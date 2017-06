NHL-bloggen: Viva Las Vegas!

Det kan bli ingenting. Och det kan bli fullständigt kaos.

Ikväll offentliggörs de val som Vegas Golden Knights, NHL’s nyaste tillskott, har gjort, och efter det börjar cirkusen.



Vi är många som har laborerat på GeneralFanager – när den sidan fortfarande fanns – och CapFriendly för att bygga våra egna versioner av Vegas Golden Knights. Men vi har inte haft riktigt de möjligheter som ligger för George McPhees fötter. McPhee kommer att kunna flippa sina val mot andra tillgångar och han har även kunnat göra affärer med lag rörande spelare lagen inte vill att Vegas ska plocka.Det finns med största säkerhet en deal mellan Golden Knights och Blackhawks om Marcus Krüger och Trevor van Riemsdyk – där den senare blir ”betalning” i en ensidig trade om Vegas plockar Krüger. Många liknande affärer finns på bordet och är redan klara. Dessa offentliggörs under natten mot torsdag.Men kedjereaktionen blir snudd på fantastisk, oavsett vilka trader som redan är klara:Vegas kan plocka vem de vill av de oskyddade spelarna. Men de får inte skicka tillbaka en spelare till den klubb de valt honom ifrån, om jag har förstått det hela rätt. Det gör att McPhee, helt på egen hand, kan skapa och tillgodose olika klubbars behov. Lägg därtill det redan skriande behov av förstemålvakter som vissa lag har, eller borde ha. Även en viss typ av backar ligger högt upp på mångas önskelista. Arizona Coyotes tradade häromdagen Mike Smith till Calgary . Chad Johnson som gick i utbyte är inte den förstekeeper laget ska bygga kring och det är inte ens säkert att han stannar i Coyotes. Jag tror att han flyttar tillbaka till Flames under sommaren, i form av free agent. Det gör att Arizona, med GM John Chayka i spetsen, behöver någon att bygga försvaret runt. Vad kan de tänkas vara villiga att betala för en spelare av Petr Mrazeks kvalitet? En hel del skulle jag tro.Även Buffalo borde vara intresserade av en skaplig målvakt om man ska jobba mot ett Stanley Cup-slutspel. Vi bryter ned det.”Vad vill du ha för att låta honom vara?”Minst tre klubbar (Tampa, Columbus och Anaheim ) sägs ha en affär klar med Vegas där de betalar – troligen i draftval – McPhee för att inte välja vissa spelare och det finns fler bud på bordet, något vi borde få klarhet i under kvällen/natten svensk tid.”Vad vill du ha för att ta det här kontraktet?”Samma sak här fast tvärtom. Likt Arizona när de tog över Chris Prongers och Pavel Datsyuk s löneträffar finns det lag som kan tänkas betala för att bli av med kontrakt. Chicago s Krüger-affär med Vegas är en variant på det, även om Krüger i det här fallet spelar till skillnad från en ”skadad” Pronger och en Datsyuk som lämnade ligan för KHL. Det finns flera sådana sitautioner som troligen kan bubbla upp under dagen – eventuellt två minuter efter det att jag har publicerat det här inlägget.”Vi behöver ha det här – vad vill du ha?”Okej, rena beställningsjobb kanske inte är tillåtet men vi kan säga såhär: George McPhee är inte dum i huvudet, han kan mycket väl tänkas plocka spelare som han vet att någon annan behöver och då kan de tänkas betala för det. Högerskjutande backar är något som är en bristvara på många ställen. Minnesota lämnade Matt Dumba , 22, oskyddad. En huggsexa där och Vegas har bra betalt.Det gör också att Vegas kan få betalt av en klubb för att inte ta en viss spelare. Sedan betalar samma klubb för en spelare som Vegas valt från en annan klubb.Det, och det faktum att spelare som Vegas väljer – så vitt jag vet – inte får tradas tillbaka till den klubben gör att det kommer att bli rotation på bland annat målvakter om man väljer att ta flera (max 6) sådana.Hur kan det då gå?Ptja, ingen vet hur McPhee tänker och det är väl tur det. Men av alla listor att döma finns det fullgott med spelare för att bygga ett stabilt försvar. Målskytte kan dock bli en issue och även om jag tror att Vegas plockar antingen Bobby Ryan eller James Neal behövs det mer. Vissa lag har flera målskyttar men saknar något annat vitalt.Vi kan med snudd på hundra procents säkerhet säga att Vegas kommer att få betalt i draftval och eftersom McPhee, som lade grunden till den lagmaskin Washington Capitals är idag, vet hur det funkar och har en gedigen scoutingorganisation under sig är jag tämligen övertygad om att han kommer att klämma fram några bra val från årets draft. Men jag tror att vi kommer att se en hel del val för 2018 åka till Nevada-öknen redan nu. Nästa årskull spås nämligen bli lite bättre än årets.Vegas kan bygga en bra back-end med det som finns tillgängligt. Jag är, likt många andra, övertygad om att lagets förstemålvakt heter Marc-Andre Fleury till hösten. Backuper finns det gott om att välja och även backarna kan man lösa på egen hand, såväl i expansionsdraft som under free agency. Det finns några målskyttar och man kan få till någon mer genom trader. Dessutom kommer varenda GM i ligan vilja dumpa kontrakt till Vegas vilket gör att man kommer att ha stor makt på transfermarknaden i år och nästa,Jag tror att Vegas kan nå slutspel redan till våren om det är så.Om inte så har man ändå alla ässen i rockärmen.Nu börjar säsongen 2016-17.***Jag har haft lite annat för mig under säsongen men hoppas kunna bidra här lite mer det kommande året.***Var snudd på hundra på att Evgeni Dadonov skulle till Vegas. Det verkar, enligt Elliotte Friedman, bli ett lag i Eastern Conference istället.Undertecknad gissar på Habs eller Isles.***Om nu Hossa verkligen är allergisk är det naturligtvis väldigt trist.