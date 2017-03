Utomhusmatch till Ottawa

Det har inte varit någon hemlighet att Senators sedan länge velat ha en utomhusmatch i Ottawa. Nu är det äntligen klart. Den 16 december 2017 kommer Ottawa att ta emot Montreal på Lansdowne Park som en del av NHLs hundraårsjubileum.

2017-03-18 10:32:05

Matchen går officiellt under namnet 2017 Scotiabank NHL100 Classic och blir en del av avslutningen av NHLs hundraårsjubileum. Ett jubileum som inleddes med en annan utomhusmatch, nämligen den mellan Toronto och Detroit på årets första dag. Mötet mellan Senators och Montreal kommer innehålla ett stort symbolvärde, då det nästan är exakt 100 år sedan NHLs premiärkväll den 19 december 1917. En kväll då dåvarande Ottawa Senators och Montreal Canadians mötte varandra i en match som Montreal vann med 7-4.För Ottawa blir det klubbens andra utomhusmatch (spelade borta mot Vancouver 2014), medan Montreal har spelat tre matcher tidigare. Matchen kommer spelas på Landsowne Park, en anrik anläggning med kapacitet för 24 000 åskådare. Till vardags spelar Ottawa Redblacks, kanadensisk fotboll, och Ottawa Fury FC, fotboll, spelar sina matcher där.Att ligan valde att gå ut med denna nyhet just igår är ingen slump. Idag och imorgon har nämligen Ottawa och Montreal back-to-back-möten med varandra, vilket säkert kommer bidra till att väcka intresse inför utomhusmatchen.För den som förvirras av att Ottawa Senators spelade i NHL under ligans första säsong kan det klargöras att det helt enkelt rör sig om en annan organisation än den som spelar i NHL idag. Officiellt hette klubben Ottawa Hockey Club och fanns mellan 1883 och 1934. Laget gick under flera olika smeknamn, men kallades Senators under åren de sista 25 åren. Den alternativa matchtröja som dagens Ottawa använder är inspirerad av hur Ottawa Hockey Clubs uniformer såg ut.