Flyers-podden: ”Kan man hoppas på slutspel?”

Johan Gärtner och Niclas Viberg får besök av Alexander Appleyard och snackar det mesta kring Philadelphia.

Programmet finns även på iTunes

You can also listen at iTunes

0 KOMMENTARER 279 VISNINGAR 0 KOMMENTARER279 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-03-16 13:20:00 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-03-16 13:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Philadelphia

Philadelphia

2017-03-16 13:20:00

Philadelphia

2017-03-02 14:36:26

Philadelphia

2017-02-20 13:30:00

Philadelphia

2017-02-16 17:20:25

Philadelphia

2017-01-25 15:22:00

Philadelphia

2017-01-24 16:34:41

Philadelphia

2017-01-19 18:08:56

Philadelphia

2016-12-25 15:31:36

Philadelphia

2016-12-09 13:29:09

Philadelphia

2016-12-07 15:10:00

ANNONS:

Johan Gärtner och Niclas Viberg är tillbaka med ett nytt avsnitt av Flyers-podden. Det blir, föga förvånande, fullt fokus på Philadelphia Flyers och allt runt omkring. Den här gången får vi besök av Alexander Appleyard – avsnittet blir således på engelska.Hur ser vi på Philadelphias form för tillfället? Finns det något hopp om slutspel eller har det tåget gått? Varför förlängde man med Pierre-Edouard Bellemare och Michal Neuvirth? Vad bidrar Valtteri Filppula med? Kommer Mark Streit saknas?Hur ser vi på Jordan Weals prestationer i förstakedjan? Ska man vara orolig över Flyers core? Har de yngre spelarna presterat som förväntat? Hur ser vi på Dave Hakstol och tränarstabens framtid? Vilka prospects kan utmana om en NHL-plats inom kort?---This episode of Flyers-podden is, except for a short intro in Swedish, an all-English episode. Niclas Viberg, Johan Gärtner and our guest Alexander Appleyard talk about pretty much everything concerning the Philadelphia Flyers, from the epicness of Ivan Provorov to the problems with Dave Hakstol.Johan Gärtner och Niclas Viberg får besök av Alexander Appleyard och snackar det mesta kring Philadelphia.Mark Streit lämnade och Valtteri Filppula anslöt när Philadelphia även skrev två uppmärksammade kontraktsförlängningar.Trade deadline är en dryg vecka bort. Vad kan Philadelphia tänkas göra?Philadelphia har en lång svacka bakom sig. Bör det ge konsekvenser?Gärtner och Viberg snackar om det mesta – allt? – kring Philadelphia.Vi kikar lite närmare på hur Philadelphias spelare har presterat.Vi kikar lite närmare på hur Philadelphias spelare har presterat.Philadelphia har med nio spelare i JVM. Håll koll på dem här.Philadelphia skakade av sig Connor McDavid och Edmonton när man tog sin sjunde raka seger.Dave Hakstol är en väldigt kompetent coach. Men han är också en väldigt inkompetent coach. Så hur stort problem är han?