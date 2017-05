7-0 Sanslöst Pittsburgh!

PANG. KRASCH. PSCHT. Det är egentligen en sammanfattning av kvällens match mellan Ottawa och Pittsburgh. För efter att ha bevittnat 60 minuters makalös hockey från Pittsburgh Penguins i kväll så känns serien mot Ottawa nästan över trots att det bara står 3-2 i matcher.

Som vanligt när NHL matcher sänds på svensk tv så får man bänka sig framför en livlig match med ett par kommentatorer som låter som att dom just vaknat från en tre timmars tupplur. I kväll så såg dock Pittsburgh till att dom vaknade på riktigt.Det började med ett PANG när Brian Rust knappt halvvägs genom första perioden spelade upp pucken till Olli Maatta som dunkade in 1-0 ledningen till Pittsburgh bakom Craig Anderson som inte riktigt var redo. 2-0 kom 4 minuter senare när Sidney Crosby styrde in ett avslut från Trevor Daley i powerplay. 3-0 kom ytterligare 4 minuter efter tvåan då Brian Rust styrde in Nick Boninos handledare under armen på en allt mer uppgiven Anderson. 4-0 dröjde bara 2 minuter till och den här gången var det Scott Wilson som lyckades peta in pucken via Andersons ena ben från bakom kassen. Likt Ottawa s framfart i match 3 så var det nu Pittsburghs tur att gå till periodpaus med en 4-0 ledning och det var en helt klart välförtjänt sådan.När andra perioden sen drog igång så var det ett Ottawa utan Craig Anderson i målet, han ersattes istället av Mike Condon som lite lustigt nog kom till Ottawa från just Pittsburgh under 2016. Förhoppningen var att laget skulle få en nytändning och kunna bjuda upp till dans, men så blev det tyvärr inte. Istället fick de ovanligt alerta kommentatorerna se ett Pittsburgh som dominerade spelet med puck och stängde ner alla potentiella farligheter som Ottawa kunde tänkas komma med redan innan de fick en chans att utvecklas. Knappt två minuter in i andra perioden kom också 5-0 målet när Mark Streit spelade in pucken från sarghörnet till en omarkerad Matt Cullen mitt i slottet. Kort därefter kom kvällens KRASCH, åtminstone i Ottawa ögon sett, när Erik Karlsson klev av isen för att inte återvända något mer under resten av matchen.Period två slutade 5-0 och det var ett resultat som både Ottawa och Pittsburgh nog fick vara nöjda med för tillfället. Matt Murray fick bjuda på ett par räddningar men testades inte i närheten av lika mycket som han gjorde i match 4 och Pittsburghs försvarsspel var för första gången under slutspelet väldigt stabilt.Period tre tog vid där den andra slutade och Pingvinerna som inledde med en minut kvar av ett powerplay tuffade på likt ett ånglok i nedförsbacke med medvind. 50 sekunder tog det innan Phil Kessel fick pucken av Crosby, som bjöd på slutspelets kanske vackraste assist hittills, och Kessel behövde bara peta in 6-0 målet. Även matchens sista mål skulle komma i powerplay och den här gången var det Trevor Daley som dunkade in 7-0 med ett slagskott från blålinjen. Pittsburghfansen i arenan var överlyckliga och dom hemma i sofforna också. Spelarna på isen däremot klappade bara om varandra lite belåtet medans PSCHT ljudet av Ottawas luft som sakta hade pyst ur dem under hela matchens gång tillsist tystnade. Frågan är om Ottawa kan resa sig efter det här igen och kunna kämpa sig tillbaka i serien. Jag är skeptiskt till det jag, fast jag är ju inte helt objektiv heller.