SvenskaFans minns 2016: 23 minuter som skakade NHL

SvenskaFans blickar tillbaka på minnesvärda händelser från det gångna året.

Det finns många stora händelser under 2016 – trevliga såväl som tråkiga – att blicka tillbaka på. Från Pittsburghs Stanley Cup-seger och 23 galna minuter till dödsfall som skakade NHL. SvenskaFans minns 2016.Blockbusters sker lite då och då. Under året såg vi bland annat Ryan Johansen skeppas till Nashville i utbyte mot Seth Jones och Dion Phaneuf hamnade i Ottawa.Men sällan har vi sett något som den 29 juni.Två enorma blockbusters följdes av att årets största pending UFA skrev nytt kontrakt. Inom 23 minuter.Det började med att Edmonton ”äntligen” gjorde sin stora trade – traden som så många hade skrikit efter i några år. Något överraskande blev det Taylor Hall man offrade, en av ligans bättre wingers. Och högst chockartat gav man bort honom mot en i sammanhanget medioker Adam Larsson. Sommarens enskilt största snackis var ett faktum.I en kvart.Sedan bestämde sig Montreal för att göra sig av med PK Subban. Det hade snackats om det en tid. Han passade inte riktigt in i laget, tog för mycket plats och hade fel attityd, sades det. Så Canadiens skickade iväg honom till Nashville mot självaste Shea Weber. En totalt oväntad trade och NHL:s största blockbuster på många, många år.Den 29 juni hade blivit en dag att minnas. Men vi var inte klara.Ytterligare några minuter senare blev det nämligen klart att Steven Stamkos förlängde med Tampa Bay. Stamkos var på väg att bli den största UFA:n på flera år och det talades om att ett gäng lag var redo att slänga sedelbunt efter sedelbunt över honom. Hans vara eller inte vara i Lightning hade varit ett hett diskussionsämne under lång tid och en förlängning skulle givetvis vara dagens, veckans och månadens stora grej under normala omständigheter.23 minuter skakade om NHL och vi kommer minnas den knappa halvtimmen i många år.---Steven Stamkos var inte den enda spelaren som Tampa Bay delade ut ett stort kontrakt till över sommaren. Även Victor Hedman fick betalt. Svensken kritade på ett åttaårskontrakt värt drygt $7,8 miljoner per säsong bara några dagar efter Stamkos aningen dyrare kontrakt.Under året såg vi dessutom Anze Kopitar bli en av NHL:s dyraste spelare när han fick åtta år och $10 miljoners cap hit av Los Angeles. Strax bakom hittar vi Jamie Benn och hans $9,5 miljoner från i somras och för en dryg månad sedan blev Brent Burns ligans näst dyraste back på $8 miljoner.Free agency såg några stora namn röra på sig. New York Islanders släppte Frans Nielsen och Kyle Okposo för att plocka in Andrew Ladd, som snabbt återfanns i fjärdekedjan. Edmonton rekryterade Milan Lucic som Connor McDavids parhäst och polis, men allt har inte fungerat helt smärtfritt i det samarbetet.Nielsen hamnade i Detroit för att ersätta en Pavel Datsyuk som stack hem till Ryssland trots gällande kontrakt. Men Arizona tog med glädje över hans kontrakt och stoltserar nu med två legendarer – Datsyuk och Chris Pronger – på sin roster.Utöver Datsyuk var det en handfull större spelare som lämnade ligan, men man gjorde det genom att gå i pension. Dan Boyle tackade för sig genom att skälla ut pressen i New York, Vincent Lecavalier försökte avsluta vackert i Los Angeles och Brad Richards slängde in handduken efter en svag säsong i Detroit. Dessutom slapp Tampa Bay äntligen Mattias Öhlund.---Vi såg flera försvarare som på olika sätt utmärkte sig under året. Erik Karlsson gjorde smått fantastiska 82 poäng på 82 matcher. Att nå point-per-game i dagens NHL är ingen enkel bedrift – under de tre senaste säsongerna är det bara tolv spelare som har klarat av det över en säsong där man spelade minst 75 matcher.Att i dagens liga göra point-per-game som försvarare är nästan obeskrivligt bra. De senaste tio säsongerna är det bara Karlsson och Mike Green som har klarat av det. Går vi tillbaka ytterligare tio säsonger är det bara Ray Bourque, Brian Leetch och Nicklas Lidström som tar sig in på den listan.Erik Karlsson var den första försvararen på 30 år att komma topp-5 i poängligan och den blott femte backen någonsin att klara av det. Vidare blev han den första försvararen sedan Bobby Orr att ta hem ligans assistliga. Och Karlsson klarade av det här under en period där målsnittet är det lägsta på en halv evighet.Även Dennis Wideman utmärkte sig… även om det inte var på samma sätt som Karlsson. I början av året var han involverad i en minst sagt uppmärksammad incident där han knuffade omkull en domare.Efter en tackling reste sig Wideman sakta upp och gled mot båset. När han närmade sig den ena domaren delade han helt enkelt ut en crosschecking i ryggen på honom. Domaren, Don Henderson, drabbades av en hjärnskakning och missade resten av säsongen.I efterhand konstaterades det att även Wideman – föga förvånande – hade drabbats av en hjärnskakning och hade vägrat behandling. Wideman stängdes omedelbart av och dömdes senare till en 20 matcher lång avstängning. Domen överklagades – till NHL:s stora irritation – men Gary Bettman fastslog att domen skulle bibehållas.Återigen såg vi en överklagan, den här gången till en neutral arbitrator – för första gången under det nya kollektivavtalet – och domen minskades till tio matcher. Nu hade dock proceduren dragit ut på tiden och Wideman hade hunnit sitta avstängd i 19 matcher.---2016 berövade oss på flera stora NHL-profiler.I juni gick Gordie Howe bort vid 88 års ålder. Mr. Hockey hade kämpat mot allvarliga hälsoproblem, bland annat en stor stroke, och var märkbart försvagad när han gjorde offentliga framträdanden.Howe är en legendar i ordets sanna bemärkelse. Med 1767 grundseriematcher har han gjort flest matcher genom tiderna. Det är bara Wayne Gretzky som har gjort mer mål än honom, han är nia i tidernas assistliga och fyra i tidernas poängliga. Han är den äldsta spelaren som har spelat i NHL och den enda som har spelat under fem årtionden. Det blev fyra Stanley Cup-segrar och en mängd individuella priser under en lång och framgångsrik karriär.Två månader tidigare hade Philadelphia förlorat Ed Snider – organisationens grundare och ägare, och en stark man i NHL. Han var en av Gary Bettmans främsta allierade och hade stort inflytande i ligan. Man han var också mannen som tog in Flyers i NHL och lade grunden för de ökända Broad Street Bullies.Utöver Howe gick även två andra äldre spelare bort, nämligen Andy Bathgate och Rick MacLeish. Den förstnämnda var en toppspelare i ligan under 50- och 60-talet. Han vann Stanley Cup med Toronto, men är framför allt känd för sin tid i New York Rangers och tilldelades Hart Trophy 1959. MacLeish var en nyckelspelare under Philadelphias två Stanley Cup-titlar på 70-talet.För några veckor sedan möttes vi av nyheten att Marek Svatos hade gått bort, bara 34 år gammal. Svatos hade en relativt kort NHL-karriär – han spelade bara drygt 300 matcher – men hade några starka säsonger i Colorado. Det stod klart att han dog av en överdos av smärtstillande och antidepressiva mediciner. Slovaken ska ha haft tidigare drogproblem och haft självmordstankar.---En av årets mest uppmärksammade händelser var den så i övrigt tröttsamma All Star-matchen. När fansen själva får rösta in spelare blir det oundvikligen kontroversiellt och 2016 var inget undantag.Den här gången föll fansens val på John Scott. Den väldige enforcern som i ärlighetens namn var tämligen usel. Men trots att ligan gjorde sitt yttersta för att förhindra hans medverkan – han tradades, blev nerskickad till AHL och ombedd att avstå – stod han på isen i Nashville.Och vilken succé det blev.All Star-matchen omgärdades av en väldig uppståndelse och trots att NHL var starka motståndare till Scotts medverkan, och till och med motarbetade den under matchen, slutade det med att man omfamnade hypen och kramade ur så mycket det bara gick ur Scotts deltagande.Under matchen försökte alla spelare bära fram Scott, i synnerhet hans tidigare lagkamrater i San José. Han nätade två gånger om, sänkte Patrick Kane med en tackling och gick en i allra högsta grad skämtsam fight med Kane. Scott blev All Star-matchens MVP , fick en upplevelse för livet och till allas glädje fick NHL skämmas.---Under året har många rookies utmärkt sig. Connor McDavid äntrade ligan redan 2015, men blev skadad efter en månad och det var först under 2016 som han på allvar satte sin prägel på ligan. I comebacken i februari gjorde han 1+2, slutade säsongen med 48 poäng på 45 matcher och fortsätter att dominera även den här säsongen. McDavid har på egen hand lyft NHL:s sorgligaste organisation och gjort Edmonton relevanta igen.Någon Calder Trophy blev det däremot inte för NHL:s nästa stora affischnamn. Den tog istället Artemi Panarin hem efter en mycket fin debutsäsong i Chicago. Ryssen gjorde 77 poäng (30+47) på 80 matcher och slutade nia i poängligan.Den tredje rookien att stå ut under grundserien 15/16 var Philadelphias Shayne Gostisbehere, som skrev in sig i historieböckerna. Gostisbehere gjorde poäng i 15 raka matcher, den bästa sviten någonsin av en rookieförsvarare. Det var även den längsta sviten på 20 år av en försvarare och den tredje längsta sviten av en rookie.Efter sommarens draft såg vi en ny årskull kliva in i ligan – och som de har gjort det. Auston Matthews gjorde den bästa debuten på 99 år när han smällde in smått otroliga fyra mål i sin första match för Toronto. Succén har fortsatt och vid årsskiftet är han nu strax bakom point-per-game. Även Patrik Laine, drafttvåan, har imponerat och båda två tillhör ligans bästa målskyttar.Det är kanske lätt att glömma Matt Murray i det här sammanhanget, men faktum är att Pittsburgh-målvakten fortfarande klassas som rookie. Slutspelets succéman fortsätter att övertyga och mycket (allt?) tyder på att vi får se Marc-Andre Fleury i ett annat lag till sommaren.---Slutspelet, ja. Under Mike Sullivan reste sig Pittsburgh på ett överväldigande sätt. Efter problemen under Mike Johnston klättrade Penguins i Metropolitan Division och slutade så småningom tvåa.I slutspelets förstarunda viftade Penguins undan New York Rangers med 4-1. Man fortsatte sin slutspelsdominans över Washington i andrarundan och avancerade till Conference-final efter 4-2. Väl där stötte man på Tampa Bay och var illa ute efter ett 2-3-underläge. Två raka segrar säkrade däremot Pittsburghs femte finalframträdande.Stanley Cup-finalen blev en uppgörelse mellan Pittsburgh och San José – och det var egentligen aldrig något snack om saken. Penguins var klart bättre och kanske är till och med 4-2 i matcher smickrande för Sharks.Logan Couture tog hem slutspelets poängliga och Phil Kessel var poängbäst i Pittsburgh, men det var Sidney Crosby som tilldelades Conn Smythe Trophy. På fem finaler har nu Penguins vunnit fyra gånger – ett hyggligt facit.Slutspelet blir även minnesvärt för den blott andra gången genom tiderna som samtliga kanadensiska lag saknades. Detroit kvalificerade sig för 25:e gången i rad, New York Islanders vann sin första slutspelsserie sedan 1993 och för första gången sedan 2002 var det inget lag som förlorade en serie med 0-4.---2016 såg också några nya inslag kring ligan. World Cup of Hockey återupplivades, men kändes mest som en parentes och ett sätt för ligan att dels tjäna pengar, dels kunna motivera ett eventuellt beslut att nobba OS-deltagande.World Cup blev en försäsongsturnering där många spelare inte kom upp i normal standard, man skakade fram två hittepå-lag för att ett gäng riktiga landslag bedömdes vara för dåliga och publiksuccén uteblev.Kanada dominerade sig fram till guldet, men det var det nordamerikanska U23-laget som charmade. Allt som allt blev World Cup en axelryckning när man ser tillbaka på 2016 och måtte turneringen 2020 bli betydligt mer underhållande.Den stora nyheten för 2016 är annars expansionen. 30 lag ska bli 31 i och med Las Vegas intåg kommande säsong. Ligan har länge haft siktet inställt på Las Vegas och blir nu den första stora ligan som sätter klorna i spelstaden.Nyheten blev officiell i somras och några månader senare presenterade man såväl namnet Golden Knights som loggan.Quebec får däremot vänta och det är en illa bevarad hemlighet att NHL helst ser det 32:a laget i Western Conference. Seattle tros ligga bra till och NHL ska vara besvikna på att man inte fick in ett lämpligt erbjudande därifrån i tid.---En summering av 2016 är så klart inte relevant utan att nämna Jaromir Jagr. Den spelande legendaren noteras för nya rekord mest hela tiden och har länge varit en av tidernas främsta spelare.Som 44-åring avslutade han den gångna säsongen med bäst P/60 av samtliga spelare som gjorde en hel säsong. Jagr var alltså en av ligans bästa under tidigt 90-tal och under mitten av 2010-talet. Det är ett spann som få kan stoltsera med.Det var inte länge sedan som Jagr tog sig förbi Mark Messier och upp på andraplatsen i tidernas poängliga. Han ligger trea i tidernas skytteliga, delad femma i tidernas assistliga och det är bara tre spelare som har gjort fler matcher än honom.---2016 var alltså ett händelsefullt år. Vi fick ett nytt lag, den största blockbustern på väldigt många år var kulmen på 23 galna minuter och Edmonton ser äntligen ut att ha lämnat en tio år lång vistelse i NHL:s källare.Vi tvingades säga farväl till väldigt stora profiler och några av de senaste 20 årens främsta spelare gick i pension. John Scott charmade hela ligan, förutom de gamla stofilerna, och Dennis Wideman charmade ingen.Och vi kan fortsätta att glädjas över Jaromir Jagrs storhet. 2016. Vem hade trott det för bara några år sedan?