Guentzel - den avgörande faktorn

Pittsburgh tog ett rejält grepp om matchserien när man under natten besegrade Nashville med 4-1. Stor matchvinnare var Jake Guentzel med sina två mål.

Match nummer två började likt den första med en stark press från gästande Nashville . Det var även laget från Tennesse som skulle ta ledningen i det här mötet efter ett fantastisk solonummer av Pontus Åberg. På en spelvändning fick han pucken i hög fart och med en fräck fint rundade svensken Olli Määttä före han sprätte upp pucken bakom en sprattlande Matt Murray i kassen.Hemmalaget verkade dock inte ta målet på alltför stort allvar och några minuter senare var det kvitterat efter att pucken letat sig in under armen på målvakten Pekka Rinne. Målskytt var slutspelets joker nummer ett, Jake Guentzel. Detta var amerikanens 11:e mål i årets slutspel vilket är en tangering av Jeremy Roenicks målrekord för en rookie i NHL :s slutspelshistoria. Inga fler mål gjordes under matchens första 20 minuter och lagen gick alltså till pausvila med ställningen 1-1 på tavlan.Den andra akten bjöd inte på några mål trots flera möjligheter från båda håll. Nashville hade de vassaste chanserna att ta ledningen men tack vare en strålande Matt Murray mellan stolparna kunde pingvinerna hålla tätt.Lagens fans hann knappt sätta sig i stolarna för att se den tredje perioden innan målsirenen började ljuda. 10 sekunder tog det då Pekka Rinne släppte en retur rakt ut och självklart var det Jake Guentzel som smackade dit 2-1 till Penguins. Efter detta verkade luften gå ur Nashville och 3-1 kom kort därefter genom ett självmål följt av 4-1 där Evgeni Malkin satte ett välplacerat skott i målvaktens vänstra kryss. Detta fick Pekka Rinne att kasta in handduken och gästerna genomförde ett målvaktsbyte. En stund senare skickade pingvinernas Patric Hörnqvist in ytterligre ett mål men detta underkändes helt korrekt för offside. Resultatet 4-1 höll sig fram till slutsignalen och därmed har Pittsburgh skaffat sig 2-0 i matcher när serien nu åker till Nashville för match 3 på lördag och match 4 på söndag.1. Vikten av en het målvakt är viktig i en final och hetast av de två har definitivt Matt Murray varit. Den unge amerikanen har varit betydligt mer stabil än sin nemesis Pekka Rinne som inte alls varit bra hittills. På två matcher har finländaren släppt in åtta mål - bedrövligt.2. Nashville var duktiga på en sak i den här matchen och det är lagets penalty kill. Man gav verkligen inte pingvinerna någon tid till att ställa upp och de få skott som avlossades blockerade man effektivt.3. Trots vinsten behöver Penguins bli betydligt bättre i tekningscirkeln då man blivit totalt överkörda i den kategorin. Redan mot Ottawa var det här ett problem och tekningar kan ofta spela en avgörande roll - även om det inte gjort det hittills i den här matchserien.