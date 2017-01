Spelade som mästare

Pittsburgh Penguins visade vart skåpet ska stå när dom gästade Carolina Hurricanes i nattens NHL.





Inledningsvis så uppfylldes också alla förväntningarna på en gång. Carolina kom ut i ett rasande tempo och ägde dom första sju eller åtta minuterna av matchen och Pittsburgh kunde bara tacka



Knappt 12 minuter in i första perioden så slarvade Carolina försvaret och kastade iväg pucken till en ising. Pittsburgh fick in pigga ben på isen och lyckades då etablera press i anfallszon, något som till sist tvingade en helt slutkört Teuvo Teravainen att försöka lobba ut pucken ur zonen. Men



Den andra perioden inledde där den första avslutades, nämligen med ett lite långsammare Carolina och ett Pittsburgh som ständigt lyckades få med sig pucken framåt och det skulle inte dröja länge innan det skulle ge resultat. Knappt 7 minuter in i perioden så trycker Carl Hagelin in 2-0 mellan benen på Cam Ward efter en retur på ett skott från blå. Ungefär 5 minuter senare är det dags igen då pucken studsar ut till en omarkerad Conor Sheary som slår in 3-0. 4-0 kom bara 20 sekunder senare då Chris Kunitz petar in en puck ungefär en sekund innan domaren hinner blåsa av för att pucken är blockerad.



Efter 4-0 målet var frustrationen tydlig bland Carolina spelarna och inte minst syntes det på



Den tredje perioden såg även den nästan likadan ut, Carolina lyckades inte hålla Pittsburgh spelarna utanför anfallszonen och gång på gång fick Cam Ward värja undan både ett skott, en retur och ännu en retur innan Carolina lyckades få undan pucken. Problemet för Carolina och framgången för Pittsburgh var att det inte bara var



Carolina fick dock åtminstone spräcka nollan för Matt Murray genom en snabb kontring av Viktor Stålberg som lyfte in 6-1. Trist nog för Carolina skulle Pittsburgh ändå få sista ordet i matchen genom ännu ett mål av Conor Sheary som fick pucken serverad på ett silverfat av Crosby när han stod helt omarkerad vid bortre stolpen och fastställde slutresultatet 7-1.



Vinsten mot Carolina betyder att Pittsburgh nu har 3 segrar i rad och har på dom matcherna gjort hela 19 (!!) mål. I natt visade dom verkligen vart skåpet ska stå och förutom dom första minuterna så hade laget ett betryggande grepp om matchen hela vägen till slutsignalen. Matchens första stjärna är för mig omöjlig att utse då detta var en match som präglades av hur hela laget gemensamt bröt ner motståndarna och det är just så här Pittsburgh måste spela för att vinna. Det var genom lagets spelardjup och förmåga att rulla på alla 4 kedjorna som man vann Stanley Cup förra säsongen och det är så det måste göras igen.



FILIP ÖHMAN

På Twitter: @Filiphman

2017-01-21 04:12:19

