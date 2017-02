Tommy Wingels till Ottawa

GM Pierre Dorion har under säsongen varit på jakt efter mer bredd på forwardssidan. När det stod klart att Clarke MacArthur är borta från spel även under resten av säsongen gjorde så Dorion sin trade och hämtade in Tommy Wingels från San Jose.



- Tommy Wingels, F



Till San Jose:

- Zack Stortini, F

- Buddy Robinson, F

- Sjundeval i kommande draft



Wingels är 28 år, kommer Evanston strax norr om Chicago och har fått sin hockeyfostran på bland annat Miami University. Han valdes i sjätterundan i draften 2008 av San Jose, som fram tills traden varit hans enda klubb i NHL. Sedan lockoutsäsongen 12/13 har Wingels varit ordinarie i NHL, men hade sitt riktiga genombrott säsongen 13/14 då han gjorde 38 poäng på 77 matcher. Något han följde upp med nästan identiska siffror året efter. Säsongen 15/16 gick det betydligt tyngre (18 poäng på 68 matcher) och så fortsatte det även denna säsong. Innan traden till Ottawa hade Wingels bara gjort 8 poäng på 37 matcher. San Jose har en imponerande bredd av unga spelare som har presterat bra i deras farmarlag och visat att de håller även i NHL. Med tanke på den höga konkurrensen underifrån i kombination med Wingels utgående kontrakt och hans avtagna produktion var en trade bort från San Jose inte oväntad.



Wingels är en ganska typisk breddspelare som gillar att vara fysisk, spela med fart och förhoppningsvis kan göra några mål då och då. Baserat på hur Guy Boucher har matchat Wingels under hans inledande i matcher i klubben ser det ut som att man ämnar att använda honom i de lägre kedjorna. Wingels har fått nästan all sin speltid i Chris Kellys kedja, där den tredje länken bestått av antingen Curtis Lazar eller Chris Neil. Det blir intressant att se om han får en chans bredvid Brassard eller Turris tids nog och hur han i så fall förvaltar den. Att han kan göra mål visade han redan i sin första match, då han styrde in en puck mot Calgary. Han har dock inte noterats för några fler poäng sedan dess.



Frågan är om Dorion gav upp för mycket för Wingels när han skickade både Zack Stortini. Buddy Robinson och ett sjundeval västerut. Till en början måste man vara medveten om att alla inblandade spelare har utgående kontrakt. Stortini var visserligen kapten för Binghamton, men har haft det tungt under säsongen (3 poäng på 22 matcher). Robinson har tre och en halv säsong bakom sig i AHL utan att ens kommit nära att etablera sig i NHL. Ett lågt draftval är enkelt att få igen om man verkligen vill det. Mot denna bakgrund känns det som en trade med ganska låg risk för Dorion. Om Wingels får den nytändning man hoppas på, kan det dessutom bli en rätt bra belöning. Om han inte får det, då kan man låta honom gå som free agent i sommar. Värt att notera i detta sammanhang är att Wingels kontrakt har en cap hit med 2,5 miljoner dollar, vilket gör honom något överbetald utifrån det han presterar just nu. I det fall Ottawa vill förlänga honom fast till en lägre cap hit är frågan om Wingels kommer vilja det utan att testat marknaden först.



2017-02-06 21:48:00

