Derek Stepan och Antti Raanta lämnar New York Rangers.

Rangers trejdar Derek Stepan till Arizona

Ryktena har surrat länge över Manhattan och nu står det klart att Derek Stepan lämnar New York för Arizona Coyotes.





Men idag, enbart några timmar före den första rundan i 2017 års



Derek Stepan draftades av New York Rangers 2008 i den andra rundan och har tillhört klubben sedan dess. 27-åringen har på sina sju säsonger blivit en av lagets mest uppskattade spelare och har stått för 360 poäng på 515 matcher i Rangerströjan. Stepan går till hösten in på sitt tredje år av ett tungt kontrakt som betalar honom 6,5 miljoner dollar per år fram till 2021 och märkbart är att om enbart en vecka kickar en no-trade klausul in i amerikanens kontrakt.



Rangers skickar även iväg sin andra målvakt Antti Raanta till Coyotes. Den finländske puckstopparen har under sina två år på Manhattan varit en otroligt habil andra målvakt och har med sitt gedigna och självsäkra spel gjort det möjligt för Henrik Lundqvist att få andas ut och inte spela fullt lika mycket matcher som under tidigare år.



I utbyte mot Stepan och Raanta får New York Rangers det sjunde valet i årets draft, samt supertalangen Anthony DeAngelo. Anthony är en högerskjutande, renodlad offensiv försvarare som Rangers har haft ett stort behov av. 21-åringen draftades av



Sägas om DeAngelo bör att han är så offensiv det går att vara som försvarare och måste paras ihop med ens back som täcker hem för amerikanens skull. Han är inte helt lost i defensiven, men det är ingen spelare som man förväntar sig skall stänga ner motståndarens toppspelare precis. Anthony har även lite av en stark personlighet vid sidan av isen och har vid flertalet tillfällen varit inblandad i bråk med lagkamrater som sedermera har lett till avstängningar och böter. Om amerikanen kan fokusera på sitt spel på isen och städa upp sina misstag, både i defensiv zon och utanför isen, så kan han bli en otroligt duktig spelare.



Det viktigaste i trejden är att Rangers får mängder med utrymme mot lönetaket när Stepans 6,5 miljoner dollar, samt Raantas en miljon försvinner. Klubben har nu 20 miljoner dollar i utrymme mot lönetaket och kan få ytterligare tre miljoner att försvinna om Kevin Klein väljer att pensionera sig i NHL, som rykte har gjort gällande. Rangers har hål i laguppställningen och några RFA's att skriva kontrakt med, men helt plötsligt kan klubben bli en stor kraft att räkna med till sommarens free agent frenzy.



Twitter: DJohanssonSF

2017-06-23 19:30:00

