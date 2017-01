Senators december

I förra månadssammanfattningen skrev jag att december skulle bli den månad då vi kunde få svaret om var årets svårtolkade Ottawa står. Det är nu dags att se tillbaka på den gångna månaden och se om vi har fått något svar.

Månaden har innehållit både upp och ner för Senators. Tidigt i december hade laget säsongens Kalifornienturné, nog den mest behagliga bortaturnén vid sidan av isen. På isen hade Sens det tuffare med klara förluster mot Los Angeles och Anaheim. Sens fick dock med sig två poäng hem efter att ha besegrat San Jose. Efter turnén flöt det på bra för laget som tog fyra raka vinster innan juluppehållet. Sens slog då bland annat västra konferensens bästa lag Chicago och tog revansch på Anaheim. Efter jul har det gått lite tyngre för Sens igen som förlorade båda sina mellandagsmatcher.



Totalt spelade Sens 6-4-3 i december och ligger kvar på sin andraplats i Atlantic. Laget har tappat något sett till poängsnitt och avståndet till de jagande lagen har krympt. Det är av stor vikt att Ottawa lyckas hålla sig bland de tre första lagen i sin division, då lagen i Metropolitan går starkt och ser idag ut att ha grepp om båda wild card-platserna. Samtidigt ska man komma ihåg att december har varit en prövande månad för Ottawa. Förutom tufft motstånd och ovan nämnda bortaturné, har laget fått klara sig utan sin förstamålvakt Craig Anderson som varit borta på grund av personliga skäl. Mike Condon, som fått ta över förstaspaden, har bjudit på blandade prestationer och gett ett väldigt ostabilt intryck. Coacherna verkar dock känna ett större förtroende för honom än för Andrew Hammond som endast fick spela en match från start i december (18 dec). Som om uppförsbacken inte redan var tillräckligt brant för Hammond skadade sig målvakten i första perioden i den matchen och har varit på skadelistan sedan dess.



Har vi då fått de svar vi hoppades på om vart Ottawa står? Jag är rädd för att vi nog inte har fått det. Laget har trots allt blandat och gett och är fortfarande svåra att få grepp om. Vad jag däremot tycker att man nu kan konstatera är att detta lag är på allvar. Med halva säsongen snart spelad så är det svårt att säga något annat när laget inte haft någon större formsvacka och att man fortsätter ta de poäng som krävs för att ligga bra till i tabellen. Om det håller hela vägen ut ska jag låta vara osagt, men jag tror vi i alla fall kan förvänta oss att Ottawa kommer att slåss om slutspelsplatserna in i det sista.



I januari ska det bland annat bli intressant att se hur Sens hanterar den tuffa period med sex matcher på nio dagar som den senare halvan av månaden innebär. Ottawa har även något av en miniserie mot Washington, där lagen möts tre gånger på bara tre veckor. Utöver detta ska det bli spännande att se om GM Pierre Dorion försöker göra någon förändring i spelartruppen nu när trading deadline närmar sig. Månadens topp fem

1. Erik Karlsson, D

Fått mycket speltid och snittat en poäng per match (3 mål, 10 assist). Karlsson är nu den back i NHL med näst bäst poängsnitt och får fjärde mest istid av alla i hela ligan.



2. Mark Stone, F

Fortsätter på den inslagna vägen och har producerat en poäng per match (4 mål, 9 assist).



3. Zach Smith, F

Smith har visat prov på den form som han hade under förra säsongen. Från att ha gjort 6 poäng på de första 26 matcherna gjorde Smith i december 9 poäng (5 mål, 4 assist) på 9 matcher innan han dessvärre ådrog sig en skada i mellandagarna.



4. Dion Phaneuf, D

Även Phaneuf har visat prov på att han fortfarande kan producera offensiv, något som Ottawa behöver från fler backar än Karlsson. Precis som tidigare under säsongen får Phaneuf mycket speltid, men har under december även mer än fördubblat säsongens poängskörd (3 mål, 5 assist).



5. Chris Neil, F

Nej, han har inte gjort ett endaste poäng i december och är den i laget som spelar minst. Men han har nu spelat över 1000 matcher i NHL, samtliga för Ottawa. En mycket imponerande bedrift!



Övergångar

Inga övergångar



Skador

Clarke MacArthur, F, hjärnskakning.

Andrew Hammond, G, vristskada. Ska vara redo att spela inom kort.

Zach Smith, F, lättare magmuskelskada. Kommer i alla fall att missa någon av årets första matcher.

2017-01-01 19:02:54

