Senators mars

Senators gjorde vad man skulle under mars för att behålla sitt goda läge för slutspel. Med endast sex matcher är en säkrad slutspelsplats nära. Oroande för Ottawa är dock att de avslutade mars med tre raka förluster och att Erik Karlsson står på skadelistan.

Kanske fyllda av energi från trading deadline-nyförvärven öppnade Sens månaden starkt med sex raka vinster. På de resterande nio matcherna blev det sedan endast två vinster. Totalt blev månadens facit 8-4-3 och ett poängsnitt på 1,27. Något som är ett bra resultat, men sett till hur månaden utvecklade sig är formkurvan oroande.



Oaktat detta har Ottawa satt sig i ett bra läge för att få spela slutspel. I skrivande stund krävs i teorin vinst i fyra av de sex avslutande matcherna för att kunna säkra en plats i Stanley Cup. Detta förutsätter dock att de närmast jagande lagen, Tampa Bay och Carolina, skulle vinna samtliga av sina sista matcher. Därför bör Ottawa klara sig så länge man tar minst fem till sex poäng.



Varje poäng fortsätter dock att vara enormt viktiga. Alla lag (Toronto, Boston, Tampa och Carolina) som har Ottawas andraplats i Atlantic inom räckhåll är mycket formstarka. Tappar Ottawa sin andraplats förlorar man hemmafördelen i åttondelsfinalen och trillar laget dessutom ner på wild card-plats ställs Sens mot vinnaren av Metropolitan, vilket ser ut att bli Washington.



Förutom nedåtgående form och formstarka jagande lag är även Ottawas skadelista ett bekymmer. Listan har växt sig lång bara under senaste veckan och innehåller bland annat Erik Karlssons namn. Karlsson missade senaste matchen mot Minnesota och har lämnat laget, som är på bortaturné, för att åka hem till Ottawa. Vad som besvärar Karlsson har Ottawa inte gått ut med och man kan därför bara spekulera i hur länge han kommer att bli borta. Varje match som Karlsson missar är ett stort avbräck för Sens, då Karlsson utan tvekan är lagets mest värdefulla spelare. Även Alex Burrows och Zack Smith har dragit på sig överkroppsskador under senaste veckan och det är oklart hur länge de blir borta. Sedan tidigare saknas Chris Neil, på grund av ett brutet finger, och Mark Methot, som skadade ett finger i den omtalade slashingen från Sidney Crosby.



Någon som däremot återvänt från skadeuppehåll är Bobby Ryan. Efter att ha missat en månad, även han med anledning av ett brutet finger, har han spelat nio matcher utan att göra ett endaste poäng. Detta trots bra speltid (i snitt 16:01 min per match). Ryan ser allt mer ut som en spelare som Las Vegas gärna får ta i sommarens expansionsdraft, inte bara på grund av hans kontrakt.



Som konstaterats ovan finns det, trots det goda utgångsläget, vissa besvärande omständigheter inför avslutningen av grundserien. Något som talar för att Ottawa klarar av att säkra vidare spel och hålla sin andraplats i Atlantic är lagets spelschema. I fyra av de sista matcherna möter Sens lag som är avskrivna från slutspel. Å andra sidan har Sens fyra matcher på bortaplan. Detta är dock något som laget bör kunna hantera bra, då deras bortaspel har varit stabilt under hela säsongen (21-15-1, nionde bäst i ligan).



Månadens statistik

Poängsnitt: 1,27 (februari 1,08)

Gjorda mål, snitt: 2,33 (2,23)

Insläppta mål, snitt: 2,33 (2,54)

Skottprocent: 7,9 % (6,8 %)

Räddningsprocent, målvakter: 92,4 % (91,6 %)

Power play: 19,6 % (18,9 %)

Box play: 72,9 % (78,8 %)



Månadens topp fem

1. Erik Karlsson, D

Fortsätter att spela mest (i snitt 27:29 min per match), göra mycket poäng (5 mål, 8 assist) och vara stabil defensivt (+4). Det skulle vara förödande för Ottawa om det visar sig att Karlsson blir borta under en längre tid.



2. Mike Hoffman, F

Då Hoffmans vapendragare Mark Stone missade sju matcher i mitten av månaden och inte varit sig själv har Hoffman tagit över som lagets mest produktiva forward. I mars gjorde Hoffman en poäng per match (4 mål, 11 assist) och två game winning goals. Sett till hela säsongen har Hoffman nu gjort 8 game winning goals, vilket är flest i laget och tredje flest i ligan (endast Rakell, 10, och Carter, 9, har fler).



3. Cody Ceci, D

Ceci har haft en stabil månad där hans speltid har gått upp (i snitt 23:50 min per match) och har dessutom gjort en del poäng (1 mål, 6 assist).



4. Jean-Gabriel Pageau, F

Pageau gör ett bra arbete som checkingforward. I mars var han den forward i laget som täckte flest skott och hade mest speltid i boxplay. Dessutom gjorde han 4 mål och 4 assist.



5. Kyle Turris, F

Efter att ha missat några matcher tidigt under månaden (fingerskada), har Turris fortsatt att driva på i offensiven och gjort 4 mål och 3 assist.



Övergångar

Inga



Skador

Erik Karlsson, D, oklar skada

Mark Methot, D, fingerskada, oklart när han kan återvända, men det uppges handla om veckor

Zack Smith, F, oklar överkroppsskada

Alex Burrows, F, oklar överkroppsskada

Chris Neil, F, brutet finger, har missat en månad, men började tidigare under veckan träna på is

Clarke MacArthur, F, hjärnskakning, borta resten av säsongen.

Andrew Hammond, G, höftskada, borta resten av säsongen.