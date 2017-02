Inför trade deadline: ”Flyers borde ta chansen”

Trade deadline är en dryg vecka bort. Vad kan Philadelphia tänkas göra?

Pending UFA:s

Övriga

Philadelphia är inte direkt mitt uppe i en formtopp för närvarande. Ett svagt spel har resulterat i en placering på fel sida slutspelsstrecket och med trade deadline i antågande är det på sin plats att fundera över vad Flyers kan hitta på.Flera spelare sitter på utgående kontrakt och det förefaller inte vara helt orimligt att några av dem inte är aktuella för kontraktsförlängningar. Dels baserat på faktiska prestationer, dels baserat på vad som kommer underifrån. När trade deadline nu närmar sig – den infaller den 1 mars – kikar vi helt enkelt på några spelare som kan vara aktuella för trades.Vi bör kunna utesluta att Flyers agerar köpare, om man inte lyckas få till en större trade. Men när det rör sig om djup är man snarare i ett läge där man kan och bör sälja av. Flyers har möjlighet att behålla lön på tre spelare, vilket man så klart bör utnyttja för att få högst möjliga utbyte i en eventuell trade.Så vilka spelare kan vara aktuella för en trade?---[16-17-6] [90,0 Sv%] [2,90 GAA] [2273 MIN] [1 SO] [$4,1M]Steve Mason har kraschat fullkomligt efter tre väldigt fina säsonger. Under den treårsperioden är det enbart Carey Price (93,88) som har en bättre räddningsprocent i 5-on-5-spelet än Mason (93,49). Men den här säsongen har ingenting fungerat. Räddningsprocenten har rasat till 90,82 och Mason återfinns i ligans bottenskikt i den kategorin.Så ser Flyers honom som ett alternativ efter den här säsongen? Avskräcker prestationerna den här säsongen eller känner man sig trygga med de föregående säsongerna? Kanske får Mason, som fyller 29 år om några månader, nöja sig med ett kortare kontrakt – likt det han har nu – om en förlängning är aktuell. Och det vore inte helt fel för Flyers del.Det svaga spelet den här säsongen gör förmodligen att han inte är aktuell för en trade då han inte skulle boosta upp ett lag i behov av just det.---[10-7-1] [89,0 Sv%] [2,78 GAA] [1101 MIN] [0 SO] [$1,625M]Michal Neuvirth kommer från en ännu sämre säsong än Mason. Bland ligans målvakter med minst 500 5-on-5-minuter har han den sämsta räddningsprocenten (89,81). Han har återigen dragits med skadeproblem och det skulle förvåna om han får ett nytt kontrakt då Anthony Stolarz rimligtvis ska få en plats i NHL kommande säsong.28-åringen sitter däremot på ett relativt överkomligt kontrakt för en backup och kan mycket väl bli aktuell för en trade, om nu något lag behöver säkra upp bakom sin starter. Kan man få ett pick eller en duglig prospect för Neuvirth bör Flyers ta den chansen.---[32 GP] [4 G] [6 A] [10 P] [19:23 TOI/GP] [$3,875M]Michael Del Zotto kom in som en paniklösning efter Kimmo Timonens blodproppar 2014 och gjorde två fina säsonger i Flyers. Men den här säsongen har vi sett samma Del Zotto som både New York Rangers och Nashville gav upp om. Efter två säsongers pålitligt tvåvägsspel har han mer eller mindre varit en säkerhetsrisk den här säsongen, kombinerat med skadeproblem.Han borde väl inte vara den mest eftertraktade spelaren på marknaden, men har inte Flyers för avsikt att skriva nytt med honom bör man undersöka en trade. Kanske kan man få ett halvhyggligt pick från ett lag som behöver lite djup.---[16 GP] [0 G] [4 A] [4 P] [15:39 TOI/GP] [$2,25M]I 5-mot-5-spelet fyller inte längre Nick Schultz någon funktion. Han är Flyers sämsta possession-back och ett rundningsmärke om han är på isen vid fel tillfälle. Men i penalty killing håller han fortfarande en godkänd nivå och det skulle inte förvåna om det finns i alla fall lite intresse för honom. Förmodligen är dock $2,25 miljoner för mycket för att en contender ska ta honom som sjunde- eller åttondeback, det utgående kontraktet till trots.---[46 GP] [5 G] [15 A] [20 P] [19:31 TOI/GP] [$5,25M]Mark Streit borde vara ett typexempel på en spelare som drar intresse till sig kring trade deadline. Han är en respekterad veteran som kan gå in lite längre ner i försvarshierarkin och stå på blålinjen i powerplay. Ur ett längre perspektiv borde Flyers inte tveka att sälja av honom för ett pick och/eller en prospect, men värdesätter man jakten på en slutspelsplats kan han mycket väl bli kvar.Schweizaren må vara 39 år gammal, men han är en ung 39-åring. Drygt $5 miljoner är lite väl mycket för honom i dagsläget, men är Flyers redo att behålla en del av lönen lär flera lag överväga en trade och man kan kanske till och med få något bra för honom.---[59 GP] [3 G] [3 A] [6 P] [13:44 TOI/GP] [$712,500]Nej, Pierre-Edouard Bellemare är inte en bra fjärdecenter. Men han kan fylla en vettig roll som winger i samma kedja. Förmodligen kan Flyers tänka sig att behålla honom, och till rätt pris och i rätt roll fungerar han tillfredsställande – men finns det något som helst intresse för honom bör han skeppas iväg illa kvickt.---[59 GP] [5 G] [6 A] [11 P] [11:51 TOI/GP] [$712,500]Om en galning, Dave Hakstol, kan uppskatta Chris VandeVelde finns det garanterat ytterligare någon galning som kan uppskatta honom. Den andra av Hakstols wonder twins är utan tvekan lagets sämsta spelare, men är också en spelartyp som oroväckande många coacher värdesätter. Under inga som helst omständigheter borde VandeVelde få nytt kontrakt – det finns bättre alternativ som kommer underifrån – så en trade nu vore rimligt, om det finns intresse så klart.---[45 GP] [7 G] [6 A] [13 P] [14:19 TOI/GP] [$3,625M]Förutsättningarna vore helt annorlunda om Matt Read kom som pending UFA. Nu har han ytterligare ett år kvar på sitt kontrakt och någon trade känns inte aktuellt – om det inte är för att jämna ut lön i en större trade. Efter den fantastiska inledningen på säsongen har Reads produktion försvunnit igen, men han är faktiskt Flyers bästa possession-spelare och en klart kompetent bottom-6-winger. En trade är dock inte särskilt trolig.---[56 GP] [18 G] [20 A] [38 P] [17:37 TOI/GP] [$5,125M]Produktionsmässigt går Brayden Schenn mot en liknande säsong som senast, men prestationsmässigt har han varit en besvikelse. Han har inte fungerat lika bra som tidigare jämte Claude Giroux, och som center bakom honom har Schenn varit ett svart hål i många matcher. Men i powerplay är han ligans bästa målskytt. Skulle Ron Hextall få för sig att göra någon större trade är det förmodligen rätt sannolikt att Schenn involveras.---