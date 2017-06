Pittsburgh en vinst ifrån pokalen

Pittsburgh tog tillbaka ledningen i finalserien genom ren och skär dominans i nattens match 5.

Efter två kallduschar i rad för Pittsburgh så var hoppet för Nashville i högsta grad levande inför finalseriens match 5 på plats i Pittsburgh. En hel del press låg på Matt Murray s axlar efter att han varit ovanligt skakig två matcher i rad och Pittsburgh verkade ha tappat förmågan att kunna bryta igenom mittzonen för att komma in i anfallszonen med fart. Nashville gjorde allt rätt på hemmaplan och lyckades hämta upp 2-0 underläget i serien för att inte bara göra saker mer spännande, utan också för att visa världen att dom fortfarande kunde vinna det här.Men i match 5 så var det Pittsburgh som inledde bäst och lyckades inte bara med att ta sig in i anfallszonen med fart utan lyckades göra det med pucken under kontroll också. Crosby och Malkin såg hungriga ut och ingen verkade kunna stoppa dom när dom swischade fram genom mittzonen för att dribbla sig förbi både en och två spelare.Det första målet kom också det oerhört fort. Efter att just Sidney Crosby både hakades och trippades på samma gång som han ändå lyckades snärta iväg en puck i stolpen så åkte Nashville på en utvisning. Det efterföljande powerplayet var precis det som Pittsburgh behövde och efter att Crosby och Hörnqvist spelat pucken fram och tillbaks så levererade Crosby upp den till Justin Schultz som med ett snabbt skott satte 1-0 mellan benen på Pekka Rinne. Matchen var inte två minuter gammal än och publiken fick redan jubla.I matcherna borta i Nashville hade Pittsburgh i det här läget fallit tillbaka och kanske lyft foten från gaspedalen lite väl mycket, men inte i natt. Bara 5 minuter efter det första målet så hittar Trevor Daley fram till Chris Kunitz som i sin tur frispelar Brian Rust som kommer flygande genom slottet och tjusigt lyfter in 2-0 genom ett backhandskott. Matchen fortsätter sedan i ett högt tempo och Nashville hittar tillbaka in i spelet och vinner lite momentum genom ett halvbra powerplay halvvägs in i perioden. Matt Murray står emot ett par dugliga chanser och precis när klockan håller på att ticka ner mot noll så hittar pucken fram till Phil Kessel som trampar in över den offensiva blålinjen. Där väntar han och väntar och väntar precis så pass mycket att han kan spela tillbaka pucken till Evgeni Malkin som med ett direktskott slår in 3-0 målet samtidigt som klockan visar att det är 10 sekunder kvar av första.Den andra perioden tog sen vid där den första slutade och pingvinerna kom ut med ett självförtroende i spelet som definitivt saknades under match 3 och 4 i Nashville. Återigen kopplade man greppet om spelet tidigt mycket tack vare det underbara spelet av Pittsburghs supercentrar Crosby och Malkin. Den här gången gick det faktiskt ännu snabbare än i första perioden och efter en fantastisk backhandpassning av Crosby och med lite hjälp av ett slarvigt försvarsspel kunde Conor Sheary förgylla sin egen födelsedag genom att snärta in 4-0 målet efter bara 1 minut och 20 sekunders spel. Grattis Conor.Pittsburgh var däremot långt ifrån färdiga och fortsatte att pressa på, i natt gav man svar på tal när Nashville började smälla på med tunga tacklingar och efter att Pekka Rinne byttes ut efter första perioden så fick inte Juuse Saros hålla varken nollan, ettan eller tvåan han heller. 5-0 Pittsburgh signerades Phil Kessel som fick pucken i slottet av Olli Maatta och snärtade iväg en handledare över benskyddet på Saros. 6-0 kom med ungefär fyra minuter kvar av andra och var en riktig godbit. Ron Hainsey undvek en tackling i egen zon och spelade upp pucken till Phil Kessel som hittade fram till Malkin som i sin tur trampade in över blålinjen för att sen lyfta tillbaka pucken till Ron Hainsey som från en meters avstånd bara behövde stöta in pucken över mållinjen. Om Nashville hade kunnat så skulle de efter 6-0 målet troligen velat göra sitt andra målvaktsbyte för matchen, men Saros lyckades med att hålla pucken borta från målet under resten av perioden och 6-0 stod sig in i tredje.I den tredje perioden sjönk tempot en aning och det kände lite som att båda lagen bara ville spela av matchen. Efter en lite rörig situation i Nashvilles försvarszon fick vi däremot se att Nashville inte bara kommer att lägga sig på ryggen i match 6. Inte en utan två, förvisso mindre men ändå intensiva slagsmål bröt ut och Nashville visade lite jävlaranamma, men belönades bara med att hamna i numerärt underläge. Därefter dog matchen i princip ut helt, undantaget en två minuters sekvens där Nashville hade lite tryck i anfallszonen. Varken Pittsburgh eller Nashville matchade sina bästa spelare utan valde att vila upp dem inför match 6, något som kanske var klokt med tanke på att matchen redan var avgjort. Matt Murray fick hålla nollan för första gången i finalserien och förtjänar en eloge även fast han inte testades särskilt mycket i nattens match.