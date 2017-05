NHL-bloggen: Ska Washington offra Ovechkin?

Ett nytt misslyckande för Washington och återigen hamnar en stor del av kritiken på Alexander Ovechkin. Är han en playoff choker? Kan man vinna med honom i laget? Är det dags för Capitals att offra Ovechkin?



Under Ovechkin-eran har Washington aldrig tagit sig förbi andrarundan. Man har ofta varit ett topplag i grundserien och har exempelvis tagit hem Presidents Trophy de två senaste säsongerna och vid tre tillfällen totalt.



Man har testat en mängd olika saker genom åren. Man har bytt general manager vid ett tillfälle. Man är inne på sin femte coach. Spelare har kommit och gått. Men Ovechkin, the face of the franchise, är kvar. Så är det Ovechkin som helt enkelt är problemet?



Ovechkin är en av tidernas främsta målskyttar. På 921 grundseriematcher har han gjort 558 mål – ett smått fantastiskt resultat med tanke på vilken era han spelar i. I slutspelet har det blivit 46 fullträffar på 97 matcher. Det är ett aningen sämre målsnitt jämfört med grundserien, men å andra sidan är det bara sju spelare som har gjort fler slutspelsmål än Ovechkin sedan han kom in i ligan. Målsnittet är dock bäst, tillsammans med Phil Kessel, bland spelare med minst 50 slutspelsmatcher. På 21 elimination games har Ovechkin svarat för tio mål och tio assist.



Produktionen i slutspelet är knappast något problem.



Så kan det vara något annat kopplat till Ovechkin? Har han för stor star power? Några har pekat mot att Capitals ägare Ted Leonsis fokuserar för mycket på business-delen och involverar Ovechkin där. men det har knappast hindrat andra stora stjärnor och profiler från att vinna, eller i alla fall gå både ett och två steg längre än Capitals.



Här och där har man läst att Washington nu har provat allt – utom att byta ut Ovechkin.



Men kan verkligen en av tidernas bästa målskyttar utgöra något problem? Visst var den här säsongen inte tillräckligt bra för att vara Ovechkin, men innan dess kom han från tre raka 50-målssäsonger.



Att göra sig av med Ovechkin bör rimligtvis inte lösa problemet med att vinna matcher… då man behöver göra mål för att vinna matcher, och Ovechkin är en av de främsta målskyttarna även i slutspelet.



Att Ovechkin är ”som sämst när det gäller som mest” och en playoff choker är påståenden som man kan ta död på enbart genom att titta på statistiken. Men det är likväl en stämpel han har fått på sig från vissa håll, förmodligen för att det är enkelt att tillämpa på stereotypen av en ryss.



Att man inte har lyckats vinna Stanley Cup med erans främsta målskytt i sitt lag är givetvis ett misslyckande, på samma sätt som det är ett misslyckande att New York Rangers inte har lyckats göra det med erans bästa målvakt.



Men under Ovechkins tolv säsonger har man spelat slutspel vid nio tillfällen. Man har åkt ut mot Pittsburgh och New York Rangers vid flera tillfällen – totalt sex av gångerna – och mot Philadelphia, Montreal och Tampa Bay en gång vardera. Capitals banemän har sedan ofta gått långt, så de enskilda säsongerna behöver inte nödvändigtvis vara några större fiaskon.



Helheten ger så klart en annan bild och där har Washington underpresterat sett till vad man har gjort i grundserien och vilka förväntningar man har haft på sig.



Washington har problem. Man riskerar tappa viktiga inslag i lagbygget på grund av lönetaket och slösar bort $5,5 miljoners utrymme på Brooks Orpik. Det är inte helt orimligt att argumentera för att den här säsongen var den stora chansen på en titel.



Visst var inte Ovechkin bäst den här gången. Men Braden Holtbys målvaktsspel var ett större problem. Matt Niskanens och Kevin Shattenkirks produktion var ett större problem. Barry Trotz player deployment var ett större problem. Och att förlora mot Pittsburgh under Crosby/Malkin-eran är inte så värst skamligt.



Kanske behöver Washington göra något. Kanske behöver man offra någon för att sända det där berömda budskapet.



Men att ha tillgång till den här erans bästa målskytt – som dessutom är en av tidernas främsta – är knappast något problem som kräver åtgärd.

