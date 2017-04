Henrik Lundqvist visade vägen i match ett för New York Rangers.

Ovärderlig seger för Rangers i match ett

Med en ytterst värdefull seger i match ett, i en arena som har blivit lite av en mardröm för New York Rangers, har laget nu tagit tag i taktpinnen.

Som väntat kom Montreal ut med en extrem fart under skridskorna och tog direkt tag i matchbilden med ett fysiskt och dominerande spel framför en fanatisk och högljudd publik. Montreal parkerade under den första halvan av period nummer ett under långa stunder och radade upp flertalet heta chanser, utan att replikera i mål. Därför kändes det aningen ologiskt när det istället var gästande New York Rangers i form av den utskällde och extremt ifrågasatte Tanner Glass som stod för matchens och hela slutspelets första mål. Efter en vunnen offensiv tekning av Oscar Lindberg letade pucken sig fram till just nämnde Glass som med en blixtsnabb backhand överraskade Carey Price i hemmaburen.



Experter och fans ifrågasatte huvudtränaren Alain Vigneaults beslut att spela Tanner Glass istället för rookien Pavel Buchnevich inför matchen. Tanner Glass, med sin fysik, visade sig vara en positiv överraskning i och med målet och hans pigga spel överlag igenom hela matchen.



Om den första perioden tillhörde hemmalaget, kopplade Rangers tag om mittakten vid första nedsläpp. Det dröjde nästan till halva den andra perioden var spelad innan Montreal överhuvudtaget fick ett skott emot Henrik Lundqvist som redan i den första perioden visade att han vaknade på rätt sida av sängen under morgonen. Bortalaget radade upp flertalet chanser som borde resulterat i ett mål eller två, men Carey Price visade att även han inte tänker ge sig i första taget.



Match nummer ett omgavs av ett fysiskt spel, med hög forechecking från båda lag, men framförallt av ett bländande målvaktsspel. Två av ligans absolut bästa målvakter går head to head i Carey Price och Henrik Lundqvist och man behöver inte vara en betald expert för att slå fast att det är just målvaktsmatchen som kommer att bli den största avgörande faktorn för den här serien.



Rangers lyckades länge att vara delaktiga i spelet i den tredje perioden och det dröjde till matchens slutskede innan Montreal kunde ta över ordentligt och skapa ett tryck mot en storspelande Henrik Lundqvist. Rangers fick en gratis chans att döda matchen med mindre än fem minuter kvar när två spelare i Montreal fick besöka utvisningsbåset, men efter ett solitt spel i numerärt underläge av hemmalaget redde man ut de båda två utvisningarna och höll ena benet kvar i matchen.



De sista minuterna blev, som väntat, spel mot Lundqvist och ett enormt tryck från hemmalaget. Pucken ville dock inte leta sig in bakom svensken, utan istället kunde Michael Grabner punktera matchen med sitt tredje slutspelsmål i karriären efter att Price lämnat isen för en extra spelare.



En ovärderlig seger för New York Rangers då Montreal och Bell Centre har blivit lite av ett spöke för laget de senaste åren. Carey Price har dominerat Henrik Lundqvist i deras möten och att svensken knep en seger, och framförallt en nolla, i just Bell Centre lär betyda enormt mycket för självförtroendet – inte bara för Lundqvist utan hela Rangers. Match två går av stapeln natten mot lördag och om Rangers lyckas sno åt sig en seger även då har man skaffat sig ett gyllene läge i den första rundan.



***



Matchfakta:



Montreal Canadiens - New York Rangers 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)

Period 1

0-1 (09.50) Tanner Glass (1)



Period 2

-



Period 3

0-2 (58:50) Michael Grabner (1) (Jesper Fast)



Skott: 31-31

Utvisningsminuter: 20-8

Tacklingar: 45-53

Blockerade skott: 18-24



New York Rangers leder matchserien med 1-0.

0 KOMMENTARER 204 VISNINGAR 0 KOMMENTARER204 VISNINGAR DANIEL JOHANSSON

Twitter: DJohanssonSF

2017-04-13 04:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om NY Rangers

NY Rangers

2017-04-13 04:10:00

NY Rangers

2017-04-10 22:20:45

NY Rangers

2017-02-28 18:38:05

NY Rangers

2016-11-06 20:00:00

NY Rangers

2016-10-15 13:15:00

NY Rangers

2016-10-09 12:00:00

NY Rangers

2016-08-20 12:40:00

NY Rangers

2015-09-28 12:00:00

NY Rangers

2015-07-27 16:50:00

NY Rangers

2015-07-01 21:25:00

ANNONS:

Med en ytterst värdefull seger i match ett, i en arena som har blivit lite av en mardröm för New York Rangers, har laget nu tagit tag i taktpinnen.Äntligen är det dags för det bästa i sporten. Det är det här man väntar på, och när det fortfarande är ljust klockan 8 på kvällen, då vet man att det är vår. Ett tecken som också påvisar vårens allra finaste höjdpunkt – nämligen Stanley Cup-slutspelet. New York Rangers kommer att möta Montreal Canadiens och mötet är det första i slutspelet sedan den kusliga konferensfinalen 2014. Hur ska detta sluta?New York Rangers är aktiva dagen före trade deadline. I utbyte mot två draftval plockar Rangers in Detroit Red Wings försvarare Brendan Smith.Wow. Dessa tre bokstäver kan enkelt beskriva min känsla om Rangers inledning på säsongen. Vilken effektivitet och skicklighet man visar upp, hela Manhattan får just nu bevittna New York Rangers kanske mest kreativa offensiv någonsin.Inför årets NHL-säsong är det många experter som ratar New York Rangers. Detta lag som för endast tre säsonger sedan spelade Stanley Cup-final har tappat sitt favoritskap och är på nedåtgående kurva.Har New York Rangers vad som krävs för att bromsa upp försämringen?Så är äntligen en av sommarens stora följetonger slut. Supertalangen Jimmy Vesey tog igår sitt beslut och skrev på ett entry level-kontrakt med New York Rangers.Att vinna Presidents Trophy innebär ingenting. Den läxan fick New York Rangers lära sig när man för andra året i rad under Alain Vigneaults ledning tog sig långt i slutspelet. Frågan alla ställer sig nu är: blir det tredje gången gillt för klubben med Vigneault i båset?Efter veckor av plågsamma förhandlingar står det äntligen klart att Derek Stepan förblir en New York Ranger. Under måndagseftermiddagen skrev amerikanen på ett kontrakt som sträcker sig över de kommande sex åren.Rangers första större nyförvärv inför säsongen 2015-16 är klar. In från free agency hämtas svenske Viktor Stålberg.