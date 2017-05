Fem anledningar till varför bucklan hamnar i Pittsburgh

I natt dundrar finalserien igång och det är kanske mer svårtippat än någonsin när de regerande mästarna möter finaldebutanterna. Men i mina ögon finns det fem faktorer som gör att pokalen återvänder till Pittsburgh.



Vi börjar från början med det kanske mest självklara och samtidigt mest uttjatade argumentet, nämligen rutinen. Pittsburgh är i samma sits som många gånger förr och tillskillnad från Nashville har man gått segrande ur finalen två gånger om med åtminstone en liknande kärna i laget. Precis som San Jose Sharks gjorde förra året så kommer nog Nashville att känna en skillnad från resten av slutspelet när de väl befinner sig i finalen för första gången. Visst det är både motiverande och galet spännande att vara i final, men när man väl är där så rycks man lätt med i allt runt omkring.Den andra faktorn till varför jag tror att Pittsburgh tar hem det här stavas Matt Murray . Murray har sedan sin återkomst spelat med samma lugn som under fjolårets slutspel, hans positionering i målet och förmåga att följa med i spelet även när pucken befinner sig 50 meter bort är oerhört bra. Dessutom har han en chans att skriva in sig i historieböckerna som en av de första målvakterna att inte bara vinna under sin rookiesäsong och säsongen efter det, utan även bli den första målvakten att vinna två år i rad under lönetakseran.Den tredje och kanske mest självklara anledningen i mångas ögon består av två hockeygiganter som inte bara tävlar mot sina motståndare utan även mot varandra. Evgeni Malkin och Sidney Crosby toppar just nu slutspelets poängliga med 24 respektive 20 poäng. Båda har kammat hem varsin Conn Smythe trofé och tävlar nu mot varandra om vem som ska få lyfta den andra. Samtidigt så har dem en oerhört bra kemi på isen och unnar varandra all framgång. De kompletterar varandra i ett oerhört giftigt powerplay och kommer givetvis att ha en extremt avgörande roll i finalserien.Den fjärde anledningen och i mina ögon den kanske mest avgörande är just fjärde kedjan. Pittsburgh har ett lag med storstjärnor och poängplockare som stjäl rampljuset, men i deras skugga lyfter den energiska och hårt slitande fjärde linan laget till högre höjder. När Nashville kastar in sin fjärdekedja på isen så är det ofta för att toppspelarna ska få hämta andan. I Pittsburgh kan man inte bara låta spelare som Crosby och Malkin få vila upp sig utan man kan även etablera ett tryck i offensivzon, sätta press på och få motståndarna ur balans när fjärdekedjan hoppar över sargkanten.Den sista och femte anledningen är Pittsburghs powerplay. Oavsett hur matchen har sett ut och oavsett vad ställningen är så kan Pittsburghs kombination av Crosby, Malkin, Kessel, Schultz och Guentzel vända matcher på två minuter. Om Nashville inte kan hålla sig utanför utvisningsbåset så kommer man inte heller att hålla Pittsburgh utanför målprotokollet.Däremot ska det sägas att inget är avgjort innan ett lag vinner för fjärde gången. Det är en serie på sju matcher och allt kan hända, men det ska mycket till för att Pittsburgh faller i finalen. Om du som läser det här nu inte håller med mig så fine, alla har rätt till sin egen åsikt och det är bara tiden som kan visa hur det här verkligen slutar. Med det sagt så säger jag ändå att Pittsburgh mest troligt kommer att få åka vinnarbuss genom staden i år igen.