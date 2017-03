Pens VS Jets: Grisigt, gnälligt och galet

Fem mål, två slagsmål och över fyrtio utvisningsminuter och då hade det bara spelats 16 minuter.

Det var minst sagt en vildsint och galen tillställning när pucken släpptes mellan Pittsburgh Penguins och Winnipeg Jets igår natt. Redan i matchens andra byte så var det dags då Evgeni Malkin gav Jets kaptenen Blake Wheeler chansen att ge igen för gammal ost. Om ni inte minns det så hade Malkin en något sen och en något hög tackling på just Wheeler i förra mötet lagen emellan. Uppgörelsen blev dock kort och inte särskilt intensiv, men redan innan pucken har hunnit landat på isen så var det dags för ännu en fight.Denna gång var det ett riktigt tungviktsmöte när både Tom Sestito, som kallats upp från AHL för just sånt här, och Chris Thorburn kastade handskarna. Nu så haglade smällarna ner från båda håll och just när man trodde att dom tröttnat så fick dom ny energi igen.Winnipeg fick nog en liten energikick av de båda fighterna för bara någon minut senare så snärtade Shawn Matthias upp laget till en 1-0 ledning med en vacker backhand. Pittsburgh vaknade tydligen till av att ligga under och svarade dock direkt genom Nick Bonino som bara 25 sekunder senare gjorde 1-1.Sen så öppnade matchen upp sig en del. Knappt sju minuter in så drabbades Pittsburgh av ett matchstraff. Återigen var det Tom Sestito som var skyldig då han smällde in Winnipegs Toby Enström med huvudet före i sargen. Två minuter senare tar Jets återigen ledningen till 2-1, men även denna gång ger Pittsburgh svar på tal genom Evgeni Malkin som knappt tre minuter senare gör 2-2. Winnipeg skulle dock få sista ordet i första perioden. Det kom i form av Dustin Byfuglien som slog in 3-2 med mindre än fyra minuter kvar till pausen.Andra perioden tog vid där den första slutade och tempot vara högt, närkamperna var tuffa och stämningen var inte direkt vänlig. Nästa mål kom däremot inte förens drygt nio minuter in då Justin Schultz hamrade in 3-3 i spel 5 mot 3. Nu vred pingvinerna upp tempot ytterligare och Winnipeg fick slita för att försöka hänga med. 3-4 kom bara 30 sekunder senare när Nick Bonino gjorde sitt andra mål i matchen och 30 sekunder efter det så gjorde Evgeni Malkin sitt andra och lyfte laget till en 3-5 ledning. I slutet av andra fick Pittsburgh ännu ett powerplay och Nick Bonino gjorde då sitt andra hattrick i karriären. 6-3 skrevs resultatet efter två perioder.När tredje perioden drog igång så märktes det ganska snart att luften hade gått ur Winnipeg och tempot var betydligt lägre än tidigare i matchen. Pittsburgh gjorde sig ingen brådska med pucken och Winnipeg orkade inte riktigt ha samma forechecking mentalitet längre. Allt som allt var tredje perioden ganska så händelselös och ett riktigt sömnpiller i jämförelse med första och andra. Ett mål för vardera lag blev det ändå. Först var det Pittsburghs unge Jake Guentzel som styrde in 7-3 och med mindre än två minuter kvar så reducerade Winnipeg till 7-4 genom Marko Dano.