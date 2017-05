Dramatik i match ett

Under natten var det äntligen dags för den första finalmatchen i Stanley Cup 2017 och det bjöds på drama som till och med hade fått Shakespeare att sätta i halsen.

Inledningen av den här drabbningen började med en intensiv press från Nashvilles sida och bortalaget hade ett par hyfsade farligheter som dock kunde avvärjas av Matt Murray i pingvinernas kasse. Momentumet växte sig allt starkare och drygt tio minuter in i perioden fick gästernas P.K Subban ett bra läge vid blå och med några snabba skär in i banan pricksköt han 0-1 till sitt Predators, åtminstone vad alla trodde. Staben i Pittsburgh valde att göra en coach challenge för en offside på Filip Forsberg i sekvensen före och efter att domarna tittat på reprisen valde de, även till undertecknads förvåning, att döma bort målet för just offside. Ett horribelt beslut !Efter detta tappade Nashville mycket av sin energi vilket ledde till att Penguins kunde ta över. En god möjlighet till att ta ledningen presenterade sig när man fick ett 5 mot 3-läge när både Järnkrok och Neal i Predators drog på sig utvisningar. Till en början var spelet i detta powerplay trevande men när Evgeni Malkin fick fritt skottläge och avfyrade sitt slagskott så var 1-0 ett faktum. Det dröjde inte länge före vi hade 2-0 på tavlan efter att Chris Kunitz, med en fantastisk passning, hittade en sopren Conor Sheary på bortre stolpen. Perioden hann inte ens ta slut, rättare sagt med 16 sekunder kvar, före 3-0 kom efter självmål av Mattias Ekholm . Tungt för gästerna med andra ord.Andra perioden blev lite av ett sömnpiller, trots att Nashville kunde få lite kontakt när de spräckte Murrays nolla i powerplay när Ryan Ellis hittade nätet. Mest häpnadsväckande var att pingvinerna först inte noterades för något enda skott mot Pekka Rinne före det senare korrigerades till ett skott på mål. Om den andra perioden var ganska tråkig så bjöds vi på helt annan dramatik i period tre. Predators tryckte på och 3-2 kom tillslut genom Colton Sissons, även detta i powerplay. Tre minuter senare, med 6:31 kvar på klockan, så kom också kvitteringen till 3-3 när Frederick Gaudreau fick in pucken. Nu var många inställda på att det skulle bli förlängning men Penguins ville annorlunda. Med 3:17 kvar av ordinarie tid slet sig Jake Guentzel till ett bra läge på högerkanten efter fint förarbete av den evigt unge Matt Cullen . Den talangfulle Guentzel gjorde inget misstag utan satte 4-3 med ett rappt handledskott. Nashville jagade sedan frenetiskt för att nå ytterligare en kvittering men när Nick Bonino gjorde 5-3 i öppen bur var allt avgjort. 1-0 i matchserien till Pittsburgh Penguins.1. Målet som blev bortdömt skulle aldrig ha blivit det. Forsberg var absolut inte offside och det tråkiga med detta domslut är att alla som tror på konspirationen att NHL favoriserar Penguins nu får rejält med vatten på sina kvarnar.2. Man kan aldrig spela på ett resultat i en final med spelare av den här kalibern. När man tappar ledning 3-0 till 3-3 så visar det på att man kanske var lite väl självsäkra och började spela slarvigt, tur att det löste sig trots allt.3. Penguins visar sin bredd när ungtuppar som Sheary och Guentzel gör viktiga mål. Även gästande Predators visar detsamma när en spelare som Colton Sissons gör en stark insats som förste center i skadade Ryan Johansens frånvaro.