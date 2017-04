Pittsburgh - Columbus: Klappat och klart

Efter att ha misslyckats med att svepa matchserien med 4 raka vinster så vände Pittsburgh hem till PPG-Paints Arena och väl där var det inte mycket snack om saken.



Först och främst all heder åt Columbus Blue Jackets som innan säsongen inte ens var tippade att ta sig till slutspelet överhuvudtaget. Dom bjöd verkligen upp till kamp och som dom gjorde det också. Pittsburgh fick ingenting gratis i den här matchserien och även om sista matchen nu slutade 5-2 så ger det inte en helt rättvis bild av hur serien har sett ut.Pittsburgh fick en flygande start med 3 vinster i rad och redan då kändes det nästan avgjort. Men om vi ser på matcherna i sig så var det inga lättköpta vinster. Redan från minut ett i match ett så kom Columbus ut med en jävligt kaxig attityd. Dom smällde på, dom åkte mer skridskor än vad dom gjort under hela grundserien och dom kastade puckar mot målet från alla hörn och kanter av isen. Dom var egentligen precis så bra som Columbus kan vara under den största delen av tiden. Problemet var bara det att Pittsburgh var lite bättre.Pittsburgh gjorde nämligen det som dom har gjort hela säsongen rakt igenom. Dom producerade och ibland kom det från ingenstans. Columbus kunde ha haft pucken i offensiv zon i 3-4 minuter och fått iväg 6-7 skott på mål, men plötsligt fick Pittsburgh en klubba på pucken och bara sekunder senare låg den i maskorna bakom Bobrovsky. Pittsburgh spelade smart, med snabba spelvändningar och med väl genomtänkta styrningar djupt nere i Columbus zonen. Men framförallt så höll dom huvudet kallt.Tortorella och kompani kan nämligen säga vad dom vill så här på efterhand, men i match ett ville man smälla på ordentligt, man ville skaka stjärnorna och provocera fram onödiga utvisningar och tvinga Pittsburgh att spela Columbus hockey. Några kanske skulle påstå att det är ett fult spelande lag, eller grisig hockey, men jag menar på att man inte hade något annat val. Om Columbus skulle ha en chans i den här serien så var det den fysiska vägen man var tvungna att vandra.Men inga tacklingar i världen, inga sena fullföljningar eller crosscheckingar efter avblåsning lyckades få Pittsburgh ur balans. Dom var orubbliga helt enkelt och efter 3 vinster i rad så pressades Columbus upp mot repen ordentligt. Då gjorde dom precis det där som dom försökt att göra i matcherna 1 till 3. Dom gjorde mål och äntligen mer mål än vad Pittsburgh lyckades mata in bakom Bobrovsky. Efter att bara ha gjort 1 mål framåt i både match ett och två så lyfte faktiskt produktion redan i match tre där Columbus gjorde 4 mål framåt och föll först efter förlängning.Men i match fyra så visade Columbus att dom inte hade gett upp. Dom kom ut med fart och kastade in både 1, 2 och 3 mål innan Pittsburgh fick upp farten. Tillskillnad från i de andra matcherna så lyckades man också svara när Pittsburgh väl började vända spelet till deras fördel. För det var så resten av serien verkligen såg ut. Under långa perioder av spelet så var det Columbus som pressade på, som hade mest tid i offensiv zon och mest skott på mål, men sakta och säkert så rullade pingvinernas motor igång och i tredje perioden var det nästan alltid Pittsburgh som styrde och ställde.Just det har också varit en avgörande faktor för coach Sullivans och Pittsburgh Penguins framgångar. Man är ett 4 perioders lag. Ingen slutar att åka skridskor, ingen slutar ta skott eller slutar att jobba hem när man ligger under med 3 mål i sista perioden. Pittsburgh har jobbat hela vägen in i kaklet i år och det är något som kommande motståndare måste vara beredda på. Matchen är aldrig slut förens den är slut.