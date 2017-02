Brendan Smith till Rangers

New York Rangers är aktiva dagen före trade deadline. I utbyte mot två draftval plockar Rangers in Detroit Red Wings försvarare Brendan Smith.





Brendan draftades i första rundan 2007 av Red Wings och har spelat totalt 291 matcher i klubben sedan han äntrade ligan säsongen 2011/12. Totalt har 28-åringen samlat på sig 67 poäng, fördelat på 15 mål och 52 passningspoäng.



Med enbart fem poäng på 33 matcher i Detroit i år skall man inte förvänta sig att Rangers adderar en försvarare som kommer att bidra till offensiven. Brendan kan spela på båda sidor i försvaret och ger Rangers ett större djup när man går in i slutspelet. Hans kontrakt går ut till sommaren och kanadensaren förväntas att bli UFA och testa marknaden.



Draftvalen rapporteras att vara ett andra val i 2018 års Inte en trading deadline utan att New York Rangers skall vara med i leken. Dagen före deadline för byten passeras hämtar Rangers in försvararen Brendan Smith ifrån Detroit Red Wings. I utbyte skickar Rangers två draftval i årets draft.Brendan draftades i första rundan 2007 av Red Wings och har spelat totalt 291 matcher i klubben sedan han äntrade ligan säsongen 2011/12. Totalt har 28-åringen samlat på sig 67 poäng, fördelat på 15 mål och 52 passningspoäng.Med enbart fem poäng på 33 matcher i Detroit i år skall man inte förvänta sig att Rangers adderar en försvarare som kommer att bidra till offensiven. Brendan kan spela på båda sidor i försvaret och ger Rangers ett större djup när man går in i slutspelet. Hans kontrakt går ut till sommaren och kanadensaren förväntas att bli UFA och testa marknaden.Draftvalen rapporteras att vara ett andra val i 2018 års NHL -draft och ett tredje val i årets draft.

0 KOMMENTARER 227 VISNINGAR 0 KOMMENTARER227 VISNINGAR DANIEL JOHANSSON

Twitter: DJohanssonSF

2017-02-28 18:38:05

ANNONS:

Fler artiklar om NY Rangers

NY Rangers

2017-02-28 18:38:05

NY Rangers

2016-11-06 20:00:00

NY Rangers

2016-10-15 13:15:00

NY Rangers

2016-10-09 12:00:00

NY Rangers

2016-08-20 12:40:00

NY Rangers

2015-09-28 12:00:00

NY Rangers

2015-07-27 16:50:00

NY Rangers

2015-07-01 21:25:00

NY Rangers

2015-07-01 20:55:00

NY Rangers

2015-06-27 17:59:18

ANNONS:

New York Rangers är aktiva dagen före trade deadline. I utbyte mot två draftval plockar Rangers in Detroit Red Wings försvarare Brendan Smith.Wow. Dessa tre bokstäver kan enkelt beskriva min känsla om Rangers inledning på säsongen. Vilken effektivitet och skicklighet man visar upp, hela Manhattan får just nu bevittna New York Rangers kanske mest kreativa offensiv någonsin.Inför årets NHL-säsong är det många experter som ratar New York Rangers. Detta lag som för endast tre säsonger sedan spelade Stanley Cup-final har tappat sitt favoritskap och är på nedåtgående kurva.Har New York Rangers vad som krävs för att bromsa upp försämringen?Så är äntligen en av sommarens stora följetonger slut. Supertalangen Jimmy Vesey tog igår sitt beslut och skrev på ett entry level-kontrakt med New York Rangers.Att vinna Presidents Trophy innebär ingenting. Den läxan fick New York Rangers lära sig när man för andra året i rad under Alain Vigneaults ledning tog sig långt i slutspelet. Frågan alla ställer sig nu är: blir det tredje gången gillt för klubben med Vigneault i båset?Efter veckor av plågsamma förhandlingar står det äntligen klart att Derek Stepan förblir en New York Ranger. Under måndagseftermiddagen skrev amerikanen på ett kontrakt som sträcker sig över de kommande sex åren.Rangers första större nyförvärv inför säsongen 2015-16 är klar. In från free agency hämtas svenske Viktor Stålberg.En av de största inom hockeyvärlden tar ett steg tillbaka. Under onsdagskvällen tillkännagav New York Rangers att Glen Sather överlåter rollen som general manager till Jeff Gorton.Det dröjde längre än väntat - men tillslut bytte New York Rangers bort sin andra målvakt Cam Talbot.