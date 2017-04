Vilken målvakt går Flyers efter?

Philadelphia förväntas signa en målvakt till sommaren. Men vem blir det?

När Philadelphias general manager Ron Hextall genomförde sin exit interview innan påsk var det en sak som stod ut – Flyers lär gå på målvaktsjakt till sommaren.



Hextall antydde att Anthony Stolarz kanske behöver fortsätta stå på tillväxt i en säsong till och att man inte ser ett tandem med Stolarz/Michael Neuvirth framför sig. Hextall snackade istället om att man kommer rekrytera någon målvakt utifrån för att komplettera Neuvirth – men att man inte vill signa upp en målvakt på ett långt och dyrt kontrakt.



Flyers har en fin framtid på målvaktssidan. Utöver Stolarz väntar man även in Carter Hart, Felix Sandström, Alex Lyon, Merrick Madsen (vars utveckling den här säsongen har imponerat) och Matej Tomek. Att man inte vill gå långt med någon målvakt är logiskt, men likväl intressant att Hextall bekräftar det redan nu.



Så vilken målvakt kommer Flyers gå efter? Vi tittar på några alternativ.



Steve Mason



[58 GP] [26-21-8] [90,8 Sv%] [2,66 GAA] [3 SO] [$4,1M cap hit] [UFA]



Ron Hextall har inte stängt dörren för Steve Mason och en förlängning är alltjämt en möjlighet. Men hur intresserad är Mason av att bli kvar? Det bör inte saknas jobberbjudanden den 1 juli och baserat på kommentarerna vid hans exit interview är kanske inte Flyers det mest attraktiva alternativet för Mason.



Efter tre mycket fina säsonger kraschade Mason den här säsongen och gick från en toppmålvakt i ligan till en av de sämre. Var det början på slutet eller ett felsteg under en prime? Kritiken mot Dave Hakstols hantering av målvakterna talar inte direkt för att Mason förlänger, framför allt inte i kombination med Hextalls förmodade ambition att inte signa ett långt kontrakt med en målvakt.



---



Ben Bishop



[39 GP] [18-15-5] [91,0 Sv%] [2,54 GAA] [1 SO] [$5,95M cap hit] [UFA]



Förmodligen räknar Ben Bishop med ett välbetalt och långt kontrakt – och det bör han kunna få hos något lag, trots att den här säsongen inte gick helt smärtfritt för 30-åringen. Men Bishop har varit en solid målvakt för Tampa Bay. Över de två senaste säsongerna har han ligans 16:e bästa räddningsprocent (92,78), av alla målvakter med minst 3000 5-mot-5-minuter.



Bishop vore med stor sannolikhet en bra värvning och lär inte göra bort sig de kommande åren. Men han är också en storvuxen målvakt på fel sida 30-årsstrecket som har drabbats av skador till och från, så lite orosmoln finns det. Det stora hindret i en eventuell jakt på Bishop är däremot de väntade kontraktskraven. Om Hextall inte vill gå långt – vilket är en sund ståndpunkt – kan vi nog utesluta Bishop i orange.



---



Jonathan Bernier



[39 GP] [21-7-4] [91,5 Sv%] [2,50 GAA] [2 SO] [$4,15M cap hit] [UFA]



Det spekuleras en del i att Philadelphia vill gå efter Jonathan Bernier, nu i Anaheim. 28-åringen kom fram i Los Angeles när Ron Hextall var assisterande general manager och Kim Dillabaugh – Flyers nuvarande målvaktscoach – var director of player development i Kings. Kanske ligger det något i det påstådda intresset, kanske är det bara lat journalistik – men Bernier är ett vettigt alternativ.



Efter tiden i Kings hamnade Bernier i Toronto… där det inte alltid var den mest gynnsamma situationen för en målvakt. När Leafs sedan plockade in Frederik Andersen skeppades Bernier till Anaheim där han återförenades med Randy Carlyle. Kanske vill han desperat bort när han nu blir UFA för första gången i karriären.



Bernier är inte den där toppmålvakten, men ett bra namn om man söker ett kortare alternativ i väntan på sina egna prospects. Som stopgap är han tillräckligt bra för att ge Flyers solitt målvaktsspel, men inte tillräckligt bra för att kräva – och förutsättningslöst få – ett långtidskontrakt. Är Bernier till och med det mest logiska alternativet för Hextall & Co?



---



Scott Darling



[32 GP] [18-5-5] [92,4 Sv%] [2,38 GAA] [2 SO] [$587k cap hit] [UFA]



Scott Darling är nästa målvakt i raden som vill gå från backup till förstamålvakt, likt Martin Jones och Cam Talbot de senaste åren. 28-åringen har som late bloomer gjort fina siffror i Chicago – men vill man vara kritisk kan man konstatera att Ray Emery gjorde detsamma tidigare. Samma orosmoln – bra siffror i en begränsad roll bakom starka lag – fanns kring såväl Jones som Talbot, men de har blivit hyggligt lyckosamma.



Nu indikerar ju inte det någonting kring hur Darling kommer fungera i en sådan roll, men man ska väl inte avfärda honom omgående. Kikar vi på alla målvakter med minst 1000 5-mot-5-minuter den här säsongen har Darling ligans tredje bästa räddningsprocent (93,72). Över de tre senaste säsongerna ligger han femma (93,27) bland målvakterna med minst 3000 5-mot-5-minuter. Är Darling en produkt av Blackhawks eller en genuint duktig målvakt och vågar man chansa på honom?



---



Ryan Miller



[54 GP] [18-29-6] [91,4 Sv%] [2,80 GAA] [3 SO] [$6M cap hit] [UFA]



Går man veteranvägen kan Ryan Miller mycket väl vara aktuell. Dagarna då han kunde nämnas bland ligans bättre målvakter är sedan länge borta, men 36-åringen borde kunna göra ett fullgott arbete över en säsong eller två. Han lär inte vara målvakten som kommer in och lyfter ett lag, likt vissa andra alternativ kan göra, men som uppenbart kortsiktig och enkel lösning bör ändå Miller nämnas – om han vill lämna västkusten.



---



Brian Elliott



[49 GP] [26-18-3] [91,0 Sv%] [2,55 GAA] [2 SO] [$2,5M cap hit] [UFA]



Brian Elliott är en lustig målvakt. Högstanivån är otroligt hög – men lägstanivån kan också vara väldigt låg. Förmodligen är det också den ojämnheten som gör att Elliott som bäst har fått nöja sig med ett treårskontrakt under karriären. Om Calgary bestämmer sig för att återigen ändra inriktning på sin målvaktsposition kan nog trots allt Elliott bli ett alternativ för Hextall.



Han har tidigare visat att han klarar av en roll som förstamålvakt, eller i ett 1A/1B-system, med relativ framgång – och det är inte helt orimligt att tro att Elliott är det alternativ som kan ge bäst utfall. Men nöjer han sig vid 32 års ålder med ett tvåårskontrakt, vilket förmodligen är det bästa scenariot för Flyers?



---



Jimmy Howard



[26 GP] [10-11-1] [92,7 Sv%] [2,10 GAA] [1 SO] [$5,29M cap hit] [UFA 18/19]



Detroit är ett av lagen som riskerar att tappa en av sina två målvakter i expansionsdraften. Ken Holland behöver välja mellan att skydda Jimmy Howard eller Petr Mrazek. Den yngre Mrazek borde vara valet – men vem vet med Holland – och då riskerar man att gå miste om Howard för ingenting. Således kan en trade i allra högsta grad vara på tapeten.



33-årige Howard har några tuffa säsonger bakom sig, men presterade bra den här säsongen – en efterhängsen skada begränsade honom dock till 26 matcher. Priset för en eventuell trade borde vara klart överkomligt – med tanke på att Wings riskerar att tappa honom utan kompensation annars – om man inte hittar något passande alternativ på free agency.



---



Marc-Andre Fleury



[38 GP] [18-10-7] [90,9 Sv%] [3,02 GAA] [1 SO] [$5,75M cap hit] [UFA 18/19]



Det mest osannolika alternativet på marknaden – men Marc-Andre Fleury ska väl likväl nämnas. Finns det däremot något rimligt scenario för att Pittsburgh skulle servera en duktig målvakt till rivalerna Philadelphia? Fleury sitter på en no movement-klausul, vilket gör att Penguins måste skydda honom i expansionsdraften – och således riskerar tappa Matt Murray.



Alla räknar således med att Pittsburgh skickar iväg Fleury för att kunna skydda Murray, men då han sitter på en NMC styr han sitt eget öde. Oavsett vilket kan vi nog utesluta Fleury som en Flyer, men tanken på att Penguins-fansen skulle explodera i rage-tweets går inte att sluta tänka på.



---



Kanske finns det ytterligare alternativ. Kari Lehtonen/Antti Niemi kan vara en kortsiktig lösning från Dallas och New York Rangers kanske släpper Antti Raanta för att inte tappa honom i expansionsdraften? Men de åtta namnen ovan känns på förhand som de mer realistiska alternativen, med reservation för Marc-Andre Fleury så klart.



Och vem vet – kanske behöver Flyers gå på dubbel jakt. Det verkar som att man skyddar Anthony Stolarz i expansionsdraften och exponerar Michal Neuvirth. Det cirkulerar ett litet rykte om att Flyers och Vegas har en deal där Golden Knights lägger beslag på Neuvirth, men hur det blir vet vi så klart först i slutet av juni.



Skulle Vegas ta över Neuvirth behövs det alltså två nya målvakter, om man nu inte ser Stolarz som ett alternativ bakom en tryggare förstamålvakt än Neuvirth.

