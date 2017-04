Pittsburgh - Washington: Inte vackert men jävligt bra

Pittsburgh och Washington drabbade samman för första gången i slutspelet i natt och Sidney Crosby visade att han är bäst när det gäller.

För första gången sedan år 2001 så möttes Presidents trophy vinnarna och tvåan i grundspelet i en slutspelsmatch och denna gång var det faktiskt tvåan som gick vinnande ur drabbningen. Pittsburgh kom till matchen stärkta av Chris Kunitz återkomst till uppställningen och var taggade till tänderna. Matchen inleddes dock lite försiktigt och båda lagen spelade ganska passivt innan det äntligen lossnade i andra perioden.I alla matcher som Washington och Pittsburgh har spelat mot varandra sedan Crosby och Ovechkin kom till NHL så har matchen i matchen dem emellan varit lika stor som själva matchen. I natt visade dem varför. Efter en ganska händelselös första period så stormade Pittsburgh ut i andra perioden och tog ledningen 12 sekunder efter att pucken släpptes. Sidney Crosby satte 1-0 med en handledare från ena tekningscirkeln och Holtby hann inte riktigt med när pucken swischade förbi strax ovanför plockhandsken. Bara 52 sekunder senare så var det dags igen och återigen var det Crosby som höll sig framme för att slå in 2-0 efter ett enormt förarbete av Patric Hörnqvist framför Braden Holtby Men som alltid när Crosby presterar så vill inte Ovechkin vara sämre och i slutet av andra perioden får han lite tid med pucken i anfallszonen och snärtar då in 2-1 med en ruggigt välplacerad handledare som smiter in över axeln på en hjälplös Fleury.Stärkta av det sena 2-1 målet så tog Washington över spelet mer och mer i tredje och sista perioden. 2-2 dröjde ungefär 8 minuter då Evgeny Kuznetsov blir frispelad av Matt Niskanen och kan slå in pucken i nätmaskorna. Efter kvitteringen blev det lite nerv i spelet igen och Washington pressar på för att ta ledningen. Då gör dock Pittsburgh det som dom är absolut bäst på. Ian Cole hittar med en lång passning upp till Scott Wilson som snabbt spelar fram pucken till Nick Bonino. Bonino stormar in mellan backarna i Washington, som står på tok för långt ifrån varandra, och lyfter in 3-2 bakom Holtby med drygt 7 minuter kvar av matchen.Sen började kriget för att hålla ledningen. Washington håller pucken inom laget och dominerar spelet. Skott efter skott stöts bort av Fleury som storspelar i kassen, alla med en Pittsburgh tröja på isen kastar sig för att täcka skott och Washington hittar helt enkelt inte den där lilla luckan dom så desperat söker efter. Ian Cole har nog aldrig varit lika öm efter en match i hela sitt liv och det kanske inte är så konstigt efter att ha täckt 8 av Pittsburghs total på 29 (!!) blockade skott. 3-2 skrivs tillsist slutresultatet och Washingtons fördel av hemmaplan är därmed i stort sett nollställd.Det var inte finlir och det var inte nödvändigtvis så att Pittsburgh var bättre i natt, men dom hade viljan och leder nu serien med 1-0 i matcher och det kan bara sammanfattas som jävligt bra. Nu gäller det dock att ladda om inför matchen på lördag för den här serien har bara börjat, men fortsätter den så här så kommer den att bli oerhört underhållande.