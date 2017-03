Trade deadline-bloggen: Ryktessvep inför deadline

Årets trade deadline infaller den 1 mars klockan 21:00 – häng med när SvenskaFans rapporterar kring allt det senaste.

Vi har redan fått se flera stora namn flytta på sig under de senaste dagarna. Washington satsar stort genom att ta in Kevin Shattenkirk, Los Angeles skaffade sig försäkring mellan stolparna när Ben Bishop anslöt och Minnesota stärkte upp centerdjupet med Martin Hanzal.Men det finns fortfarande flera intressanta spelare och scenarion kvar på marknaden.Kommer Pittsburgh släppa Marc-Andre Fleury eller behåller man honom över slutspelet? Väljer Shane Doan att avsluta karriären i en annan organisation? Får Jarome Iginla en till chans på en Stanley Cup-ring? Kan Philadelphia göra sig av med någon försvarare eller målvakt? Var hamnar veteranerna Patrick Sharp och Thomas Vanek? Gör Colorado någon blockbuster under de sista timmarna?Los Angeles har alltså redan stärkt upp laget med Ben Bishop från Tampa. Oron över Jonathan Quicks ljumskar fick Dean Lombardi att plocka in en försäkring – men man ska inte vara nöjda där. Kings sägs även jaga en forward, gärna någon som kan lira jämte Anze Kopitar. Patrick Sharp nämns som alternativ, men eventuella höftproblem ska ha fått Kings att avvakta där.I Montreal har Marc Bergevin inte suttit sysslolös. Han har redan skickat iväg David Desharnais mot Brandon Davidson, plockade in Steve Ott från Detroit och fick Jordie Benn från Dallas, men ska vara intresserad av såväl en ny forward som försvarare.Målvaktsmarknaden verkar inte vara jättestor – vilket det skrala priset som Tampa fick för Bishop skvallrar om – men San José ska vara ett av lagen som jagar en målvakt. Sharks ska ha hört sig för hos Vancouver angående Ryan Miller och med Philadelphia om såväl Steve Mason som Michal Neuvirth. Flyers ska även ha diskuterat en kontraktsförlängning med Neuvirth.Annars har även Jaroslav Halaks namn kommit upp som alternativ för både San José och Edmonton.Nashville försöker uppgradera sin forwardsbesättning och ryktas jobba på en trade för en topp-6-forward. Diskussioner ryktas pågå med Tampa Bay angående antingen Valtteri Filppula eller Tyler Johnson.Arizona har redan skeppat ut Martin Hanzal och förväntas fortsätta sälja av. Radim Vrbata kommer relativt billigt – men sitter på slutspelsbonusar som kan hamna på kommande säsongs cap – och ska bland annat intressera Calgary.I Toronto kan det mycket väl ske mer än bara Brian Boyle. Leafs har utrymme under lönetaket och sägs kunna vara redo att ta på sig ett större kontrakt från andra lag – men kräver i så fall något attraktivt som betalning.Flera rykten lär sprida sig under dagen och kvällen – och så småningom drar även traderna igång. Häng med i SvenskaFans deadline-bevakning!