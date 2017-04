Lika efter två matcher

Matchserien mellan Ottawa och Boston har öppnat jämnt. Efter de två inledande matcherna i Canadian Tire Centre har lagen med sig var sin uddamålsvinst. Vi går igenom de två första matcherna och vad vi kan förvänta oss nu när matchserien flyttar till Boston.

Match 1 (12/4), 1-2 till Boston

Matchserien inleddes med en förstaperiod som var jämn och mycket underhållande. Både Ottawa och Boston hade flertalet bra chanser, bland annat en sekvens då lagen bytte frilägen med varandra. Craig Anderson och Tuukka Rask visade dock att de var redo för slutspel och höll tätt.



I andraperioden tog Ottawa över kontrollen helt. Boston lyckades inte få iväg ett endast skott på mål under hela perioden. Halvvägs in i perioden fick också Ottawa utdelning när Bobby Ryan vann en kamp om pucken mot Adam McQuaid, bröt sig in från vänsterkanten, lyckades komma runt Rask och slå in pucken från en snäv vinkel.



Boston hämtade kraft i den andra periodpausen och matchen övergick till att bli jämn igen under period tre. Fem minuter in blev Ottawa tillbakatryckta och hade problem med att få pucken ur egen zon. Till sist studsade pucken fram till Riley Nash, som i sin tur serverade Frank Vatrano mitt i slottet. Vatrano gjorde inget misstag utan satte pucken resolut på Andersons klubbhandssida. Spelet fortsatte att vara jämnt även efter Bostons kvitteringsmål, men med tre minuter kvar fick Boston dock till ett långt anfall. Till slut orkade inte tröttkörda Ottawaspelare stå emot. Patrice Bergeron avlossade ett skott som tog på täckande spelare och pucken studsade ut till Brad Marchand som fick öppet mål. Ottawa lyckades inte kvittera under den knappa tid som återstod och första matchen gick således till Bruins.



Med både Brandon Carlo och Torey Krug på skadelistan fick 19-åriga Charlie McAvoy göra NHL-debut. McAvoy, som har spelat hela säsongen i Boston University, imponerade stort och spelade hela 24:11 minuter. Endast Zdeno Chara spelade mer.



Olyckligt nog fick Boston ytterligare en back skadad under match ett. Mark Borowiecki fullföljde en tackling på öppen is mot Colin Miller som såg ut att ta mot Millers knä (Borowiecki fick två minuter för tripping(?)). Miller utgick direkt och spelade inte heller match två (ersattes av Joe Morrow). Ett annat stort avbräck för Boston har varit att David Krejci saknats under både första och andra matchen, detta på grund av en upper body injury. Oklart när Krejci kan vara tillbaka, men han sägs vara day-to-day.



Match 2 (15/4), 4-3 till Ottawa (OT)

Även andra matchen inleddes jämnt. Rask och Anderson fortsatte på den inslagna vägen och höll tätt. Rask imponerade lite extra med att göra några riktigt bra räddningar, bland annat på ett friläge från Mike Hoffman. I första perioden tappade Boston osannolikt nog ytterligare en back när Adam McQuaid fick utgå. Det är rubricerat som en upper body injury och skadan tros ha uppkommit i samband med att McQuaid täckte ett skott. Även Ottawa fick en back skadad tidigt i matchen när Borowiecki tappade balansen och åkte in i sargen på ett obehagligt sätt med ena benet.



I andra perioden sprack målnollorna för båda lagen. Först ut var Boston när Viktor Stålberg försökte avstyra en passning med skridskon, vilket fick till följd att pucken studsade fram till Drew Stafford som nöp till direkt och satte pucken i krysset. Kort efter ledningsmålet fick Ottawa ett power play, där Clarke MacArthur kunde kvittera efter fint klapp-klapp-spel. Det var hjärnskakningsförföljda MacArthurs första mål sedan april 2015, vilket belönades med fin ovation från hemmapubliken. I samband med tekningen efter MacArthurs mål uppstod det första riktiga bråket i denna hittills lugna matchserie. I tumultet drog Matt Belesky på sig en extra utvisning och Ottawa fick på nytt powerplay. Denna gången var det dock Boston som kunde göra mål efter att Anderson misslyckats med att slå en passning. Detta ledde till att Tim Schaller kunde sätta pucken över Karlsson och Anderson som desperat slängde för att täcka målet. Efter att ha återtagit ledningen såg Boston ut att vara laget med mest energi. Bruins tryckte tillbaka Ottawa och fick även två power play sent i perioden, vilket de utnyttjade genom att göra 3-1. Detta genom en styrning av Bergeron på en skottpassning från David Pastrnak.



Efter en avvaktande start på tredje perioden, där Boston effektivt neutraliserade Ottawas offensiva försök, fick Sens in en reducering efter fem minuter. Det var Chris Wideman som skickade iväg en lös puck från blålinjen som tappade höjd snabbt och ställde Rask. Kort därefter lyckades Karlsson ställa till med oreda i Bostons försvarszon genom att med kraftfull skridskoåkning ta sig runt några Bruinsspelare och hitta Derick Brassard, som kunde lägga in pucken i öppen kasse. Efter kvitteringen skapade Ottawa visserligen några skapliga chanser, men inget av lagen kom riktigt nära att avgöra.



Istället krävdes förlängning för att skilja lagen åt. Ottawa inledde förlängningen med ett power play och hade då två skott i stolpen. Bara sekunder efter att Boston åter blev fem man på isen, kom avgörandet när Dion Phaneuf sköt ett slagskott som passerade en skymd Rask på klubbhandssidan.



Inför fortsättningen

Nu tar sig lagen till Boston för match tre och fyra. Det finns inget som tyder på något annat än att vi även fortsättningsvis kan förvänta oss väldigt jämna matcher med bra målvaktsspel. Måhända att Boston kan komma att få lite extra energi genom att spela framför sin hemmapublik. Desto längre en matchserie går, desto mer brukar lagen börja ogilla varandra. Hittills har det varit en väldigt snäll matchserie, så om det blir ett tuffare och mer aggressivt klimat blir det väldigt intressant att se hur de lagen hanterar det.



Sedan går det inte att bortse ifrån att Bostons skadeläge är en stor faktor i denna åttondelsfinal. I skrivande stund har de bland annat fyra av sina ordinarie backar och Krejci på skadelistan. Boston har klarat av situationen hittills, men frågan är hur det kan komma att påverka under en längre matchserie. Vad som talar till Bostons fördel är att det hittills syns inte några tecken i Ottawas spel på att de skulle försöka utnyttja situationen genom att till exempel sätta hög press och vara fysiskt jobbiga mot Bruins backar.



Skadeläget ser betydligt bättre ut i Ottawalägret där endast Borowiecki saknas. Att Borowiecki är skadad kan vara Fredrik Claessons väg in i laget igen. Claesson fick stå åt sidan i match två, då Marc Methot gjorde comeback efter sin fingerskada. Värt att notera är att Karlsson inte tycks besväras av någon skada.



See you in Boston!

