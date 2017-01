Flyers-podden: ”Han är inte en NHL-spelare”

Gärtner och Viberg snackar om det mesta – allt? – kring Philadelphia.

Programmet finns även på iTunes

Johan Gärtner och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt av Flyers-podden. Det blir, föga förvånande, fullt fokus på Philadelphia Flyers och allt runt omkring.Hur ser vi på Philadelphias senaste tid i allmänhet och såväl formtoppen som formsvackan i synnerhet? Vad pysslar Dave Hakstol och hans coachstab med? Hur ska man förhålla sig till Andrew MacDonald och Hakstols Wonder Twins, även kända som Pierre-Edouard Bellemare och Chris VandeVelde?Vad ska Flyers göra åt målvaktssituationen? Ser vi någon eventuell trade framåt trade deadline? Har vi ändrat åsikt kring några av Flyers pending UFA:s? Vi blickar även tillbaka till JVM och snackar Flyers prospects.Programmet spelades in under tisdagskvällen.