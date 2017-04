Pittsburgh - Columbus

Pittsburgh har fått en flygande start på slutspelet och tog ett järngrepp om matchserien med en 4-1 seger i natt för att följa upp efter deras 3-1 seger i tisdags.



Men det var långt ifrån två självklara segrar för Pittsburgh innan matchstart och Columbus inledde starkt i både match ett och två. Pittsburgh spelade lite försiktigt och hade en tydlig respekt för det tyngre och tuffare Columbus. Match ett tog dock en snabb vändning efter att Pittsburgh lyckats göra både 1-0 och 2-0 under de första 4 minuterna av andra perioden och luften gick då helt ur Columbus.Match två inleddes på samma sätt som match ett och Columbus tog initiativet direkt vid nedsläpp. Dom var först på puck, hårdare i närkamperna och dominerade skott på mål statistiken genom att få iväg 7 skott på Marc-Andre Fleury innan Pittsburgh lyckats få iväg ett enda.Det enda som saknades för Columbus var det där sista lilla extra som behövs för att vinna matcher. Man lyckades alldeles för dåligt med att ta sig in till de riktigt farliga områdena i offensiv zon utan fick nöja sig med skott utifrån. Puckarna ville inte heller studsa Columbus väg och Fleury som startat i båda matcherna efter att Matt Murray linkade av från isen under uppvärmningen till match ett har storspelat.Pittsburgh tog till skillnad från Columbus tillvara på sina chanser och i match två behövdes det bara ett skott för att ta ledningen med 1-0. Självklart var det Sidney Crosby himself som höll sig framme för att slå in ledningsmålet som också var det enda målet under en annars fartfylld men relativt händelselös period.Under andra perioden lyfte Penguins sitt spel och med ledningen i ryggen gav dom sig in i fler närkamper, vann puck i mittzon och började sätta press på Columbus genom att få iväg lite skott på mål. Columbus gav dock inte upp utan lyckades på en snabb kontring lyfta in 1-1 målet genom ett skott av Brandon Saad . 1-1 stod sig däremot, till Columbus förtret, inte särskilt länge då Jake Guentzel snärtade in 2-1 på en snabb spelvändning bara 51 sekunder senare och Pittsburgh tog återigen med sig en ett måls ledning till periodpaus.I tredje perioden märktes Pittsburghs slutspelsrutin av och man lyckades mycket effektivt med att hålla pucken inom laget och tvingade då Columbus att jaga runt efter den över hela isen. Snart tröttnade Blue Jackets spelarna och Penguins kunde efter ett Powerplay trycka in 3-1 målet genom Evgeni Malkin. Med 3-1 i ryggen fick Pittsburgh också en ny energiboost och tog över spelet mer och mer samtidigt som klockan tickade på för Columbus.Med ungefär 2 minuter av matchen kvar plockades Sergei Bobrovsky av och Columbus satsade allt med 6 utespelare på isen. Tråkigt nog för dom så lyckades dom inte komma närmare än några halvfarliga chanser och till sist kunde Patric Hörnqvist sätta avgörande 4-1 i tom kasse. Det står nu 2-0 i matcher till Pittsburgh och om inte Columbus kan börja producera framåt på hemmaplan nu på söndag så kan det här bli en riktigt kort matchserie.