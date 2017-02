Sidney Crosby passerar 1000 poäng i 4-3 vinst

Det fanns egentligen inget snack om saken inför nattens NHL match mellan Pittsburgh Penguins och Winnipeg Jets. Sidney Crosby hade 999 poäng och han skulle ha en hel match på sig för att försöka nå 1000. Han behövde 7 minuter och han var inte klar där.

För ganska exakt 20 dagar sedan blev Sidney Crosby hedrad av NHL då han var en av dom som valdes ut till ligans 100 bästa spelare genom tiderna, men i natt så skrev han in sig själv i en ännu mer exklusiv klubb. Sidney Crosby’s 1000:e poäng på 757 spelade matcher gjorde honom inte bara till den 86:e spelaren någonsin som lyckats med detta utan det betydde också att han nu är den 12:e snabbaste spelaren som kommit upp i ett fyrsiffrigt antal poäng. Värt att notera är att han dessutom är den spelare som gjort sitt 1000:e poäng allra snabbast under 2000-talet.Att just Crosby skulle bli den 86:e spelaren som gjort 1000 poäng känns också så ofantligt rätt. Sidney Crosby som förvisso alltid förknippas med nummer 87, som inte bara är hans tröjnummer, utan också hans födelseår och hans födelsedatum på det året har dock alltid haft en förmåga att lyfta sitt spel till snäppet högre än vad man kan förvänta sig. Att number 87 därför blir mr 86 symboliserar på ett sätt hela Crosbys karriär.Sättet han uppnådde 1000 poäng på var även det på ett typiskt Sidney Crosby sätt. Han hämtade inte upp pucken bakom det egna målet för att göra något osannolikt eller galet 1000:e poäng. Nej, Sidney Crosby gjorde det som Sidney Crosby alltid gör. Han spelade sitt spel. Han kämpade själv till sig pucken i offensiv zon och med sin nästan obehagligt knivskarpa blick serverade han en helt fristående Chris Kunitz som då snärtade in sitt 250 mål någonsin, en sak som lite tråkigt nog inte kunde ha hamnat mer i skymundan än just i natt.Men matchen var trots Sidney Crosbys bragd långt ifrån avgjord. Även fast Pittsburgh genom Evgeni Malkins och sedan Chris Kunitz mål hade en 2-0 ledning så bet sig Winnipeg kvar i matchen. De betydligt tyngre och större motståndarna tvingade Pittsburgh till ett fysiskt spel, ett spel som dom i ärlighetens namn inte hade en chans att vinna.Pittsburgh förlorade också två av sina bästa försvarare tidigt i matchen när både Justin Schultz och Olli Maatta tog emot ett par obehagligt tunga tacklingar och laget fick sedan rotera på enbart 4 backar. Något som ledde till att Winnipeg kunde ta över allt mer av spelet. Att 2-1 målet skulle dröja ända tills andra periodens slutskede berodde nästan enbart på att Fleury storspelade i målet. Tillsist fick han tyvärr ge vika för Patrik Laine som ensam vid bortre stolpen slängde in 2-1.I tredje perioden höll Winnipeg taktpinnen i ett järngrepp och varken Sidney Crosby eller Evgeni Malkin lyckades bryta igenom försvaret. Istället blev det efter drygt 4 minuter av tredje 2-2 och 4 minuter senare 3-2 och fördel Winnipeg. Pittsburgh såg sanslöst trötta ut och hade svårt att hålla pucken på rätt sida av isen under en lång tid av matchen, men efter en riktigt tung och lite småful tackling av Malkin i mitten av tredje så tände laget till igen. Ungefär 13 minuter in i sista perioden så lyckades Sidney Crosby få med sig en utvisning och Pittsburghs powerplay gjorde ingen besviken. Patric Hörnqvist stod som en orubblig staty framför målvakten Hellebuyck som aldrig fick se en skymt av Phil Kessel s 3-3 mål som susade upp i bortre krysset. Ett resultat som sedan stod sig perioden ut och förlängningen var ett faktum.Och vilken förlängning det blev! Spelet gick som alltid med det nya 3 mot 3 förlängningarna i hyperfart. Winnipeg hade både en och två chanser att avgöra men Fleury, stolpar eller klubbor kom alltid i vägen. Istället slutade matchen på ett så passande sätt som den bara kunde. Evgeni Malkin fångar upp en lång passning från Kris Letang på offensiv blålinje och trampar in mot kassen, lurar med sig sin försvarare mot hörnet och spelar in pucken till ingen annan än just Sidney Crosby som slår in slutresultatet 4-3 och därmed sitt 1002:a poäng i karriären.