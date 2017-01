NHL-bloggen: Väljer St. Louis rätt back?

Sixten Funquist, Andreas Johnsson och Niclas Viberg bloggar om världens bästa liga.

Statistik 16/17 Kevin Shattenkirk Alex Pietrangelo Poäng, 5-mot-5 10 12 P/60 0,85 0,89 G/60 0,26 0,30 A/60 0,60 0,59 GF% 46,2 52,9 SF% 51,5 50,3 CF% 52,4 52,6 CF% RelTM 0,7 2,0 TOI/GP 20:06 24:51

Det finns många frågetecken kring Kevin Shattenkirks framtid. St. Louis kommer förmodligen inte ha plats med honom under lönetaket med tanke på att hans kommande kontrakt lär bli välbetalt. Det spekuleras nu om man därför kommer att satsa på att behålla honom säsongen ut och gå för cupen eller sälja av honom innan trade deadline.Men är det så självklart att det är just Shattenkirk man bör offra?Kikar vi bara mot försvarsbesättningen är det två spelare som kan vara aktuella. Behöver man skaffa sig utrymme under lönetaket är det knappast Rob Bortuzzo eller Carl Gunnarsson som ska offras. Jay Bouwmeester lär man inte bli av med. Kvar står vi alltså med Kevin Shattenkirk och Alex Pietrangelo.Och då är det ingen självklarhet att det är just Shattenkirk som ska offras.Över den här säsongen skiljer det sig inte jättemycket mellan Shattenkirk och Pietrangelo, vilket kan illustreras genom tabellen här nedan. I ett större perspektiv – över de tre senaste säsongerna – ser vi tydliga fördelar för såväl Shattenkirk som Pietrangelo.Sett till produktion och possession är det alltså inga sensationella skillnader mellan de två. Totalt sett har Shattenkirk en högre produktion, men han används också mer i powerplay och det är där han har skapat sig ett övertag. Samma sak kan sägas över de tre senaste säsongerna.Det kanske skapar en bild av Pietrangelo som en mer komplett tvåvägsback medan Shattenkirk pekar mot en powerplay-specialist, men kikar vi på deras respektive HERO Chart, här nedan, ser vi till exempel att Shattenkirks shot suppression ligger på en bättre nivå.St. Louis har lyxen att sitta på två förstabackar i Shattenkirk och Pietrangelo – och har dessutom Colton Parayko bakom dem. Vem man ska offra för att få en bättre lönetakssituation är långt ifrån en självklarhet.Båda två håller en god nivå i 5-mot-5-spelet, medan Shattenkirk är ligans näst bästa powerplay-back över de tre senaste säsongerna. Pietrangelo å andra sidan är ett år yngre än Shattenkirk och blev dessutom utsedd till ny lagkapten efter David Backes.Efter den här säsongen har Pietrangelo ytterligare tre år kvar på sitt kontrakt, med en cap hit på $6,5 miljoner – ett prisvärt kontrakt för honom. Shattenkirks krav sägs ligga kring $7 miljoner per säsong över ett maxkontrakt. Man kan ju föredra en Shattenkirk, som fyller 28 år i slutet av månaden, på ett sådant kontrakt än vad man förmodligen skulle behöva hosta upp för en 30-årig Pietrangelo om några år. Det är ju inte helt orimligt att förvänta sig en liknande förlängning då.Så väljer St. Louis rätt back?