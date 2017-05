Sidney Crosby missar minst en match mot Washington på grund av en hjärnskakning, men kan Pittsburgh hålla undan och avancera även utan sin kapten och bästa spelare?

Efter att fått en rejäl smäll mot huvudet under inledningen av match 3 mot Washington så är det nu klart att Sidney Crosby missar match 4 på grund av en hjärnskakning. Det är givetvis en väldigt hård smäll för Pittsburgh som redan har Kris Letang på skadelistan.Det finns väldigt få spelare i världen som gör så mycket för sitt lag som Sidney Crosby och få spelare som kan göra det som han gör på isen. Däremot så finns det också väldigt få lag som har en sådan bred trupp som Pittsburgh har. Ett Edmonton Oilers utan en Connor McDavid , eller ett Ottawa Senators utan en Erik Karlsson , eller till och med ett Washington Capitals utan en Alexander Ovechkin hade jag personligen räknat bort snabbare än vad jag skulle räkna bort ett Pittsburgh Penguins utan en Sidney Crosby.Pittsburgh är nämligen även utan Crosby i laget väldigt starka på center positionen. Med en Evgeni Malkin i toppform, en Nick Bonino som spelar bättre än någonsin och en Matt Cullen som 40 år gammal spelar som vilken 25 åring som helst så har pingvinerna väldigt starka ersättare för Crosby.Sett till produktionen så är det givetvis ett enormt tapp att Crosby med sina 11 poäng på 8 matcher inte kan spela. Däremot så är bredden i Pittsburgh inte bara stark när det gäller vilka namn man har i uppställningen. Produktionen har under hela säsongen och i synnerhet nu i slutspelet varit enorm genom hela laget. Malkin toppar poängligan med 15 poäng på 8 matcher, följd av Phil Kessel med 12 poäng och även Jake Guentzel har samlat på sig 10 poäng i slutspelet. Faktum är att bara 2 av de 20 utespelarna som varit med i laget under minst en slutspelsmatch inte har plockat några poäng alls.Det som blir avgörande för Pittsburghs eventuella framgång i slutspelet är inte minst att produktionen framåt måste fortsätta vara hög även utan Crosby. Med Letang borta under resten av året och när Crosby förmodligen missar resten av serien mot Washington så måste Malkin, Kessel, Bonino och Guntzel fortsätta att plocka poäng.I serien mot Washington så blir match 4, som spelas i natt klockan 01.30, oerhört viktig. Med en vinst så har Pittsburgh 3 matchbollar mot Capitals och då talar inte mycket för att man ska tappa serien. Nyckeln till en vinst i natt är förutom produktionen framåt att Marc-André Fleury måste storspela ännu en gång och att Pittsburgh fortsatt måste våga offra både liv och lem för att täcka skott.