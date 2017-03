Analys av trade deadline: ”Filppula kommer hjälpa Flyers”

Mark Streit lämnade och Valtteri Filppula anslöt när Philadelphia även skrev två uppmärksammade kontraktsförlängningar.

Mark Streit mot Valtteri Filppula

Michal Neuvirth förlänger

Pierre-Edouard Bellemare förlänger

Michael Del Zotto och Steve Mason blev kvar

Philadelphia var aktiva under trade deadline, om vi inkluderar kontraktsförlängningar. Föga förvånande skickades Mark Streit iväg, men utbytet i form av Valtteri Filppula var oväntat. I samma veva signade man även nya kontrakt med Michal Neuvirth och Pierre-Edouard Bellemare.Ron Hextall har själv avslöjat att man diskuterade fler trades, och var nära i något fall – men något mer blev inte av. Det innebär alltså att exempelvis Michael Del Zotto och Steve Mason stannar i Flyers i alla fall säsongen ut.Som sig bör kikar vi nu på vad Flyers gjorde under trade deadline – och vad man inte gjorde.Det kan inte ha kommit som en överraskning för någon att Mark Streit var aktuell för en trade. Veteranen sitter på ett utgående kontrakt och fyllde en begränsad funktion i Flyers. Han kan däremot utan problem fylla ut ett starkare försvar, men det blir inte i Tampa Bay – Streit skickades nämligen direkt vidare till Pittsburgh.På förhand hade Streit setts som en back som man bara skulle skicka iväg för picks och/eller prospects. Utbytet i form av Valtteri Filppula, en 4th rounder och en 7th rounder kom därför överraskande. Men när den första förvåningen hade lagt sig är det faktiskt en bra trade för Flyers.Valtteri Filppula kommer nämligen att hjälpa Flyers. Visst är han inte värd sin cap hit $5 miljoner längre, utan man får nog kapa en miljon eller två för att få fram ett lämpligt pris – men han fyller likväl en viktig funktion.Flyers har haft stora problem att få ordning på centerpositionen bakom Claude Giroux och Sean Couturier. Nu får man en klart kompetent middle-6-center på ett ettårskontrakt och således en kortsiktig lösning i väntan på att de egna talangerna ska etablera sig i NHL. Man slipper också leta UFA-förstärkningar, vilket förmodligen skulle inneburit ett långt och relativt dyrt kontrakt.Filppulas cap hit på $5 miljoner utgör inte heller något problem kommande säsong. I skrivande stund har Flyers $13 miljoner att spendera och det är enbart Shayne Gostisbehere av betydelse som behöver signa nytt. Kanske ska det kompletteras med en målvakt också, men mer om målvaktssituationen senare…Så vad får man då i Filppula? På 59 matcher har han gjort 34 poäng, fördelat på sju mål och 27 assist. Det gjorde honom till Tampas femte poängbästa spelare. 23 av hans poäng har kommit i 5-mot-5-spelet – det är mer än någon spelare i Flyers. Hans Point/60 landar på 1,83, vilket även det överträffar alla hans nya lagkamrater.32-årige Filppula kan lira powerplay och döda utvisningar, men hans possession-siffror ligger på en svagare nivå (49,6 CF% och -2,3 CF% RelTM).I det stora hela blir Filppula en bra kortsiktig stopgap och kan låta Flyers yngre centrar utvecklas. Streit är ingen större förlust och Flyers står förmodligen bättre rustade för en slutspelsjakt nu än innan traden.---Flyers målvaktssituation inför kommande säsong har länge omgärdats av frågetecken – och dessa rätades väl inte heller ut till utropstecken under gårdagen. Många har räknat med att Philadelphia skulle välja en av Steve Mason eller Michal Neuvirth inför kommande säsong, och det var svårt att förutspå vem med tanke på den här säsongens svaga spel.En enkel slutsats att dra är väl förmodligen att Mason skulle kräva ett såväl längre som dyrare kontrakt än Neuvirth, men det är trots allt han som är den bättre målvakten. Valet föll i alla fall på Neuvirth, som kritade på ett tvåårskontrakt för totalt $5 miljoner.Det finns många aspekter som gör den här förlängningen intressant. En cap hit på $2,5 miljoner är en hög siffra för en backup och all rimlighet säger att en dyr starter kan uteslutas. Ron Hextall har däremot sagt att han inte utesluter att signa nytt även med Mason, men det ska väl i så fall vara på ett liknande kontrakt som han har nu.Flyers har nu möjlighet att exponera en målvakt i sommarens expansionsdraft utan att behöva riskera att tappa Anthony Stolarz. Det ryktas dessutom att Vegas ska vara intresserade av Neuvirth. Såväl Vegas general manager George McPhee som målvaktscoach Dave Prior var ju i Washington samtidigt som Neuvirth.En förlängning med Neuvirth öppnar också upp för Anthony Stolarz kommande säsong. Stolarz har sett intressant ut när han har varit uppe i NHL och sköter sig väldigt bra i AHL. Ett tandem med Neuvirth-Stolarz känns inte helt omöjligt efter sommaren. Skulle däremot Vegas plocka upp honom gör det inte något. En likvärdig målvakt kan utan problem signas på free agency.Att skriva nytt med Neuvirth är inga större problem, även om löneökningen är rätt saftig. Tjecken går från $1,625 miljoner i cap hit till $2,5 miljoner – och det blir lite lustigt att förlänga kontraktet med en av ligans sämre målvakter den här säsongen.Neuvirth har sämst räddningsprocent (89,56) av alla målvakter med minst 750 5-mot-5-minuter den här säsongen, men låg strax bakom toppskiktet säsongen 15/16, med 93,14. Han har visat att han kan spela bra under längre perioder – men han kan också spela direkt uselt under längre perioder.Att gå in i kommande säsong med Neuvirth-Stolarz är en chansning, men det vore även avskräckande att gå in i säsongen med en Steve Mason, Ben Bishop eller Jonathan Bernier på ett dyrare och längre kontrakt. Med tanke på att Flyers väntar in kidsen i såväl försvaret som forwardsbesättningen är det kanske inte fel att göra samma sak mellan stolparna.---Om förlängningen med Michal Neuvirth är en chanstagning så är förlängningen med Pierre-Edouard Bellemare direkt galen. En högst medioker spelare får en hundraprocentig löneökning över två år utan att ens ha gjort en bra säsong.Bellemares kontrakt landade på $1,45 miljoner per säsong, vilket inte direkt är något fynd för 31-åringen. Likvärdiga och bättre spelare kan hittas betydligt billigare på free agency – eller inom systemet. Att Taylor Leier eller Scott Laughton skulle göra det så värst mycket sämre än en Bellemare som kostar $1,45 miljoner känns osannolikt.Det ska dock sägas att Bellemare håller en tillräckligt god nivå för att vara i NHL, men allt över miljonen är ett grovt överpris och organisationens fascination av fransmannen är svårförstådd.Visst kämpar han hårt och är ett föredöme så sätt, men har en obefintlig produktion och är ingen vidare possession-spelare. Vidare är han en medioker penalty killer och en bristfällig checker i 5-mot-5-spelet, men lyckas trots det vara en favoritspelare hos Dave Hakstol.Man skulle önskat att Ron Hextall tog bort Hakstols möjlighet att använda Bellemare och Chris VandeVelde, men om någon av dom nödvändigtvis ska vara kvar är Bellemare att föredra. Nu ber vi bara till gudarna att VandeVelde inte är nästa man att förlänga…---Mark Streit var en av huvudkandidaterna till att skeppas ut. Michael Del Zotto var en annan. Förmodligen var Del Zotto en av traderna som Hextall kanske hade på gång, men som inte blev av. Kanske påverkade Valtteri Filppulas ankomst att man kände sig mer slagkraftiga inför en slutspelsjakt och därför ville behålla Del Zotto.Han är annars en försvarare som man gärna skulle släppt, men med tanke på att Flyers har byggt upp sin prospect pool på ett bra sätt de senaste åren och redan har elva picks i nästa draft var behovet inte jättestort. Hur hans framtid ser ut återstår att se, men en stark säsongsavslutning kan kanske generera i en – billig – förlängning.Vi har redan avhandlat Neuvirth och målvaktssituationen, men det ska nog mycket till om Steve Mason inte testar marknaden.Dave Hakstol har ju som bekant lite lustigheter för sig och framåt slutet har Mason knappt fått spela trots tveksamma insatser av Neuvirth. Den behandlingen i kombination med Neuvirths kontraktsförlängning så här tidigt bör mycket väl kunna få Mason att testa marknaden.Mason har varit en toppmålvakt under större delen av sin tid i Philadelphia, bortsett från den här säsongen. Hans räddningsprocent i 5-mot-5-spelet ligger i ligans bottenskikt, till skillnad från tidigare säsonger när han konkurrerade med Henrik Lundqvist och Carey Price i toppen. Men vore det så farligt att låta honom lämna?Med största sannolikhet lär Mason kräva ett kontrakt som både är långt och förhållandevis dyrt. Spontant låter grundkrav kring 5-6 år och ungefär lika många miljoner i cap hit inte allt för konstigt. Med förhandlingar kanske man kan kapa såväl längden som kostnaden – men vill man signa upp en målvakt på ett långt kontrakt när Anthony Stolarz, Carter Hart, Felix Sandström och Alex Lyon är på uppgång? Det vore ju trots allt en mindre trevlig sits att sitta med 3-4 dyra år på en framtida backup.---