Kan Flyers utnyttja Anaheims sits?

Kan Philadelphia utnyttja expansionsdraften och lägga beslag på Josh Manson?

Sommarens expansionsdraft riskerar att ställa till det rejält för en del lag. Inför draften ska lagen skydda spelare, enligt två alternativ. Antingen skyddar man en målvakt, tre backar och sju forwards eller en målvakt och åtta utespelare. Spelare med no movement-klausuler måste inkluderas och spelare med högst två professionella säsonger, samt osignade prospects, exkluderas från draften.Exempelvis inkluderas Claude Giroux per automatik i Flyers lista, då han har en NMC i sitt kontrakt, och Ivan Provorov exkluderas då han bara har gjort en säsong.I Flyers fall finns det inte så värst stora frågetecken över vilka man ska skydda. Rykten säger att Anthony Stolarz skyddas istället för Michal Neuvirth, men världen går inte under om det är tvärtom. Bland försvararna är det enbart Shayne Gostisbehere och Radko Gudas av betydelse som behöver skyddas.Claude Giroux (NMC), Jakub Voracek, Brayden Schenn, Valtteri Filppula (NMC), Sean Couturier och Wayne Simmonds bör skyddas bland forwards. Den sjunde och sista platsen bör stå mellan Michael Raffl, Scott Laughton, Nick Cousins och Jordan Weal, där Raffl eller Weal – förmodligen den sistnämnda – ligger bäst till.Kvar finns alltså en backplats. Det vore både självförnedrande och totalt meningslöst att slösa bort den på Brandon Manning eller Andrew MacDonald. Så varför inte försöka utnyttja en besvärlig situation hos andra lag?Anaheim är ett av lagen som står inför en utmaning de kommande veckorna. Hur de än vrider och vänder på sina alternativ inför expansionsdraften så kommer de tvingas exponera två väldigt attraktiva spelare. Jakob Silfverberg, Rickard Rakell eller två backar – av Hampus Lindholm, Sami Vatanen, Cam Fowler och Josh Manson – måste exponeras om Anaheim inte göra något. Och man kan nog lita på att Vegas lägger beslag på någon av dem om de är tillgängliga.Så varför inte utnyttja situationen?Flyers har en uppsjö av försvarare på uppgång, men den enda veteranen som faktiskt bidrar med någonting är Radko Gudas. Brandon Manning är en duglig sjundeback och Andrew MacDonald borde inte vara i närheten av en ordinarie plats. I den bästa av världar är vare sig Manning eller MacDonald en del av Flyers sex ordinarie backar kommande säsong – men sannolikheten för att fem ungdomar skulle komplettera Gudas känns liten.Så varför inte gå efter Josh Manson?25-årige Manson är en mycket effektiv, men förmodligen aningen underskattad, försvarare. Han står inte för någon större produktion – på 82 matcher blev det 5+12 den här säsongen – men hans värde sträcker sig så mycket längre än bara poäng.Den här säsongen hade Manson bäst CF% (53,8) och CF% RelTM (5,4) av Anaheims försvarare, enligt stats.hockeyanalysis.com . Slår vi ut hans siffror över de tre senaste säsongerna toppar han fortfarande båda kategorierna med 55,2 CF% och 5,5 CF% RelTM. Kikar vi över hela ligan har han den fjärde bästa noteringen för CF% och den bästa på CF% RelTM bland alla försvarare med minst 2500 5-mot-5-minuter.En stor del av Mansons tid i Anaheim har spenderats vid Hampus Lindholms sida och duon utgör ett väldigt effektivt par med 58,2 CF%. Kanske kan man se vissa likheter mellan Lindholm och Ivan Provorov? Och kanske skulle Manson kunna fungera lika fint jämte Provorov som Lindholm?Manson är signad för $825 000 över kommande säsong och är därefter RFA, med arbitration-rättigheter. Att sätta en prislapp på honom är däremot svårt. Expansionsdraften kommer med allra största sannolikhet göra att vi ser en del udda trades till underpris – trades som vi i normala fall inte skulle se.Kanske räcker det med något vettigt pick? Kanske får man offra någon duglig prospect? Flyers förstaval och deras främsta prospects är nog inte tillgängliga, men kanske kan man lösa något utöver det? Anaheim borde trots allt vara något desperata – och beggars can’t be choosers.En försvarsbesättning med Gudas, Provorov, Gostisbehere, Manson och två av Sam Morin, Travis Sanheim, Philippe Myers och Robert Hägg – de fyra sista förväntas utmana om två platser kommande säsong – vore ett klart kompetent försvar. Släng in Manning som sjundeback så har du dessutom någon vars utveckling inte skadas av att sitta utanför större delen av säsongen.Köper man ut MacDonald – snälla! – och byter till sig Manson får man en klart bättre spelare och kostnaden för Manson plus en utköpt MacDonald ($825 000 + $1,5 miljoner) är mindre än kostnaden för att behålla MacDonald ($5 miljoner).Kan Flyers utnyttja Anaheims sits? Låt oss drömma!