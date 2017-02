Senators januari

Bortsett från att laget inledde 2017 med dubbla förluster, har Sens imponerat under januari. Främsta anledningarna till detta har varit Mike Condon och bredden av spelare som producerar offensivt. När andra lag i Atlantic division har det svårt ser möjligheterna för slutspel i Ottawa senare i vår väldigt goda ut.

Efter att ha spelat 6-4-2 i januari ligger Sens kvar på en andraplats i Atlantic. En plats man haft under i stort sett hela säsongen. Sens halkade dock för en kort stund ner på en wild card-plats i början av månaden efter dubbla förluster mot mycket formstarka Washington. Sedan dessa förluster har laget imponerat och endast gått poänglösa från två av de senaste tio matcherna. En väldigt bra bedrift bland annat med tanke på det intensiva spelschemat fram till All star-uppehållet, då Sens spelade sex matcher på nio dagar. Två matcher som stod ut lite extra var när Sens nollade både Columbus, då Mike Condon räddade 42 skott, och Washington, när man fick revansch för de tidigare förlusterna.En förklaring till att Sens har presterat bra under de senaste veckorna är att det återigen är en bredd av spelare som presterar offensivt. Under januari snittade hela åtta forwards en halv poäng per match och med undantag från Borowiecki har samtliga andra backar gjort fyra poäng eller mer. En annan förklaring till framgången är Mike Condon. Målvakten har fortsatt fått stort förtroende och spelat samtliga matcher i januari. Condon har gjort det riktigt bra och haft många fina prestationer, till exempel de två nollorna som nämnts ovan. Sedan är det fortfarande så att Condon har vissa problem med att hålla en jämn nivå och har vissa matcher då han inte är stabil. Däremot var januari hans bästa månad hittills i Ottawatröjan och sett till det tuffa spelschemat är det inget annat än en väldigt imponerade insats.GM Pierre Dorion har länge deklarerat att han velat bredda forwardssidan. Efter beskedet att Clarke MacArthur inte kommer komma till spel under denna säsongen, agerade Dorion till slut och hämtade in Tommy Wingels från San Jose. Mer om denna trade kommer i en senare artikel. Wingels gjorde mål redan i sin första match för klubben och kommer bli en spännande spelare att följa i februari.Att Ottawa avslutade januari så starkt har medfört att laget skaffat sig ett bra utgångsläge inför de sista 34 matcherna. Mycket även tack vare att de förväntade topplagen i Atlantic har haft det tungt. Vi väntar fortfarande på att Tampa Bay ska få upp farten, Torontos framfart under vintern har kommit av sig något och Boston har visserligen samma poäng som Senators, men hela sex fler spelade matcher.I februari är utmaningen framförallt de åtta bortamatcherna. Hittills under säsongen har Sens spelat 12-9-0 på bortaplan. Sex av dessa matcher är dessutom mot lag i samma division. Det blir således väldigt intressanta matcher, där resultaten kan göra att mycket förändras i tabellen. Det är samtidigt ett gyllene läge för Ottawa att ytterligare dra ifrån i divisionen och befästa sin slutspelsplats. Givetvis blir det även väldigt spännande att se vad GM Dorion tänker göra i samband med sin första trading deadline (1 mars) som GM.Poängsnitt: 1,17Gjorda mål, snitt: 3.17Insläppta mål, snitt: 2,75Skottprocent: 10,7 %Räddningsprocent, målvakter: 91,4 %Power play: 15,8 %Box play: 84,8 %1. Mike Condon, GVisst, Condon kanske inte har den mest imponerande statistiken (91,4 %, 2,66 GAA) och han är fortfarande aningen ojämn, men överlag var han riktigt bra i januari. En prestation som blir särskilt imponerande när man beaktar att han, trots ett tufft spelschema, spelat samtliga matcher och bland annat hållit nollan i två av dem. Condon är den enskilt största anledningen till lagets fina månad och därför är han månades spelare.2. Mike Hoffman, FDet finns många spelare att välja mellan denna månad, men valet av bästa utespelare faller på Hoffman. På 11 spelade matcher har han gjort 7 mål, varav två har varit game winning goals. Dessutom har han spelat till fram tre mål och har + 8 i plusminusstatistiken. Hoffman har haft bra kemi med Mark Stone.3. Kyle Turris, FTurris fortsätter att driva på offensiven, framförallt genom att göra mål, och även ta stort ansvar defensivt. Med sina fem mål i januari delar Turris den interna skytteligan med Hoffman och ser ut att med bred marginal kunna göra sin bästa säsong i karriären sett till målskytte.4. Zach Smith, FSmith fortsätter att ånga på. Efter en riktigt höst, började poängen trilla in i december och på den vägen har han fortsatt under januari med tio poäng på elva matcher. Smith har även blivit belönad på ett nytt, fint fyraårskontrakt om 3,25 miljoner dollar per år.5. Tom Pyatt, FPyatt nästan fördubblade sin totala poängskörd i januari genom att göra 2 mål och 5 assist. Förutom ett game winning goal, avgjorde även Pyatt straffläggningen mot Toronto. Pyatt, som spelat de två senaste säsongerna i Schweiz, har visat sig vara en mycket nyttig breddspelare för Ottawa.Tommy Wingels, F, tradead från San Jose i utbyte mot Buddy Robinson, F, Zack Sortini, F, och ett val i sjunde rundan i kommande draft.Clarke MacArthur, F, hjärnskakning. Efter att ha konsulterat en rad olika läkare tvingades Ottawa till slut meddela att MacArthur inte kommer kunna spela hockey under denna säsong.Mark Borowiecki, D, har missat de senaste matcherna med anledning av sjukdom. Uppges vara tillbaka snart. Det återstår att se hur lätt Borowiecki får att ta tillbaka sin plats i laget, då hans ersättare Fredrik Claesson har imponerat stort.