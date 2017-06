Vilka spelare bör Flyers skydda i expansionsdraften?

Expansionsdraften närmar sig – vilka spelare bör Philadelphia skydda?

Expansionsdraften står runt hörnet och lördag kväll, svensk tid, ska ligans lag ha skickat in listan över vilka spelare man skyddar. De 30 listorna offentliggörs sedan på söndag klockan 16:00, svensk tid.Det finns en mängd olika punkter att förhålla sig till inför expansionsdraften – de förklaras ytterligare här – men Philadelphia är långt ifrån ett hopplöst läge inför vad som komma skall. Man är inte i ett läge där man riskerar att tappa en framträdande spelare och måste agera på trade-marknaden. Efter Jonathan Drouin-traden har exempelvis Tampa Bay ett bättre läge och Anaheim sägs ha gjort en deal med Vegas så att de inte riskerar att tappa någon framträdande spelare.Även Flyers ryktas ha en överenskommelse med Vegas. Redan när Michal Neuvirth signade sin kontraktsförlängning i mars ryktades det vara en förberedelse inför expansionsdraften. I Vegas sitter som bekant den gamle Washington-duon George McPhee och Dave Prior. De ska båda lockas av Neuvirth efter hans tid i Capitals och så sent som häromdagen uttalade sig McPhee positivt om Neuvirth.På senare tid har det även börjat ryktas om att Vegas i sin jakt på försvarare till kommande säsong kommer att sikta in sig på Michael Del Zotto. Vegas har möjlighet att signa pending UFA:s och RFA:s innan expansionsdraften, istället för att välja någon spelare från det laget i expansionsdraften – och kan således lägga beslag på exempelvis Del Zotto innan free agency den 1 juli.Slutligen kan det också vara värt att nämna Jordan Weal, som går mot UFA-status. 25-åringen stod ut under säsongsavslutningen och ska nu ha ett nytt kontrakt. Förhandlingar är i full gång och det spekuleras i om Ron Hextall och Weal har ett gentleman’s agreement där man avvaktar med en förlängning till efter expansionsdraften så att Flyers istället kan skydda någon annan.Så vilka spelare kommer då att skyddas inför expansionsdraften? Philadelphia har två spelare – Claude Giroux och Valtteri Filppula – med no movement-klausuler, så den duon måste inkluderas enligt regelverket.Utöver Giroux och Filppula lär fyra forwards vara självklara: Jakub Voracek, Wayne Simmonds, Brayden Schenn och Sean Couturier. Även om man skulle tycka att någon av dem – Schenn, kanske? – inte riktigt kan inkluderas i en core så är det brutalt dålig asset management att inte skydda dem.Lagen kan antingen skydda en målvakt, tre backar och sju forwards eller en målvakt och åtta utespelare. I Flyers fall är det enbart det första alternativet som är rimligt, så då återstår det en forwardsplats. Spelare med mindre än två års professionell hockey – som definieras till NHL- och AHL-spel – exkluderas från expansionsdraften, vilket innebär att Flyers inte behöver oroa sig över Travis Konecny, Oskar Lindblom eller Ivan Provorov, för att nämna några.Den sista forwardsplatsen står alltså mellan Matt Read, Michael Raffl, Dale Weise, Pierre-Edouard Bellemare, Nick Cousins, Jordan Weal, Scott Laughton och Taylor Leier – och förmodligen är det enbart Raffl och Weal som diskussionerna står mellan, även om man inte riktigt vet hur organisationen värderar Bellemare…Jordan Weal gjorde som sagt en finfin säsongsavslutning. Han hade bäst P/60 (2,29) och såväl högst CF% (55,8) som CF% RelTM (5,7) bland Flyers forwards, enligt stats.hockeyanalysis.com. Men det rörde sig bara om 20-talet matcher. Även om Weals säsongsavslutning imponerade så rör det sig trots allt om en 25-åring som hade 14 NHL-matcher bakom sig inför säsongen. Så är Weal en late bloomer eller gjorde han 20 lyckosamma matcher i gynnsam omgivning?Ser vi på Michael Raffl så är österrikaren Flyers näst bästa 5-mot-5-målskytt över de tre senaste säsongerna. 201 matcher har då resulterat i 33 mål, vilket är jämförbart med exempelvis Alexander Steen, Tomas Hertl, Taylor Hall och Ondrej Palat, för att nämna några. Under samma period har Raffl bäst CF% (54,5) och CF% RelTM (4,9) bland Flyers forwards. Den här säsongen slets sönder av skador, men 28-åringen är mycket nyttig forward som kan ta lite olika roller i laguppställningen och som är signad på ett relativt fördelaktigt kontrakt ($2,35 miljoners cap hit i ytterligare två säsonger).Scott Laughton draftades i förstarundan 2012, men har vid 23 års ålder ännu inte lyckats etablera sig i NHL. Han har visserligen haft lite oflyt med skador, men har samtidigt haft svårt att övertyga när han har varit hel. Den gångna säsongen spenderades mestadels i AHL där Flyers försöker skola in honom för en framtida roll i bottom-6. Laughton kan mycket väl bli en klart duglig NHL-spelare, men är det värt att lägga den sista platsen på honom?Dale Weise och Matt Read har inte visat något som motiverar att man skulle skydda dem och såväl Nick Cousins som Taylor Leier kan med allra största sannolikhet uteslutas. Kvar står vi alltså med Pierre-Edouard Bellemare. En begränsad hockeyspelare som ofta finner sig tillbakapressad i egen zon och som av någon obegriplig anledning nästan är Dave Hakstols go-to guy i defensiva situationer.32-åringens namn borde inte vara i närheten av att ens lyftas i en sådan här diskussion, men med tanke på förtroendet han har (han fick till exempel ett A på tröjan efter Mark Streit-traden) och kontraktsförlängningen i mars så kan man skrämmande nog inte utesluta något.I försvaret är Shayne Gostisbehere och Radko Gudas två självklara namn att skydda. Gostisbehere må ha haft en jobbig sophomore-säsong, men var trots allt en av ligans bättre powerplay-backar och är en stor del av Flyers framtid. Gudas må spela på gränsen till det tillåtna, men är en mycket effektiv försvarare. Han har till exempel bäst possession-siffror bland Flyers försvarsbesättning.Bakom Gostisbehere och Gudas finns det två alternativ för att fylla den tredje och sista platsen – Andrew MacDonald och Brandon Manning.Såväl MacDonald som Manning är två ytterst begränsade försvarare. MacDonald må vara den bättre av de två, men har å andra sidan en cap hit på $5 miljoner – ungefär fem gånger så mycket som han faktiskt är värd. Chanserna att Vegas skulle ta MacDonald om han exponeras är garanterat små, men om chansen så bara är en procent så är det en möjlighet man måste ta.Flyers har en relativt intressant situation på målvaktssituationen. Att Steve Mason förmodligen inte har någon framtid i Flyers har varit mer eller mindre uppenbart sedan lagets exit interviews. Istället står Flyers val mellan Michal Neuvirth och Anthony Stolarz.Neuvirth tillhörde ligans absoluta bottenskikt den gångna säsongen, men fördubblade ändå sin lön i mars. Rykten går som sagt om att Flyers och Vegas har en deal där Neuvirth skulle hamna i öknen – och Ron Hextall har tidigare sagt att man lär skydda Stolarz i expansionsdraften.23-årige Stolarz har tagit lite tid på sig – vilket i och för sig inte är något ovanligt för målvakter – men imponerade när han kom upp i NHL den här säsongen. Det blev visserligen bara sju matcher och totalt 376 minuter, men Stolarz imponerade rakt igenom och hade en räddningsprocent på 95,04 i 5-mot-5-spelet.Går vi tillbaka till forwardsbesättning för att spika listan står alltså valet mellan Jordan Weal och Michael Raffl. Drömsituationen är att Flyers har ett gentleman’s agreement med Weal och kan skydda Raffl för att sedan signa Weal efter expansionsdraften – men om vi för diskussionens skull utesluter ett sådant scenario bör nog valet ändå landa på Raffl.Weal må ha imponerat, men vi vet fortfarande inte var vi har honom. Raffl är kort och gott det tryggare valet och har visat sin nytta över tid.I försvarsbesättningen bör det bara finnas ett alternativt – Brandon Manning. Förtjänar 27-åringen egentligen att skyddas? Nej. Men man bör ta alla chanser – hur små de än må vara – till att bli av med Andrew MacDonald. Kanske tycker Vegas, likt Dave Hakstol, att han vore en bra mentor för någon yngre back – och Vegas behöver trots allt nå 60 procent att den gångna säsongens lönetak under expansionsdraften.Det må vara en dåres hopp, men så länge hoppet faktiskt finns bör man inte beröva sig själva chansen.Målvaktspositionen är lurig, om vi bortser från ryktena att Vegas ska ta Michal Neuvirth. Ron Hextall har sagt att man inte ser Neuvirth och Anthony Stolarz som målvaktsparet kommande säsong, utan att man kommer gå efter en ny målvakt. Neuvirths $2,5 miljoner är aningen för mycket för en backup och även om han tidigare har varit en pålitlig sådan är potentialen högre i Stolarz.Man bör ha en hygglig känsla över vad man har i Neuvirth – men Stolarz framtid kan trots allt bli så mycket bättre. Här bör man givetvis gå på potential och skydda Stolarz, vilket Hextall trots allt har hintat om tidigare.---Claude Giroux, Valtteri Filppula, Jakub Voracek, Brayden Schenn, Sean Couturier, Wayne Simmonds, Michael RafflShayne Gostisbehere, Radko Gudas, Brandon ManningAnthony StolarzLagen behöver exponera två forwards, en back och en målvakt enligt vissa kriterier – utespelarna ska ha spelat antingen 40 matcher säsongen 16/17 eller 70 matcher över 15/16 och 16/17, och vara signade över säsongen 17/18. Målvakten ska vara under kontrakt kommande säsong eller ha RFA-status.Flyers uppnår det genom att exponera Matt Read, Dale Weise, Pierre-Edouard Bellemare, Andrew MacDonald och Michal Neuvirth.Drömmen är så klart att Vegas lägger beslag på Andrew MacDonald – och innan drömmarna grusas måste man tillåta sig själv att få drömma. Det mer realistiska valet är Michal Neuvirth eller Dale Weise, med viss reservation för Scott Laughton (hur högt eller lågt är egentligen hans anseende?) och Jordan Weal (som pending UFA kanske han hellre väntar in free agency än att signa med Vegas?).