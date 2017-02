Krönika: Behöver Ron Hextall agera?

Philadelphia har en lång svacka bakom sig. Bör det ge konsekvenser?

Två månader har gått sedan den tio matcher långa segersviten. Där och då var allt frid och fröjd. Philadelphia hade roffat åt sig en fin buffert tack vare segersviten… men den gynnsamma situationen man satte sig i har man nu slarvat bort.Sedan mitten av december har Flyers gått 8-13-4 och de senaste veckorna har målskyttet varit mer eller mindre obefintligt.Lustigt nog har Flyers extrema svårigheter att få ut något av offensiven sammanfallit med Dave Hakstols mer defensiva prioriteringar. En slump? Inte direkt.Hakstol togs in som head coach för att utveckla ungdomarna, vara tålmodig, jobba långsiktigt och lägga fokus på prestation snarare än resultat i första hand. Efter en klart godkänd första säsong har han däremot agerat mycket suspekt den här säsongen.Ungdomarna petas. Utveckling och långsiktighet slängs åt sidan i en desperat jakt på kortsiktiga resultat. Extremt förutsägbara spelare – läs dåliga och helt utan kreativitet – prioriteras före skickliga, kreativa och chanstagande spelare.Andrew MacDonald och Nick Schultz spelas före Shayne Gostisbehere. Chris VandeVelde och Pierre-Edouard Bellemare spelas före Travis Konecny.Spelare kan inte petas för att de är en del av penalty killing. Men spelare petas trots att de har nyckelroller i power play.Man går ner på folk när man försöker försvara en ledning sent i matcherna och petar då vissa kreativa och chanstagande spelare. Men man går inte ner på folk när man försöker ta igen ett underläge sent i matcherna utan fortsätter spela bottenskrapet.5-on-5-produktionen har gått ner den här säsongen. Flyers GF60 har gått från 2,04 till 1,84 och flera av nyckelspelarna har en betydande försämring i sin P/60 – Claude Giroux, Jakub Voracek, Wayne Simmonds, Sean Couturier och Shayne Gostisbehere är alla exempel på det. Det är för många spelare som samtidigt har tagit ett steg tillbaka för att man inte ska behöva leta efter en gemensam nämnare.Och då landar man givetvis på Hakstol.Den här säsongen har tydligt visat att han snarare värdesätter högst begränsade spelare som aldrig går utanför ramarna (”man vet vad man får”) före de kreativa och oförutsägbara spelarna. Den senare kategorin hålls tillbaka, petas och uppmanas förändra sitt spel till det tråkigare och således det sämre. Och varför ställs det krav på kreativa spelare att spela ansvarsfull defensiv när det inte ställs krav på destruktiva/defensiva spelare att kunna spela kreativt?Att en spelare som Giroux så sakteliga börjar svalna av är inte konstigt, det är naturligt när man börjar närma sig 30-årsstrecket och i grunden är en powerplay-specialist. Men Hakstol har påskyndat förfallet. Det är tvivellöst. Visst kan man peka på Giroux, Gostisbehere, Voracek och Couturier och påpeka att de har varit för dåliga. Visst bör man inse att Giroux har sin peak bakom sig. Men när ett helt lag underpresterar – och då menar jag prestationsmässigt, inte positionsmässigt – ligger det något mer bakom.Flyers är ett bubble team och man ligger där man bör ligga, kring slutspelsstrecket. Bara det är fascinerande med tanke på att målvaktsspelet har gått från ett ligans bättre till ett av ligans sämre.Men systemet, justeringar, lineup decisions och player deployment håller tillbaka laget. Det ligger inte på spelarna, hur bra eller dåliga de än må vara i grunden. Det ligger på coachen.Så innebär det här att man omgående behöver sparka Dave Hakstol? Kanske, men det är ingen självklarhet. Dels behöver man i så fall se över alternativen, dels kan man kanske knuffa honom i rätt riktning och dels kan man givetvis ta bort hans möjlighet att lyfta fram de begränsade spelarna.Vi får inte glömma att Hakstol var Hextalls egna alternativ. Det är en coach han handplockade, och inte ärvde från sin företrädare. Så är det då rimligt att förvänta sig att Hextall sparkar coachen en bit in på det andra året på hans femårskontrakt? I synnerhet som lagets tabellplacering inte är det minsta överraskande? Nej, det känns osannolikt.Kan man förvänta sig att Hextall gör en stor trade som dels skakar om truppen och dels justerar lagets core? Det går så klart inte att utesluta, men man har varit väldigt tydliga med att man vill bygga långsiktigt på det egna. Ska några veckors formsvacka få rucka på en långsiktig plan man påbörjade för några år sedan och fortfarande befinner sig mitt uppe i?Kommande säsong kan Flyers mycket väl ha ett nytt gäng rookies i laget. Travis Sanheim och Anthony Stolarz imponerar i AHL, Oskar Lindblom gör succé i SHL och vem vet vad som händer med Mikhail Vorobyov. Taylor Leier borde vara redo för full tjänstgöring i NHL. Kanske kan även spelare som Philippe Myers, Robert Hägg eller Sam Morin utmana om platser.Med tanke på vilket spel som har implementerats och vilka spelartyper som belönas den här säsongen är det inte helt orimligt att se Flyers vid ett vägskäl till sommaren.Antingen måste Hextall knäppa Hakstol på näsan och få honom att rätta in sig i ledet. Man kan inte ha en coach som motarbetar organisationens långsiktiga plan för desperat kortsiktig vinning. Alternativet är att göra sig av med coachen… beroende på vad som finns tillgängligt.Jag är farligt nära att ge upp om Hakstol, men han kan gott få de avslutande månaderna på sig att visa förbättringar. Fortsätter han att lyfta fram sina VandeVeldes, Bellemares och MacDonalds före Konecnys, Gostisbeheres, Weals och Lyubimovs bör vi känna en stor oro inför kommande säsong.Och kommande säsong är trots allt betydligt viktigare än den nuvarande säsongen. Ju längre in i ombyggnaden vi kommer, desto större utmanare ska Flyers förväntas bli. Men man blir det inte med MacDonald i förstaparet och med VandeVelde-Bellemare i ohotade shut down-roller.Uppmuntra kreativiteten. Släpp loss ungdomarna. Låt Gostisbehere vara den spelaren som tog honom till NHL-succé. Låt Konecny fortsätta vara kreativ trots ett misstag i egen zon.Det är hög tid för Hakstol att inse var Flyers nuvarande core och kommande rookies har sina styrkor och faktiskt anpassa sig utefter dessa styrkor.