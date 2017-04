”Jag bryr mig inte om jag får skäll”

Philadelphias spelare har hållit sina exit interviews – och flera intressanta detaljer dök upp.

När säsongen tar slut – det blev som bekant inget slutspel – är det standard att lagen håller sina exit interviews, och för Philadelphia var 2017 inget undantag. Spelarna har haft möten med ledningen innan de träffar media och även om Philadelphia-media inte alltid är de vassaste knivarna i lådan brukar det komma fram intressanta detaljer.



Besvikelsen var så klart stor hos flera av spelarna, och några delar stod ut mer än andra.



Giroux hämmades av sin skada



Claude Giroux inledde säsongen piggt med en stadig skörd av poäng. Men kring årsskiftet och ytterligare någon månad framåt tappade han ett steg eller två, innan han återigen såg betydligt fräschare ut under de avslutande veckorna. Kaptenen genomgick en höft- och magmuskeloperation i somras och han erkänner nu att den hämmade honom under säsongen.



- Det är frustrerande när du vet vad du vill göra men kroppen inte tillåter det, kommenterade Giroux under gårdagens exit interview.



Under säsongen har det spekulerats i Giroux status och hur mycket sommarens operation har påverkat. Att 29-åringen har peakat kan nog alla vara överens om, men nog ger det här förmildrande omständigheter? En lång sommar av vila, rehab och ordentlig uppbyggnadsträning kan bara vara gynnsamt.



Del Zotto och Schultz har gjort sitt



Att det inte blir någon fortsättning i Philadelphia för Nick Schultz kommer inte som någon överraskning. Veteranbacken gjorde tre säsonger i Flyers tröja, men hängde inte med den här säsongen och det blev bara 28 matcher. Han kommer undersöka andra möjligheter i ligan innan han eventuellt bestämmer sig för att gå i pension.



Desto mer intressant var det att Michael Del Zotto har gjort sitt i Flyers. 26-åringen kom in som en sen paniklösning när Kimmo Timonen drabbades av blodproppar 2014 och övertygade tidigt. Den här säsongen blev dock ett tydligt tillbakafall i gamla synder och Del Zotto var inte alls den pålitliga tvåvägsbacken som han, något förvånande, visade sig vara under de två första säsongerna.



Del Zotto bekräftade att Ron Hextall hade informerat honom om att det inte blir någon fortsättning, utan att Flyers istället kommer att satsa på sina yngre förmågor i försvaret. Trots hans tillkortakommanden den här säsongen borde Del Zotto inte ha några problem att hitta ett nytt jobb, med hänsyn till eventuella löneanspråk givetvis.



Hoppet om Mason lever?



Steve Masons framtid har debatterats flitigt under säsongen. Målvakten kom utskrattad från Columbus 2013 men gick nästan direkt och blev en toppmålvakt i Flyers. Från säsongen 13/14 till 15/16 är det enbart Carey Price, av alla målvakter med minst 5000 5-mot-5-minuter, som har en bättre räddningsprocent än Masons 93,45, enligt Corsica.



Men den här säsongen kraschade Mason. Han gick från en av ligans bästa räddningsprocent till en av de sämsta och hade problem större del av säsongen. I samma veva satt han på ett utgående kontrakt och en eventuell förlängning blev ett stort frågetecken när Flyers gav Michal Neuvirth ett nytt kontrakt häromveckan.



Men under gårdagens exit interviews öppnade Mason dörren för en förlängning. Ron Hextall ska ha meddelat honom att man inte alls utesluter det, men måste ”figure some things out” först. Så frågan är bara vad det innebär? Är det kopplat till lönetaket? Väger man Mason mot ett annat alternativ, exempelvis Ben Bishop? Utvärderar man fortfarande Anthony Stolarz? Eller är det kanske inte säkert att Neuvirth faktiskt blir kvar?



Neuvirth vet inte vad som händer



Ja, Michal Neuvirth fick alltså ett nytt kontrakt i början av mars, vilket många ställde sig frågande till. Efter en katastrofal säsong fick Neuvirth två nya år och $1 miljon i löneökning. En inte helt logisk förlängning… om det inte vore för att man har något på gång.



Rykten säger att Flyers har en deal med Vegas inför expansionsdraften där Golden Knights skulle lägga beslag på Neuvirth, och i deras fall lär en cap hit på $2,5 miljoner inte utgöra några problem. Neuvirth själv säger att han inte vet vad som väntar honom och Hextall har tidigare hintat åt att man avser skydda Anthony Stolarz i expansionsdraften. Alla lag måste som bekant exponera en målvakt under kontrakt så i det sammanhanget blir förlängningen inte orimlig.



Så kan det ligga någon sanning i ryktet att Vegas tar Neuvirth och att det är det som Flyers måste vänta in (”figure some thing out”-snacket till Mason) innan man kan signa upp Mason, som är den klart bättre målvakterna av de två?



Gostisbehere bryr sig inte om skäll



Shayne Gostisbehere kom in i ligan förra säsongen och gjorde dundersuccé direkt. Den här säsongen gick det desto tyngre – det är inte helt ovanligt med en sophomore slump i NHL – och såväl fans som media spekulerade i var problemet låg. I somras genomgick Ghost samma operation som Giroux, men han avfärdar det som anledningen.



Istället pekar han mot självförtroende som det stora problemet, vilket kan tyckas konstigt efter succédebuten. Men Gostisbehere blev petad under säsongen – inte för att han på något sätt var dålig, utan för att han inte var Nicklas Lidström-episk. Framåt slutskedet av säsongen var det sedan den gamla vanliga Ghost igen.



- Jag bestämde mig för att gå ut och ha skoj, och vara kreativ. Jag bryr mig inte om jag får skäll, berättade han under sin exit interview.



Det indikerar alltså – som många har misstänkt – att Gostisbehere har fått direktiv om att inte vara lika chanstagande, kreativ och farlig som under debutsäsongen. Coachstaben försöker alltså kanske kväva en historiskt bra rookieback, vilket är direkt oroande.



Spelarna svingar mot Hakstol



Det är många som är missnöjda med Dave Hakstol, Flyers head coach. Efter en lovande debutsäsong har han sett allt annat än bra ut den här säsongen. Lustiga direktiv (se Ghost-delen ovan), usla roster decisions och player deployment samt en skev bild av spelares faktiska kompetenser kryddas med en direkt feg defensiv inställning – han spelar helt enkelt för att inte förlora istället för att försöka vinna.



Men det är inte bara fansen som verkar vara missnöjda. Under gårdagens exit interviews var det några spelare som direkt eller indirekt svingade mot honom.



Såväl Steve Mason som Michal Neuvirth var missnöjda med hur målvaktssituationen har skötts den här säsongen. Båda två har varit osäkra på vilket förtroende man har haft, de klagar på bristen av en tydligt utpekad förstamålvakt och matchningen.



Shayne Gostisbehere pratade om hans dåliga självförtroende – och det är inte svårt att gissa var det dåliga självförtroendet kommer ifrån. Citatet i avsnittet ovan indikerar också att han inte direkt uppskattade vad Hakstol & Co försökte göra med honom.

0 KOMMENTARER 3 VISNINGAR 0 KOMMENTARER3 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-04-12 15:21:33 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-04-12 15:21:33

ANNONS:

Fler artiklar om Philadelphia

Philadelphia

2017-04-12 15:21:33

Philadelphia

2017-04-04 15:03:34

Philadelphia

2017-03-20 15:46:14

Philadelphia

2017-03-16 13:20:00

Philadelphia

2017-03-02 14:36:26

Philadelphia

2017-02-20 13:30:00

Philadelphia

2017-02-16 17:20:25

Philadelphia

2017-01-25 15:22:00

Philadelphia

2017-01-24 16:34:41

Philadelphia

2017-01-19 18:08:56

ANNONS:

Philadelphias spelare har hållit sina exit interviews – och flera intressanta detaljer dök upp.Vilka problem har Philadelphia haft och vad kan de spåras tillbaka till?Finns det störst hopp i ett slutspel eller i jakten på ett högt draftval?Johan Gärtner och Niclas Viberg får besök av Alexander Appleyard och snackar det mesta kring Philadelphia.Mark Streit lämnade och Valtteri Filppula anslöt när Philadelphia även skrev två uppmärksammade kontraktsförlängningar.Trade deadline är en dryg vecka bort. Vad kan Philadelphia tänkas göra?Philadelphia har en lång svacka bakom sig. Bör det ge konsekvenser?Gärtner och Viberg snackar om det mesta – allt? – kring Philadelphia.Vi kikar lite närmare på hur Philadelphias spelare har presterat.Vi kikar lite närmare på hur Philadelphias spelare har presterat.