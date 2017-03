Krönika: När man hoppas att ens lag ska förlora

Finns det störst hopp i ett slutspel eller i jakten på ett högt draftval?

0 KOMMENTARER 203 VISNINGAR 0 KOMMENTARER203 VISNINGAR NICLAS VIBERG

niclas.viberg@svenskafans.com

På Twitter: @NiclasViberg

2017-03-20 15:46:14 niclas.viberg@svenskafans.comPå Twitter: @NiclasViberg2017-03-20 15:46:14

ANNONS:

Fler artiklar om Philadelphia

Philadelphia

2017-03-20 15:46:14

Philadelphia

2017-03-16 13:20:00

Philadelphia

2017-03-02 14:36:26

Philadelphia

2017-02-20 13:30:00

Philadelphia

2017-02-16 17:20:25

Philadelphia

2017-01-25 15:22:00

Philadelphia

2017-01-24 16:34:41

Philadelphia

2017-01-19 18:08:56

Philadelphia

2016-12-25 15:31:36

Philadelphia

2016-12-09 13:29:09

ANNONS: