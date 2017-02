Mest oförtjänta vinsten på säsongen

Pittsburgh Penguins hade inte många rätt i nattens NHL match mot Carolina Hurricanes, men det dom hade var förmågan att göra mål.

Efter drygt två minuter av första perioden hade Pittsburgh visat framfötterna och tagit en snabb 1-0 ledning genom Scott Wilson som höll sig på tårna framför Carolina målet. Efter det så var det dock inte mycket som stämde längre. Pittsburgh slappnade av, dom tappade intensiteten, fokuset och framförallt viljan. Crosby såg trött ut, Phil Kessel såg frustrerad ut och Malkin, ja han såg helt förvirrad ut. Han gled mest runt på isen ointresserad och grining, tog en utvisning för hooking och sen ännu en utvisning för high-sticking direkt efter den första.Dom enda i Pittsburgh som faktiskt såg ut att vilja ge sitt yttersta på isen var Ian Cole och Matt Murray och det kan Pittsburgh vara oerhört glada för. Under första perioden fick Murray agera räddare i nöden och räddade 13 skott och hjälpte laget att överleva 2 av 3 boxplay situationer. Det enda målet som slank in bakom honom var under spel i Pittsburghs andra raka boxplay i samband med Malkins båda utvisningar. Då höll sig Jeff Skinner framme och kunde till sist lyfta in 1-1 bakom Murray.Pittsburgh hade förvisso pucken en del och kastade iväg några skott på mål, men en oroväckande stor del av spelet dominerades av Carolina. Hurricanes spelarna tacklades mer, dom vann närkamperna, dom åkte skridskor och tog skott offensivt och täckte skott defensivt. När första perioden äntligen tog slut så kändes det som en lättnad. En lättnad som tyvärr blev kortvarig då andra perioden inleddes likadant som den första slutat.Carolina drev spelet framåt i våg efter våg, men en jätte till Matt Murray vek sig inte en centimeter. Malkin drog på sig ännu en utvisning genom att lyfta ut pucken i publiken och spelmässigt så ville det sig bara inte. 10 minuter in i andra perioden var ställningen trots allt 1-1 och Pittsburgh hade äntligen lyft blicken från isen och börjat åka skridskor. Förvisso drog Crosby på sig en helt onödig utvisning för slashing i ren frustration, men om något så visade han iallafall lite känslor.När det slutligen var Pittsburgh som fick med sig en utvisning som det inte var mycket snack om så lyckades man äntligen etablera någon form av press offensivt. Detta ledde till ännu en utvisning när Viktor Stålberg slog klubban ur händerna på Patric Hörnqvist och ett 5 mot 3 spel i dryga minuten. En chans var också allt som behövdes då just Crosby höll sig på rätt plats och styrde in 2-1 målet på en snärtig handledare från Phil Kessel med knappt fyra minuter kvar av andra.I tredje perioden kunde Pittsburgh lugna ner spelet lite och Carolinas jätteoffensiv avtog en aning. Äntligen kunde man hoppas lite och när en ganska händelselös tredje period fick uppleva Carl Hagelins snabbhet så höll sig en något mindre förvirrad Malkin framme och slog in 3-1 till Pittsburgh. Resten av matchen var bara att spela av och Carolina som ägde spelet i 40 av 60 minuter fick se sig besegrade för femte gången i rad.Det var kanske den mest orättvisa segern för Pittsburgh i år. Spelet fanns inte där, snabbheten var i stort sett obefintlig och allt det som var lagets kännetecken under slutspelet ifjol var som bortblåst. Det enda som Pittsburgh gjorde rätt var att dom gjorde mål och att Matt Murray kanske gjorde sin bästa match för säsongen. Det här behöver dock inte vara något dåligt, tvärtom så visar det att Pingvinerna kan vinna även på dåliga dagar och med tre dagars uppehåll till nästa drabbning finns det gott om tid för att analysera spelet och ladda om. Något som är ett måste inför utematchen på Heinz Field mot Philadelphia Flyers nu på lördag natt.