir den avgörande faktorn.



---



Mathias Andersson, New York Rangers



Hjärnan säger att Pittsburgh vinner detta, återigen. Hjärtat säger Nashville. Det skulle vara fantastiskt kul för fansen i Smashville, som aldrig verkar ha en tom plats under hemmamatcherna i Bridgestone Arena, att ta hem bucklan. Det går inget annat än att i sådana fall unna dem segern. Men. Pingvinerna har dragit igång maskinen på nytt och när Sidney Crosby och Evgeni Malkin spelar i samma lag - då vinner man inte mot dem. Jag säger 4-3 i matcher till Pittsburgh.



---



Stefan Persson, Calgary Flames



Kanske önsketänkande att Predators ska ta det men hade varit roligt med ett nytt lag som får lyfta bucklan. Predators fart och frenesi kommer bli jobbigt för Penguins. Penguins å andra sidan har mycket rutin i att spela finalhockey, det kan väga tungt. Penguins-Predators 2-4.



---



Stefan Rosquist, Dallas Stars



Nashville borde vinna om man bara ser till vedertagna ”sanningar”, som att defensiv vinner mästerskap och att det är omöjligt att vinna två gånger i rad. Men min magkänsla säger att Phil Kessel (älskar Phil Kessel) och gänget tar hem det här med 4-2 i matcher. Hjärnan håller inte med och säger Nashville i 4-2, men jag litar inte på hjärnan när det gäller tippande (min historik talar för sig själv). Så jag säger Pens vinner med 4-2.



---



Mathias Johansson, Toronto Maple Leafs



Jag tippar och hoppas av hela mitt hjärta att Nashville vinner och det finns två skäl till det. För det första så vore det fantastiskt om någon som Viktor Arvidsson blev belönad för allt hans slit.

Det andra skälet stavas PK Subban. Det vore ett sådant extremt vackert långfinger mot Montreal Canadiens om PK fick vinna Stanley Cup efter att Habs – efter OERHÖRT lösa grunder – bytte bort honom. Tror dessutom att en vinst skulle lösa många av problemen som PK påstods ha gällande hans… karaktär…



---



Dan Augustsson, Montreal Canadiens



Pittsburgh vinner med 4-2 i matcher, anledningen är den här. Pittsburgh har världens bäste spelare i Sidney Crosby, den bäste ryske spelaren i Evgeni Malkin och fan vet om de inte har den bäste amerikanske spelaren (Phil Kessel) också. Dessutom står Pekka Rinne inför sin svåraste utmaning i slutspelet samtidigt som Nashville ska försöka få hål på en utvilad Matt Murray.



---



Olof Carlson, Ottawa Senators



Det känns som att det kan gå hur som helst i den här finalserien. Bortsett från en sweep skulle ingen annan utgång förvåna mig. Med andra ord, det är väldigt svårtippat. I mitt försök till någon form av förutsägelse tar jag fasta på två saker. Det första är Pittsburghs trio med Crosby, Malkin och Murray. De levererar alltid som bäst när det behövs som mest och har varit otroligt bra även i år. Det andra är Pittsburghs slutspelsrutin. Jag är övertygad om att tidigare erfarenhet av slutspel, final och att vinna är en fördel. Med detta sagt lutar jag åt Pittsburgh. Låt oss säga att de får ett break mitt i serien och kan vinna efter sex matcher.



---



Alexander Ellhar, Edmonton Oilers



Superbackar mot superforwards. Hjärtat säger Nashville men huvudet Pittsburgh. Förlusten av Johansen kommer nog bli för jobbig i finalserien samtidigt som Pittsburgh har så jäkla många lirare som kan avgöra matcher. Det blir nog en sjunde och avgörande och det har ju varit lyckat hittills för Crosby & Co.



---



Jonathan Mäki, Boston Bruins



Lär bli en mysig finalserie mellan två riktigt fina lag. I slutändan kommer dock Solsidans största supporter, Pekka Rinne, i Nashville-målet få se sig besegrad av den mäktiga offensiven i Pittsburgh. 4-2 i matcher till Penguins.



---



Zebastian Hagberg, New Jersey Devils



Hjärtat säger Nashville eftersom det vore oerhört skoj för Subban att ta med bucklan till Montreal och dricka skumpa ur den utanför Bell Center. Dessutom har Devils levererat klasspelare, i form av Parenteau och Fiddler, dit under säsongen och de har haft avgörande roller under slutspelet. Eller inte. Men tyvärr säger hjärnan Pittsburgh med sin armada av matchvinnare och de har dessutom en kärna med den rätta rutinen av finalmatcher. Penguins in five!



---



Nils Wilénius, Vancouver Canucks



För mig är Pittsburgh favoriter i och med Preds centerproblematik, Pens vinnarvana och Preds motsvarande brist på ringar. Men samtidigt har Predators en helt överjävlig backsida och 2/3 av JOFA-linan är ju fortsatt hela. Det blir då helt enkelt målvakterna som fäller avgörandet och där väljer jag Murray. Eller kanske Rinne. Eller nä, det blir Murray. Nä fan, Pekka! Poängen? Extremt svårtippad final och det hela mynnar ut i en hjärna vs. hjärta-debatt för undertecknad. Och i hjärtat ser jag Nashville Predators lyfta bucklan efter 6 matcher. Grattis Smashville (och alla sportjournalister på plats).



---



Per Kivijärvi, St. Louis Blues



Nashville tar det efter sex matcher. Energin i det laget och den staden verkar aldrig ta slut. Pittsburgh är ett bättre lag på pappret, speciellt nu när Ryan Johansen tråkigt nog har spelat färdigt för i år, men motivationen i Nashville går inte att bortse ifrån. Nashville vill vinna sin första Stanley Cup så oerhört mycket och i längden tror jag att det avgör serien.



---



Emil Ullbrand, Carolina Hurricanes



Efter att ha sett en period av Nashville - St. Louis är jag övertygad om att Nashville tar hem detta på hemmaplan, 4-2 i matcher. Cody McLeod med matchvinnande målet! Tips: 4-2 Nashville.



---



Erik Hansson, Boston Bruins



Det här är, som alltid, oerhört svårt att tippa på förhand, men jag får gå på känslan och tror att Nashville får lyfta Lord Stanley efter 6 stenhårda matcher. Pittsburgh har mot alla odds lyckats ta sig till final igen trots skador på nyckelspelare där framförallt Letang är det svåraste tappet. Det är en imponerande resa man har gjort och har man Crosby, Malkin och Kessel i laget så har man förutsättningarna till att vinna två år på raken. Men det som Nashville har gjort är ännu mer imponerande i mina ögon. Man har slagit ut dom stora elefanterna Chicago, St. Louis och Anaheim på vägen, och trots skada på förstacentern Johansen så tror jag man blir numret för stora för Penguins. En fartfylld och sevärd final kommer det att bli, och Predators är det lag som når hela vägen i år.



---



Nicklas Mether, Tampa Bay Lightning



Knepigt värre, jag har gått och tänkt Nashville sen de väl överraskade mot Chicago, men Pittsburgh verkar ju överkomma alla tänkbara hinder och bara gå och vinna ändå. Rutinen och spetsen avgör här – Penguins står som mästare igen efter sex matcher



---



Totalt kunde 15 skribenter medverka – och SvenskaFans NHL-redaktion ser en tight final framför sig. Åtta röster faller på Pittsburgh, medan sju tror på Nashville.



Vilka tror du vinner?

