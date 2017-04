Montreal kvitterade till 1-1 matcher efter övertid i Bell Centre.

Montreal vassare efter övertidsdrama

I en match som hade allt från fina mål, tacklingar, bråk, målvaktsparader samt ett övertidsdrama utan dess like kunde tillslut Montreal dra det längsta strået genom Alex Radulov avgörande mål i förlängningen.





Efter att ha blivit nollade av Henrik Lundqvist i den första matchen skulle det bara dröja drygt fyra minuter innan hemmapubliken fick fira. Montreals



Rangers började dock inte hänga med huvudena efter baklängesmålet, utan körde full fart framåt och belönades snart med ett kvitteringsmål.



Mittakten blev, som förväntat, en grinig period. Känslorna började svämma över i slutet av första perioden och fortsatte att stiga spelarna åt huvudena under matchens andra period. Vid i stort sett varje avblåsning var det munhugg, slashingar och smågruff framför kassen – precis som slutspelshockey skall vara. Rangers J.T. Miller lyckades reta upp



New York Rangers hade mer att säga till om i mitten perioden, än i matchens inledande dito. Efter halva perioden spelad la rookien Jimmy Vesey fram en perfekt macka till Rick Nash, som bröt igenom försvaret och med en raket till handledsskott kunde trä upp pucken i krysset och få till en kvittering. Strax där efteråt var det Mats Zuccarellos tur att få bli inskriven i målprotokollet då



Det fysiska spelet fortsatte i den tredje perioden då tacklingarna avlöste varandra samt ett spel som mestadels fördes utav hemmalaget som tryckte på för att få in en kvitteringspuck. Efter ett fruktansvärt tryck igenom hela den tredje perioden kunde Henrik Lundqvist inte längre hålla emot när



Förlängningen startades och genomfördes i ett ursinnigt tempo från framförallt hemmalaget som tog tag i taktpinnen direkt och släppte inte ifrån sig den för en sekund. Med ett ursinnigt tryck mot Rangers fick Henrik Lundqvist gång på gång visa vilken fantastisk målvakt och tävlingsmänniska svensken är. Men inte ens ”Hank” kunde stå emot trycket då Alex Radulov påpassligt höll sig framme med enbart en minut kvar av den fjärde perioden och retfullt kunde peta in det avgörande målet.



Matchfakta:



Montreal Canadiens – New York Rangers 4-3 SD (2-1, 0-2, 1-0, 1-0)



Period 1

1-0 (04.05) Jeff Petry (1) (Philip Danault, Alex Radulov)

1-1 (13.48) Michael Grabner (2)

2-1 (15.42) Paul Byron (1) (Brendan Gallagher, Tomas Plekanec)



Period 2

2-2 (29.58) Rick Nash (1) (Jimmy Vesey, Nick Holden)

2-3 (34.47) Mats Zuccarello (1) (Brendan Smith, Derek Stepan)



Period 3

3-3 (59.43) Tomas Plekanec (1) (Alex Radulov,



Förlängning

4-3 (78.34) Alex Radulov (1) (



Skott: 58-38

Utvisningsminuter: 13-15

Tacklingar: 55-74

Blockerade skott: 17-28



1-1 i matcher. Två dagar efter den inledande slutspelsmatchen var det återigen dags för Montreal Canadiens och New York Rangers att drabba samman. Den första matchen var aningen snäll och mesig för att vara slutspel – match nummer två levde helt upp till förväntningarna för hur en slutspelsmatch i Nordamerika skall vara.Efter att ha blivit nollade av Henrik Lundqvist i den första matchen skulle det bara dröja drygt fyra minuter innan hemmapubliken fick fira. Montreals Brendan Gallagher kolliderade med Lundqvist så att målvaktens klubba gick i två delar och med en Lundqvist i obalans, och utan klubba, kunde Montreal ta vara på chansen och ta ledningen genom en prickskjutande Jeff Petry . Det syntes tydligt att båda lagen försökte skapa mycket trafik framför mål direkt – då det egentligen borde vara det enda sättet både Price och Lundqvist kommer kunna överlistas på.Rangers började dock inte hänga med huvudena efter baklängesmålet, utan körde full fart framåt och belönades snart med ett kvitteringsmål. Michael Grabner , som även nätade i första matchen, kom igenom på ett friläge och klädde av Carey Price med ett antal snabba finter och kunde enkelt lägga in kvitteringen. 1-1 höll sig dock inte speciellt länge då hemmalagets Paul Byron lämnades fri framför Lundqvist bara minuten senare och kunde trycka in 2-1 inför ett vrålande Bell Centre.Mittakten blev, som förväntat, en grinig period. Känslorna började svämma över i slutet av första perioden och fortsatte att stiga spelarna åt huvudena under matchens andra period. Vid i stort sett varje avblåsning var det munhugg, slashingar och smågruff framför kassen – precis som slutspelshockey skall vara. Rangers J.T. Miller lyckades reta upp Shea Weber så pass mycket att handskar kastades och de båda två fick böta fem minuter i utvisningsbåset. En mindre vinst för Rangers, då Weber missade de två kommande power play för Montreal som lagets quarterback.New York Rangers hade mer att säga till om i mitten perioden, än i matchens inledande dito. Efter halva perioden spelad la rookien Jimmy Vesey fram en perfekt macka till Rick Nash, som bröt igenom försvaret och med en raket till handledsskott kunde trä upp pucken i krysset och få till en kvittering. Strax där efteråt var det Mats Zuccarellos tur att få bli inskriven i målprotokollet då Brendan Smith med en perfekt skottpassning prickade norrmannens skridsko som enkelt kunde styra in ett 3-2-mål som chockade Bell Centre.Det fysiska spelet fortsatte i den tredje perioden då tacklingarna avlöste varandra samt ett spel som mestadels fördes utav hemmalaget som tryckte på för att få in en kvitteringspuck. Efter ett fruktansvärt tryck igenom hela den tredje perioden kunde Henrik Lundqvist inte längre hålla emot när Tomas Plekanec fick en puck med enbart 17 sekunder kvar av sista perioden.Förlängningen startades och genomfördes i ett ursinnigt tempo från framförallt hemmalaget som tog tag i taktpinnen direkt och släppte inte ifrån sig den för en sekund. Med ett ursinnigt tryck mot Rangers fick Henrik Lundqvist gång på gång visa vilken fantastisk målvakt och tävlingsmänniska svensken är. Men inte ens "Hank" kunde stå emot trycket då Alex Radulov påpassligt höll sig framme med enbart en minut kvar av den fjärde perioden och retfullt kunde peta in det avgörande målet.

2017-04-15 04:38:46

