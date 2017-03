Sanslös vändning när Pittsburgh mötte Sabres

Pang, pang och pang sa det och Pittsburgh låg under med 0-3 mot Buffalo Sabres efter 20 minuters spel. Sabres förde spelet, hade 21 skott på mål i första perioden varav 9 innan Pittsburgh hade fått iväg ett, men sen hände något.





20 dåliga minuter hade följts upp av 20 bra minuter och hela Pittsburgh kände att det låg något i luften, men



Pittsburgh hade kunnat slappna av. En vändning från 0-3 till 3-3 är inte en vardag för något lag och inte heller för Pittsburgh Penguins. Men dom var inte färdiga riktigt än. Bara 45 sekunder efter 3-3 målet så var det dags igen. Conor Sheary spelar upp pucken till Brian Dumoulin, han spelar över den till Justin Schultz som tvärs igenom zonen hittar fram till Sheary igen som stöter in slutresultatet 4-3.



Matchen hade knappast kunna vara mer underhållande och mer galen än vad den var. Efter 20 minuter kändes det kört. Tack och godnatt, men ingen i Pittsburgh var nöjd med en förlust. Hela laget höjde sig och Marc-Andre Fleury visade att han fortfarande kan vara en av ligans bästa målvakter. Evgeni Malkin visade att han inte bara tjurar ihop när det går tungt och Conor Sheary visade att hans tidigare skador inte gjort honom sämre. Framförallt var matchen ett bevis på att man är villiga att slita för framgång i Pittsburgh och att man i år igen kommer att vara med och slås om Stanley Cup bucklan. Matt Murray fick lämna målet och gav plats åt Marc-Andre Fleury som sen spikade igen. Evgeni Malkin vaknade till och styrde laget framåt varje gång han hoppade ut på isen. Backarna började följa med in i anfallszonen och knappt 8 minuter in i andra gav det resultat. Malkin trampade in över blå snärtade iväg pucken till Phil Kessel på andra sidan av zonen som sen kastade in pucken till Justin Schultz som på sin egen retur styrde in 1-3 med skridskon. Drygt 5 minuter senare fick Pittsburgh chansen i powerplay och nu var det Schultz som hittade fram till Malkin som dunkade in 2-3 bakom Anders Nilsson i kassen.20 dåliga minuter hade följts upp av 20 bra minuter och hela Pittsburgh kände att det låg något i luften, men Buffalo tänkte inte bara vika ner sig. Tredje perioden inleddes lite försiktigt. Lagen kände på varandra och turades om att ha övertaget. Fleury stod emot allt som kastades emot honom och Anders Nilsson spelade strålande. Sen hände det. Med knappt 4 minuter kvar av matchen glider Mark Streit in med pucken över offensiv blålinje och tappar den, men Nick Bonino håller sig framme och får en klubba på den. Pucken studsar sen fram till en ensam Conor Sheary som snärtar iväg en handledare som via en Buffalo klubba fladdrar in mot målet. Framför Anders Nilsson står en ensam Jake Guentzel som på något underligt sätt får en klubba på pucken som sen singlar in i nätmaskorna. 3-3 var ett faktum men inte så länge till.Pittsburgh hade kunnat slappna av. En vändning från 0-3 till 3-3 är inte en vardag för något lag och inte heller för Pittsburgh Penguins. Men dom var inte färdiga riktigt än. Bara 45 sekunder efter 3-3 målet så var det dags igen. Conor Sheary spelar upp pucken till Brian Dumoulin, han spelar över den till Justin Schultz som tvärs igenom zonen hittar fram till Sheary igen som stöter in slutresultatet 4-3.Matchen hade knappast kunna vara mer underhållande och mer galen än vad den var. Efter 20 minuter kändes det kört. Tack och godnatt, men ingen i Pittsburgh var nöjd med en förlust. Hela laget höjde sig och Marc-Andre Fleury visade att han fortfarande kan vara en av ligans bästa målvakter. Evgeni Malkin visade att han inte bara tjurar ihop när det går tungt och Conor Sheary visade att hans tidigare skador inte gjort honom sämre. Framförallt var matchen ett bevis på att man är villiga att slita för framgång i Pittsburgh och att man i år igen kommer att vara med och slås om Stanley Cup bucklan.

