Inför draften: Nico eller Nolan?

Philadelphia sitter på elva val i årets draft – bland annat andravalet.

Sedan Ron Hextall tog över som general manager för Philadelphia har han haft för vana att samla på sig flera draftval. 2015 hade Flyers nio val. Ett år senare satt man på tio val. 2017 har Flyers elva val – mest i ligan tillsammans med New Jersey och Detroit – och arbetet med att bygga upp Flyers inifrån fortsätter.



Som en skänk från ovan fick Philadelphia en lyckoträff i draftlotteriet och lade beslag på andravalet. New Jersey klättrade visserligen upp från femtevalet till förstavalet, men Flyers hoppade hela vägen från plats 13 till andravalet – en sannolikhet på enbart 2,4 procent inför lotteriet.



Flyers har därmed sitt högsta draftval sedan 2007, när Chicago vann lotteriet och knuffade ner Flyers till andravalet, där man valde James van Riemsdyk. Flyers har haft förstavalet en gång – 1975 – och under de senaste 25 åren har man bara haft ett topp-5-val vid två tidigare tillfällen.



Givetvis vore förstavalet trevligt att sitta på, men 2017 är det så pass tight mellan Nico Hischier och Nolan Patrick att skillnaderna mellan första- och andravalet är marginella, i alla fall på förhand. Kanske kan man till och med vinkla det mot att andravalet kan underlätta då man helt enkelt väljer spelaren som är kvar efter New Jersey har gjort sitt val... om nu Devils faktiskt tar någon av Hischier eller Patrick.



Rykten säger nämligen att Devils egentligen föredrar en försvarare, och Cale Makar pekas ut som New Jerseys val. Med tanke på att Hischier och Patrick står ut som odiskutabla topp-2-alternativ borde man genomföra en trade i så fall, men vad Devils har för sig är inte så värst viktigt för Flyers del – minst en, kanske båda, av Hischier och Patrick är tillgängliga med andravalet.



Förhandssnacket handlar givetvis om Hischier och Patrick, men med tanke på Flyers elva draftval lär det bli två hektiska dagar. Andravalet lär man behålla, men Hextall har tidigare år varit öppen för att båda byta upp och ner för att få så bra förutsättningar som möjligt – kanske vill man till exempel ha ytterligare ett val i första- eller andrarundan?



---



Flyers val 2017:



Runda 1 – val 2

Runda 2 – val 44

Runda 3 – val 75

Runda 3 – val 80 (från Boston)

Runda 4 – val 106

Runda 4 – val 107 (från Tampa Bay)

Runda 4 – val 108 (från NY Islanders)

Runda 5 – val 137

Runda 6 – val 168

Runda 7 – val 196 (från Los Angeles via Tampa Bay)

Runda 7 – val 199



---



Nico eller Nolan?



Fokus inför draften hamnar som sagt på Nico Hischier och Nolan Patrick – de två spelarna som på förhand verkligen har stått ut i den här årskullen. Patrick har i några år målats upp som en framtida stjärna och draftetta, men skadeproblem den här säsongen har petat ner honom till andraplatsen på många rankningar. Istället är det Hischier som toppar en stor mängd rankningar och mock drafts.



Det mesta tyder på att Flyers väljer Hischier eller Patrick, oavsett vad New Jersey gör med förstavalet. Så vad är det då för spelare?



Nico Hischier har varit hypad i några år, men det är först mot slutet som han verkligen har klättrat i anseende. Som 15-åring var han med i J18-VM och har sedan dess presterat bättre och bättre för Schweiz olika landslag. Han satte härliga avtryck i JVM senast och har sakta men säkert dragit blickarna till sig.



Den gångna säsongen lämnade han Schweiz för QMJHL och Halifax Mooseheads – och det blev succé. 57 matcher gav 86 poäng och en topp-10-placering i poängligan. 18-åringen blev utsedd till QMJHL:s bästa rookie och såg till att klättra ytterligare i anseende.



Efter några års spel med de schweiziska landslagen har Hischier fått ett rykte om sig att kunna slänga upp laget på axlarna och bära det. Hans hockey-IQ är enormt och det i kombination med ett härligt mod gör honom farlig runt målburen. Men Hischier är långt ifrån endimensionell – snarare tvärtom.



Även skridskoåkningen i allmänhet och accelerationen i synnerhet lyfts fram hos Hischier. Med pucken vid klubban kan det mesta hända, även om han i första hand är en playmaker. Hischier tog alltså stora kliv den här säsongen, men man kan givetvis också vinkla det mot att den större uppmärksamheten kom i och med flytten till Nordamerika.



Om Nico Hischier tog kliv framåt under säsongen så stannade Nolan Patrick upp lite. Det var däremot inte för att han var dålig – skador begränsade honom till enbart 33 matcher för Brandon Wheat Kings i WHL. De 33 matcherna gav dock 20 mål och totalt 46 poäng, vilket var det tionde bästa poängsnittet i WHL. Det kan vara värt att notera att Patrick gjorde 102 poäng på 72 matcher säsongen 15/16 och kom på femte plats i poängligan då.



Men skadorna har oroat. Har grabben bara oflyt? Är han gjord av glas? Kommer det fortsätta att påverka honom? Är det något han ”växer ifrån”? Ska man bara vifta undan det som tillfälligheter? Ska man avstå från att drafta honom? Såväl New Jersey som Philadelphia tog in Patrick på en privat läkarundersökning och det har inte läckt ut något om att man skulle ha hittat något oroväckande där.



Bortser man från skadorna är annars Patrick hela paketet. Han är en giftig avslutare, skicklig på att transportera pucken och speluppfattning är på en hög nivå. Han är kvick för en så stor spelare och farlig i en-mot-en-situationer. Winnipeg-sonens offensiv har en väldig uppsida, men precis som Hischier är han även en ansvarsfull tvåvägsspelare.



Kombinationen av storlek, skridskoåkning och skicklighet är så attraktivt och skulle förmodligen kunna ha gjort Patrick till ohotad etta om det inte vore för skadeproblematiken. Så skrämmer skadorna för mycket eller lockar allt det andra?



---



Som vanligt de senaste åren inleds draften under natten mellan midsommarafton och midsommardagen. Förstarundan börjar klockan 01:00 mellan fredag och lördag, medan andrarundan och resterande del av draften tar vid från klockan 16:00 på lördagen.

