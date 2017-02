Anderson höll nollan i comebacken

Under de två senaste månaderna har Senators fått klara sig utan sin förstamålvakt Craig Anderson. Han har varit frånvarande för att ta hand om sin fru och sin familj. När Ottawa tog emot Islanders igår var han äntligen tillbaka på isen och han höll nollan direkt i sin comeback.





Att Anderson inte spelat på över två månader märktes inte på något sätt. Han spelade mycket stabilt och gav intrycket av att vara väldigt trygg i målet. Islanders sköt 33 skott mot Anderson utan att överlista honom. Detta innebar hans fjärde nolla för säsongen (på bara 20 matcher).



Anderson fick stor hjälp av spelarna framför sig som gjorde en pigg och defensivt stabil insats. Laget tillät få riktigt farliga målchanser, var duktiga på att snabbt förflytta pucken ur egen zon och imponerade stort i box play-spelet. Anderson kan tacka Erik Karlsson lite extra för nollan, då Karlsson i sista stund lyckades låsa klubban på Andrew Ladd i en sekvens när Ladd skulle lägga in pucken i vidöppet mål. Laget såg väldigt bekväma ut med att ha Anderson tillbaka i målet. Trots målvaktens långa frånvaro spelade utespelarna avslappnat och gav intrycket av att de litar fullt ut på honom. Framåt gjorde Stone, Pageau och Smith mål, vilket innebar vinst med 3-0 och två väldigt viktiga poäng i kampen om slutspel.



Att Anderson återigen håller nollan i en vad man får anta är en väldigt emotionell situation är en mycket imponerande bedrift. Vi minns även att han höll nollan tidigare under säsongen i sin första match efter beskedet om sin frus sjukdom. Då hyllades han av publiken i Edmonton. Igår fick han ta emot stora hyllningar av publiken i hemma i Ottawa. Anderson fick bland annat stora ovationer i samband med presentationen innan match och efter matchen skanderade publiken ”Andy, Andy, Andy” långt innan speakern hade annonserat Anderson som matchens fösta stjärna.



2017-02-12 10:02:00

