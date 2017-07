Brian Elliott till Philadelphia

En dåligt bevarad hemlighet är nu officiell: Philadelphia signar Brian Elliott.

Det stod tidigt klart att Philadelphia med allra största sannolikhet skulle ge sig ut på jakt efter en ny förstamålvakt. Tidigare i veckan kom det rapporter om att Flyers var intresserade av Brian Elliott och under gårdagen blev det mer eller mindre bekräftat att Elliott skulle ansluta.



Redan på förhand ryktades det att Elliott skulle få ett tvåårskontrakt värt $2,75 miljoner per säsong – och när free agency slog upp portarna bekräftades det.



Det blir alltså 32-åriga Elliott som ersätter Steve Mason, som i sin tur signade för Winnipeg, och tillsammans med Michal Neuvirth utgör Flyers målvaktspar kommande säsong.



Elliott kommer närmast från Calgary, men spenderade innan dess flera säsonger i St. Louis. Säsongen i Flames var inte allt för positiv för Elliott, men över de fyra senaste säsongerna är det bara 15 målvakter – med mer än 6000 5-mot-5-minuter – som har en bättre räddningsprocent än Elliott (92,78). Noterbart är att Mason (93,19) ligger tvåa på den listan, efter Carey Price (93,80).



Nu har ju inte Flyers värvat någon ny Bernie Parent, men Elliott är en solid värvning till det priset. Han är en något ojämn målvakt, men högstanivån är otroligt hög. Det kan också vara värt att påminnas om att Flyers låg i bottenskiktet av lagens totala räddningsprocent förra säsongen – så det krävs inte mycket för att uppgradera målvaktsspelet kommande säsong.



Flyers fick nu, med tanke på att Mason lämnade, bästa möjliga lösning i väntan på att Carter Hart och de andra unga målvakterna ska bli redo.

