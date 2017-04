New York Rangers – slutspelets stora skräll?

Äntligen är det dags för det bästa i sporten. Det är det här man väntar på, och när det fortfarande är ljust klockan 8 på kvällen, då vet man att det är vår. Ett tecken som också påvisar vårens allra finaste höjdpunkt – nämligen Stanley Cup-slutspelet. New York Rangers kommer att möta Montreal Canadiens och mötet är det första i slutspelet sedan den kusliga konferensfinalen 2014. Hur ska detta sluta?



Ja, det är det här mothugget som New York Rangers fått tampas med. Man är nog extremt glada att man får spela på Atlantic Division-sidan i kommande slutspel. Och jo, jag tror att man spelade av det sista i grundserien för att det också skulle bli så här.

Första wildcard-platsen införskaffade man sig, som utgav faktumet att Montréal Canadiens kommer stå som fiende på andra sidan isen i första rundan. Vinst där och man får möta antingen

Det kan kännas lite fel att man gjorde så, om det nu var så. Men tråkigt nog är det här en del av rävspelet i hockeyn för att vinna. Men nu kommer en ypperlig chans för Blåskjortorna att kasta av sig de dråpliga uttågen ur slutspelet de senaste åren och ge Manhattan något att smaska på. Min magkänsla säger att om man tar Montréal så går man till konferensfinal, ett resultat som i sådana fall är över förväntan med denna säsong.

En säsong som enligt min mening präglats av ett berg- och dalbaneliknande spel från Rangers. Inledningen var fenomenal, där man hade en exploderande offensiv som satte galler i huvudena på motståndarna. Men för att sedan dess gå ner sig. Inte för långt ner, men ändå litegrann. Som tidigare dock nämnt, lagen ovanför i samma division är ett tecken på varför detta kunde ske, och faktumet är att New York Rangers faktiskt hamnade inom topp 10 i hela NHL:s slutställning.

Och nu när man får spela på den ”lättare sidan” av slutspelet kan det bära väg för framgång återigen. Jag vill däremot se en Henrik Lundqvist åter i storform, det har man inte skämts bort med under säsongen, en Vigneault som använder fingertopparna när det gäller coachning i avgörande tillfällen, en Zuccarello som börjar hitta öppningar som aldrig förr, en solid defensiv som utdelade finalplatsen 2014 och en rungande offensiv som bevittnades i inledningen under säsongen.

Dessa nycklar tror jag kan vara tongivande för klubben, om man vill hävda sig bland de bästa i år. Det kan väl inte vara så svårt att ta fram det här? Vi får se, men man måste i alla fall se sin chans.

2017-04-10 22:20:45

