Totalt blev det 788 matcher för New York Rangers för Dan Girardi.

Rangers köper ut Dan Girardi

Vad så många Rangersfans har velat under de senaste åren inträffar nu äntligen. New York Rangers meddelade under onsdagskvällen att klubben köper ut försvararen Dan Girardi och de tre kvarvarande åren på kanadensarens kontrakt.





Girardis kontrakt är värt 5,5 miljoner dollar per säsong de tre kommande åren och Rangers kommer tvingas att betala två tredjedelar av lönen till Dan. De pengarna kommer att delas upp i de kommande sex åren med ett straff mot lönetaket. Under det första året får Rangers ett straff mot lönetaket på 2,61 miljoner dollar. År två och tre kommer 3,61 miljoner dollar räknas mot lönetaket och de sista tre åren straffas klubben med 1,11 miljoner dollar. Betydligt bättre än de 5,5 miljoner dollar som annars hade räknats mot lönetaket under de tre kommande åren.



Dan blev aldrig draftad av någon



Under elva säsonger i klubben stod Girardi för 788 matcher, 46 mål och 184 assist. Dan blockerade även smått otroliga 1,650 skott under sin tid i Rangerströjan. I ett pressmeddelande tackar Dan för sin tid i klubben och nämner att det har varit en ära att spela för Rangers och att han alltid kommer att se New York som sitt hem för sig själv och sin familj. Under måndagen rapporterades det om att Rangers inte frågade sin veteranförsvarare Dan Girardi att häva sin no-movement klausul för att slippa skydda honom i expansionsdraften. Istället väljer general manager Jeff Gorton och New York Rangers att köpa ut de tre kvarvarande åren på Girardis kontrakt, vilket gör att kanadensaren från och med idag är free agent och inte längre tillhör klubben.Girardis kontrakt är värt 5,5 miljoner dollar per säsong de tre kommande åren och Rangers kommer tvingas att betala två tredjedelar av lönen till Dan. De pengarna kommer att delas upp i de kommande sex åren med ett straff mot lönetaket. Under det första året får Rangers ett straff mot lönetaket på 2,61 miljoner dollar. År två och tre kommer 3,61 miljoner dollar räknas mot lönetaket och de sista tre åren straffas klubben med 1,11 miljoner dollar. Betydligt bättre än de 5,5 miljoner dollar som annars hade räknats mot lönetaket under de tre kommande åren.Dan blev aldrig draftad av någon NHL -klubb, utan skrev istället på för New York Rangers inför säsongen 2006-07. Han blev snabbt en publikfavorit på Manhattan tack vare sitt uppoffrande spel och förmåga att täcka skott likt en maskin, samt spela fysiskt och även producera i någorlunda takt framåt. Dan var oerhört omtyckt bland lagkamraterna och kommer att lämna ett tomrum i omklädningsrummet efter sig.Under elva säsonger i klubben stod Girardi för 788 matcher, 46 mål och 184 assist. Dan blockerade även smått otroliga 1,650 skott under sin tid i Rangerströjan. I ett pressmeddelande tackar Dan för sin tid i klubben och nämner att det har varit en ära att spela för Rangers och att han alltid kommer att se New York som sitt hem för sig själv och sin familj.

0 KOMMENTARER 182 VISNINGAR 0 KOMMENTARER182 VISNINGAR DANIEL JOHANSSON

Twitter: DJohanssonSF

2017-06-14 21:40:00

