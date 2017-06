Flyers skriver nytt med Gostisbehere

Shayne Gostisbehere har skrivit på ett nytt sexårskontrakt värt $4,5 miljoner per säsong.

Philadelphias Ron Hextall har inte allt för många viktiga punkter att bocka av under sommaren – och under fredagen blev det en mindre. Då kom Flyers nämligen överens med Shayne Gostisbehere om ett nytt kontrakt.



Gostisbehere, en pending RFA, satte sin signatur på ett sexårskontrakt värt $4,5 miljoner per säsong. Något överraskande är kontraktet konstruerat med en högre lön de tidigare åren och det blir sedan billigare och billigare. Totalt består $11 miljoner av signingbonusar, där $4,5 miljoner betalas ut redan första året.



Efter den enorma succén säsongen 15/16 gick det lite tyngre för Gostisbehere 16/17. 76 matcher gav 39 poäng (7+32), vilket är en klart godkänd nivå – men det fanns samtidigt mer att önska. Dave Hakstol & Co försökte av någon mycket lustig anledning få honom att spela mer konservativt, men framåt slutet av säsongen såg vi samma Ghost som gjorde succé under sitt rookieår.



För Hextalls del återstår det nu att hitta en ny målvakt via trade eller free agency samt försöka lösa Jordan Weal till ett rimligt kontrakt. Weal imponerade under säsongen, men gjorde bara drygt 20 matcher så det är svårt att veta om han ”är på riktigt”. Han är annars en spelare som Vegas kanske mycket väl kan tänkas lägga beslag på i expansionsdraften. Det ryktas även att Golden Knights är intresserade av såväl Michal Neuvirth som Michael Del Zotto.

