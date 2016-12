Rimouski och familjen Tanguay

Det som gör Rimouski intressant är ägaren Alexandre Tanguay. Alexandre Tanguay, som jag inte kunnat finna är släkt med Alex Tanguay som valdes av Avs i förstarundan 1998 (en intressant anekdot är att Alex Tanguays bror Maxime gjorde 92 poäng på 109 matcher för Rimouski 06-08), är en av de yngsta ägarna till en idrottsklubb i hela Nordamerika med sina 23 år. Detta hänger ihop med att Alexandres farfar Maurice var den som flyttade franchisen till Rimouski 1995 och lämnade under 2015 över ägandet till sitt yngsta barnbarn. Maurice som i oktober fyllde 83 år drog sig då tillbaka efter att ha varit verksam i hockeyn i Quebec under nästa 60 år.



Alexandre varvar ordförandeskapet i Oceanic med studier på Universitet i Quebec, men har vuxit upp i och kring juniorhockeyn i Quebec och spelade två säsonger i klubben (23 p på 97 matcher på LW). Den dagliga driften av klubben leds av tränaren och general managern Serge Beausoleil, men Alexandre är med i diskussioner kring trades och är med under QMJHL draften. Han uttrycker själv en förvåning över att han fick ta över i sån ung ålder men känner att när han snart är klar med sina studier bättre kommer kunna komma in i rollen som ägare.



Rimouski ligger i skrivande stund på 11 plats i QMJHL (16-17-2). Förutom Crosby har Vincent Lecavalier och Brad Richards spelat för klubben. Bästa poänggörare i år är odraftade centern Tyler Boland, odraftade LW Dylan Montcalm samt Canadiens prospektet backen Simon Bourque.





Källor: NY Times, Eliteprospects.com, Wikipedia, theqmjhl.ca

2016-12-22 17:00:00

