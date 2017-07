Flyers-podden: ”När kan Flyers utmana?”

Johan Gärtner, Niclas Viberg och Simon Strömberg med ett nytt avsnitt av Flyers-podden.





Hur ser vi på Flyers draft? Vilken betydelse får Nolan Patrick? Vilka förväntningar ska man ha på honom? Är Brian Elliott svaret mellan stolparna? Fick man ett tillräckligt bra utbyte för Brayden Schenn och varför gjorde man traden?



Hur ser vi på kontrakten som Shayne Gostisbehere och Jordan Weal fick? Är det någon av spelarna som har lämnat som kommer att saknas? Borde man har gjort något mer på free agency? Och hur ser vi på ryktet som gick att Flyers ville göra en makeover och shoppade Claude Giroux?



» Klicka här för att lyssna



