Future Sens: Thomas Chabot och Jonathan Dahlén

I syfte att ge en bild av Senators framtid tittar vi närmare på några av klubbens unga löften. Först ut är två nyliga JVM-spelare, Thomas Chabot och Jonathan Dahlén.

Thomas Chabot, D

Klubb: Saint John Sea Dogs (QMJHL)

Född: 30 januari 1997

Längd/Vikt: 188 cm/86 kg

Draftad: Ottawas förstaval (18de totalt), 2015



Chabot har faktiskt redan känt på hur det är att spela i NHL om än bara i sju minuter. Efter att ha imponerat på träningslägret fick Chabot stanna i Senators för inledningen av säsongen. Chabot fick dock börja på läktaren och då laget stod för en riktigt fin inledning gavs han inte möjligheten att spela mer än de nyss nämnda sju minuterna i en match mot Nashville. I början av november skickades han istället till sitt juniorlag, Saint John Sea Dogs i QMJHL. I Saint John, där han nu gör sin fjärde och sista säsong, har han hittills gjort 5 mål och 15 assist på 14 matcher och går mot sin bästa säsong som junior.



Även i JVM imponerade Chabot stort. Han gjorde fyra mål och sex assist samt spelade mer än 26 minuter per match för sitt Kanada. Chabot blev utsedd till hela turneringens mest värdefulla spelare, bästa back och uttagen i turneringens All Star-lag.



Chabot är en mycket lovande spelare, vars stora styrka är det offensiva spelet. Han är bra på att förflytta puck och rör sig bra. Eftersom Ottawa behöver åtminstonde ytterligare en back som kan hjälpa Erik Karlsson med den offensiva produktionen, ser klubben gärna att Chabot tar en plats i laget redan nästa säsong. Vi vet dock att det generellt sett tar lite längre tid för en back att utvecklas och bli redo för NHL. Det Ottawa hoppas att Chabot ska förbättra är framförallt sitt defensiva spel. Med tanke på att de defensiva utmaningar som Chabot ställs inför i QMJHL skiljer sig mycket från vad som väntar i NHL, är det inte omöjligt att det blir en tid i AHL innan vi ser Chabot som ordinarie i Ottawa. Vi kan däremot nog räkna med att om inte Chabot tar en plats i laget nästa säsong, så lär han göra det säsongen efter det. Han var ju trots allt nära redan denna säsongen och är som sagt en spelartyp som Ottawa saknar.



Jonatan Dahlén, C

Klubb: Timrå IK (Allsvenskan)

Längd/Vikt: 181 cm/82 kg

Född: 20 december 1997

Draftad: Ottawas andra val (42a totalt), 2016

Dahlén har gjort en stark säsong i Timrå där han ser ut att ha tagit ytterligare kliv från förra säsongen. Hittills har det blivit 12 mål och 9 assist på 27 matcher för Dahlén som är en ledande spelare i laget tillsammans med Elias Pettersson (förutspås att gå i första rundan i kommande draft). Även i JVM spelade Dahlén bra och gjorde fem mål och en assist.

Dahlén är snabb, rörlig och teknisk. Han har ett sinne för mål såväl som för fina framspelningar. Precis som med Chabot, så är Dahlén en spelartyp som Ottawa idag saknar. Sens har egentligen ingen så tekniskt skicklig forward som på egen hand kan vara kreativ och skapa lägen. Ett kvitto på detta är att Ottawa under förra säsongen försökte tradea till sig Jonathan Drouin från Tampa Bay. Nu får klubben istället ha tålamod och hoppas att Dahlén fortsätter utvecklas på samma fina sätt som han hittills gjort. Eftersom snabbhet och skicklighet är det som numera krävs för att klara sig i NHL har Dahlén goda förutsättningar att snabbt etablera sig i ligan. Med all sannolikhet kommer Ottawa signa honom i sommar och ta honom över Atlanten inför nästa säsong. Det återstår att se om han kan slå sig in direkt eller om han behöver spela in sig via farmarlaget. Det finns i alla fall alla förutsättningar för honom att ta en plats i Ottawa inom en snar framtid.