Senators februari

Ännu en månad har passerat och Ottawa fortsätter att hålla sin slutspelsplats. Februari har dock varit lite tyngre för laget och avståndet till de jagande lagen har krympt. Sens fortsätter dock att vinna mer än de förlorar och ligger kvar på sin andraplats i Atlantic division.





Glädjande var att Craig Anderson återvände till laget och höll nollan direkt i första matchen (



Nu när merparten av säsongen är spelad kan man tydligt se att tar Ottawa fler poäng när en större bredd av spelare producerar offensivt.. Så var fallet under inledningen av säsongen och i januari. Det såg dessvärre inte så ut i februari. Ryan, Pagaeu, Dzingel, Pyatt, Kelly och Wingels hade samtliga tre poäng eller färre under februari.



Bland de mer produktiva spelarna i februari hittar vi Mark Stone. Stone har gjort ytterligare en stabil månad och gjorde 6 mål och 5 assist. Detta trots att han missade två matcher på grund av skada i mitten av månaden. Poäng har även trillat in för centrarna Kyle Turris (5+5) och Derick Brassard (2+5). Bland backarna håller Erik Karlsson fortsatt hög nivå och har varit inblandad (2+12) i 48 % av de mål som Ottawa gjort under månaden. Även Dion Phaneuf fortsätter att leverera offensivt. Efter en trevande start på säsongen har nu Phaneuf gjort 22 poäng på de senaste 42 matcherna. Något som är helt okej för en andraparsback som har Erik Karlsson över sig i hierarkin. Plusminusstatistiken är dock inte lika charmerande för Phaneuf och hans backkollega som hade -4 respektive -7 i februari. Något som dock förklaras med att de spelar mest box play i laget, en spelform som inte varit särskilt lyckosam för Ottawa senaste tiden.

En annan back som fortsätter att få några matchers speltid ibland är Fredrik Claesson. Totalt har det nu blivit 19 matcher under säsongen med 10:26 minuters istid i snitt. Glädjande för Claesson skrev han i februari på ett nytt envägskontrakt för nästa säsong.



Det är endast 21 matcher kvar av säsongen nu, varav femton av dem ska spelas i mars. Eftersom det ser ut att bli en hård kamp om slutspelsplatserna behöver Senators alla poäng de kan få. Spelschemat i mars ser ut att bli rätt tufft. Inte bara på grund av det stora antalet matcher, utan även för att sju av matcherna kommer att gå mot lag som i dagsläget har fler poäng än Sens. Värt att hålla ett extra öga på de tre matcherna mot Montreal i mitten av månaden (18, 19 och 25 mars). Med tanke på att lagen spelar i samma division och är så nära varandra i tabellen blir det här extremt viktiga matcher.



Till sist ska tilläggas att allt som har med trading deadline att göra har medvetet bortsetts från i denna artikel. Istället utlovas en grundlig genomgång om hur Ottawa har agerat i kommande artikel.



Månadens statistik

Poängsnitt: 1,08 (januari: 1,17)

Gjorda mål, snitt: 2,23 (3,17)

Insläppta mål, snitt: 2,54 (2,75)

Skottprocent: 6,8 % (10,7 %)

Räddningsprocent, målvakter: 91,6 % (91,4 %)

Power play: 18,9 % (15,8 %)

Box play: 78,8 % (84,8 %)



Månadens topp fem

1. Erik Karlsson, D

Fortsätter spela mycket (25:13). Fortsätter göra mycket poäng (2+12 på 13). Fortsätter vara Ottawas absolut viktigaste spelare.



2. Mark Stone, F

Stone ser ut att gå mot sin målmässigt (och kanske även poängmässigt) klart bästa säsong i karriären. I februari blev det 6 nya mål och totalt 11 poäng. Stone stod för en imponerande insats när han gjorde 1+4 i en den svängiga bortamatchen mot Toronto i mitten av månaden.



3. Kyle Turris, F

Kommer likt Stone göra sin målmässigt bästa säsong i karriären. 5 nya mål i februari, totalt 22 över hela säsongen.



4. Derick Brassard, F

Det verkar som att det tog ett tag även för Brassard att hitta sin plats i Ottawa, men han har visat sig vara en nyttig andracenter.



5. Dion Phaneuf, D

Som nämnts ovan fortsätter Phaneuf att producera offensivt. Han får mycket speltid såväl i boxplay som i powerplay.



Övergångar

Kommer sammanfattas i en egen artikel efter det att trading deadline har passerat.



Skador

Bobby Ryan, F, brutet finger, borta två till fyra veckor.

Chris Neil, F, brutet finger, borta en vecka.

Clarke MacArthur, F, hjärnskakning, borta resten av säsongen.

Andrew Hammond, G, höftskada, borta resten av säsongen. Ottawas facit för februari blev 7-6-0. Måhända att man kunde ha begärt något mer från Ottawa med tanke på laget endast mötte ett lag som har fler poäng än dem i tabellen. Det är dock inte direkt ett dåligt resultat, men det är ett poängsnitt som över en säsong inte räcker till slutspel och är det lägsta Sens har presterat under någon månad hittills. En styrka är att Sens har ännu inte haft någon riktig svacka utan laget fortsätter att regelbundet att vinna matcher. Ur en supporters perspektiv finns dock skäl att bli orolig om poängsnittet avtar ytterligare. Underifrån jagar nämligen divisionsrivalerna Toronto, som inte ser ut att ge upp tankarna på slutspel, och Boston, som vinner i stort sett allt efter sitt byte av coach. Dessutom ser det lag som hamnar utanför topp tre idag ut att få kämpa mot Islanders om sista wild card-platsen, ett till lag som fötts på nytt efter ett coachbyte. Å andra sidan fortsätter Montreal att tappa och det är troligtvis en tidsfråga innan de blir av med sin förstaplats i Atlantic.Glädjande var att Craig Anderson återvände till laget och höll nollan direkt i första matchen ( något jag tidigare skrivit om ). Sedan Andersons comeback har han tagit över som förstamålvakt igen och spelat sex av de senaste nio matcherna. Anderson har imponerat stort (94,7 %, 1,84 GAA) medan Condon har haft det rätt tungt (89,3 %, 2,67 GAA jämfört med 91,7%, 2,44 GAA i januari). Även om det bara handlar om några få matcher kan man inte låta bli att tänka att Condon kanske är en sådan målvakt som måste spela väldigt mycket för att vara bra. Vi har trots allt aldrig sett honom i en renodlad backup-roll i NHL och desto mer han spelade under denna höst/vinter, desto jämnare blev han. Andrew Hammond, det tredje målvaktshjulet, har fullbordat sin mardrömssäsong. Efter att ha blivit placerad på waivers och nedskickad till farmarlaget ådrog sig Hammond en höftskada och är nu borta resten av säsongen.Nu när merparten av säsongen är spelad kan man tydligt se att tar Ottawa fler poäng när en större bredd av spelare producerar offensivt.. Så var fallet under inledningen av säsongen och i januari. Det såg dessvärre inte så ut i februari. Ryan, Pagaeu, Dzingel, Pyatt, Kelly och Wingels hade samtliga tre poäng eller färre under februari.Bland de mer produktiva spelarna i februari hittar vi Mark Stone. Stone har gjort ytterligare en stabil månad och gjorde 6 mål och 5 assist. Detta trots att han missade två matcher på grund av skada i mitten av månaden. Poäng har även trillat in för centrarna Kyle Turris (5+5) och Derick Brassard (2+5). Bland backarna håller Erik Karlsson fortsatt hög nivå och har varit inblandad (2+12) i 48 % av de mål som Ottawa gjort under månaden. Även Dion Phaneuf fortsätter att leverera offensivt. Efter en trevande start på säsongen har nu Phaneuf gjort 22 poäng på de senaste 42 matcherna. Något som är helt okej för en andraparsback som har Erik Karlsson över sig i hierarkin. Plusminusstatistiken är dock inte lika charmerande för Phaneuf och hans backkollega som hade -4 respektive -7 i februari. Något som dock förklaras med att de spelar mest box play i laget, en spelform som inte varit särskilt lyckosam för Ottawa senaste tiden.En annan back som fortsätter att få några matchers speltid ibland är Fredrik Claesson. Totalt har det nu blivit 19 matcher under säsongen med 10:26 minuters istid i snitt. Glädjande för Claesson skrev han i februari på ett nytt envägskontrakt för nästa säsong.Det är endast 21 matcher kvar av säsongen nu, varav femton av dem ska spelas i mars. Eftersom det ser ut att bli en hård kamp om slutspelsplatserna behöver Senators alla poäng de kan få. Spelschemat i mars ser ut att bli rätt tufft. Inte bara på grund av det stora antalet matcher, utan även för att sju av matcherna kommer att gå mot lag som i dagsläget har fler poäng än Sens. Värt att hålla ett extra öga på de tre matcherna mot Montreal i mitten av månaden (18, 19 och 25 mars). Med tanke på att lagen spelar i samma division och är så nära varandra i tabellen blir det här extremt viktiga matcher.Till sist ska tilläggas att allt som har med trading deadline att göra har medvetet bortsetts från i denna artikel. Istället utlovas en grundlig genomgång om hur Ottawa har agerat i kommande artikel.Poängsnitt: 1,08 (januari: 1,17)Gjorda mål, snitt: 2,23 (3,17)Insläppta mål, snitt: 2,54 (2,75)Skottprocent: 6,8 % (10,7 %)Räddningsprocent, målvakter: 91,6 % (91,4 %)Power play: 18,9 % (15,8 %)Box play: 78,8 % (84,8 %)1. Erik Karlsson, DFortsätter spela mycket (25:13). Fortsätter göra mycket poäng (2+12 på 13). Fortsätter vara Ottawas absolut viktigaste spelare.2. Mark Stone, FStone ser ut att gå mot sin målmässigt (och kanske även poängmässigt) klart bästa säsong i karriären. I februari blev det 6 nya mål och totalt 11 poäng. Stone stod för en imponerande insats när han gjorde 1+4 i en den svängiga bortamatchen mot Toronto i mitten av månaden.3. Kyle Turris, FKommer likt Stone göra sin målmässigt bästa säsong i karriären. 5 nya mål i februari, totalt 22 över hela säsongen.4. Derick Brassard, FDet verkar som att det tog ett tag även för Brassard att hitta sin plats i Ottawa, men han har visat sig vara en nyttig andracenter.5. Dion Phaneuf, DSom nämnts ovan fortsätter Phaneuf att producera offensivt. Han får mycket speltid såväl i boxplay som i powerplay.Kommer sammanfattas i en egen artikel efter det att trading deadline har passerat.Bobby Ryan, F, brutet finger, borta två till fyra veckor.Chris Neil, F, brutet finger, borta en vecka.Clarke MacArthur, F, hjärnskakning, borta resten av säsongen.Andrew Hammond, G, höftskada, borta resten av säsongen.

0 KOMMENTARER 8 VISNINGAR 0 KOMMENTARER8 VISNINGAR OLOF CARLSON

2017-03-01 22:37:45

ANNONS:

Fler artiklar om Ottawa

Ottawa

2017-03-01 22:37:45

Ottawa

2017-02-12 10:02:00

Ottawa

2017-02-06 21:48:00

Ottawa

2017-02-03 08:09:00

Ottawa

2017-01-08 21:28:00

Ottawa

2017-01-01 19:02:00

Ottawa

2016-12-03 18:26:00

Ottawa

2016-11-24 20:06:00

Ottawa

2016-11-03 02:03:00

Ottawa

2016-11-01 05:24:00

ANNONS:

Ännu en månad har passerat och Ottawa fortsätter att hålla sin slutspelsplats. Februari har dock varit lite tyngre för laget och avståndet till de jagande lagen har krympt. Sens fortsätter dock att vinna mer än de förlorar och ligger kvar på sin andraplats i Atlantic division.Under de två senaste månaderna har Senators fått klara sig utan sin förstamålvakt Craig Anderson. Han har varit frånvarande för att ta hand om sin fru och sin familj. När Ottawa tog emot Islanders igår var han äntligen tillbaka på isen och han höll nollan direkt i sin comeback.GM Pierre Dorion har under säsongen varit på jakt efter mer bredd på forwardssidan. När det stod klart att Clarke MacArthur är borta från spel även under resten av säsongen gjorde så Dorion sin trade och hämtade in Tommy Wingels från San Jose.Bortsett från att laget inledde 2017 med dubbla förluster, har Sens imponerat under januari. Främsta anledningarna till detta har varit Mike Condon och bredden av spelare som producerar offensivt. När andra lag i Atlantic division har det svårt ser möjligheterna för slutspel i Ottawa senare i vår väldigt goda ut.I syfte att ge en bild av Senators framtid tittar vi närmare på några av klubbens unga löften. Först ut är två nyliga JVM-spelare, Thomas Chabot och Jonathan Dahlén.I förra månadssammanfattningen skrev jag att december skulle bli den månad då vi kunde få svaret om var årets svårtolkade Ottawa står. Det är nu dags att se tillbaka på den gångna månaden och se om vi har fått något svar.November är förbi och vi kan konstatera att Senators fortsätter hänga med i toppen. Oväntat tycks vara den allmänna uppfattningen bland hockeykännare, som förklarar framgången med Ottawas fina målvaktspel.I juli 2013 bytte Ottawa till sig Bobby Ryan från Anaheim Ducks. Nu, snart tre och ett halvt år senare - vem vann traden?Ottawa har bytt till sig målvakten Mike Condon från Pittsburgh i utbyte mot ett femteval i kommande draft.Oktober är till ända och vi är en tiondel in i säsongen. Dags för att sammanfatta hur oktober har varit för Ottawa Senators och hur läget är i laget.